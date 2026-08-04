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Aragón resuelve ayudas por 870.000 euros para inversiones en el sector vitivinícola

La convocatoria contribuirá también a reforzar la competitividad de las empresas vitivinícolas, así como a mejorar el ahorro de energía

Un agricultor en un zona de viñedos, en una imagen de archivo.

Un agricultor en un zona de viñedos, en una imagen de archivo. / GOBIERNO DE ARAGÓN

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El Periódico de Aragón

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Zaragoza

El Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón ha resuelto la convocatoria de subvenciones para inversiones materiales e inmateriales en instalaciones de transformación, infraestructuras vitivinícolas y estructuras e instrumentos de comercialización para el año 2026, cuya cuantía asciende a 870.034 euros.

La línea, financiada íntegramente con fondos comunitarios en el marco del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común (PAC), permitirá respaldar una inversión admisible de 3.883.900 euros en bodegas y empresas del sector, ha informado el Ejecutivo autonómico en una nota de prensa.

Estas subvenciones se enmarcan en la Intervención Sectorial del Vino (ISV) y tienen como finalidad mejorar el rendimiento global de las empresas, favorecer su adaptación a las demandas del mercado e impulsar inversiones vinculadas a la transformación, las infraestructuras vinícolas y la comercialización.

La convocatoria contribuirá también a reforzar la competitividad de las empresas vitivinícolas, así como a mejorar el ahorro de energía, la eficiencia energética global y la incorporación de procesos más sostenibles.

Los gastos subvencionables incluyen la construcción, adquisición o mejora de bienes inmuebles; la compra de nueva maquinaria y equipamiento; los gastos administrativos vinculados a las inversiones, como honorarios de arquitectura, ingeniería, asesoría o estudios de viabilidad, y la adquisición o desarrollo de soportes lógicos de ordenador, patentes, licencias, derechos de autor y registro de marcas colectivas.

Aragón ha fijado la intensidad máxima de ayuda en el 30% para microempresas, pequeñas y medianas empresas, con el objetivo de poder atender a la totalidad de las solicitudes que cumplan los requisitos de admisibilidad.

En el caso de empresas de mayor dimensión, la intensidad se adapta conforme a los criterios establecidos por la normativa comunitaria. Así, para empresas con menos de 750 empleados o un volumen de negocio inferior a 200 millones de euros, la intensidad será del 50% del tipo de ayuda previsto para pymes.

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Para empresas con 750 o más personas empleadas y volumen de negocio igual o superior a 200 millones de euros, será del 25% de ese tipo de ayuda.

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