Cortada la AP-2 en Zaragoza por un espectacular incendio junto a la calzada que obliga a desviar miles de vehículos y provoca retenciones de más de seis kilómetros

Un incendio ha sorprendido a miles de conductores en la autopista AP-2 en Zaragoza, a la altura del municipio de Pina de Ebro y ha obligado a la Guardia Civil a cortar el tráfico por precaución. Todo ha ocurrido en torno a las 18.00 horas y se desconocen las causas del fuego, que se encuentra muy cerca de la calzada, en ambas cunetas y con las llamas invadiendo los carriles más próximos al arcén.

Las fuentes oficiales de la Guardia Civil han informado de que la AP-2 se cortaba a la circulación, tanto en dirección a Zaragoza como en el sentido contrario, hacia Lérida, Tarragona y Barcelona, a la altura del kilómetro 30, a la altura de la localidad de Osera de Ebro. Y se tomaba esa decisión urgente por la presencia de fuego a ambos lados de la autopista, en las cunetas que están junto a la calzada.

En imágenes I Un incendio en la AP-2, en Zaragoza, obliga a cortar el tráfico / GUARDIA CIVIL

El cierre al tráfico de la AP-2 ha obligado a establecer desvíos, con miles de vehículos redirigidos hacia la N-2, mientras se iba produciendo una larga retención de más de seis kilómetros de longitud en dirección a la capital aragonesa. La fila de coches era muy importante, se iban acumulando mientras se empezaba a derivar a los condutores a la altura del punto kilométrico numero 43 en dirección a la N-2.

Y en el sentido contrario, también cortado por la emergencia, se hacía lo mismo con los conductores que iban en dirección a Cataluña, llevando miles de vehículos a la N-2 hacia Pina de Ebro. Mientras los servicios de emergencia acudían a la zona para intentar sofocar las llamas lo antes posible y recuperar la normalidad.

La voz de alarma también se ha dado en redes sociales por parte del 112 Aragón, que alertaba de que permanecía cortada la autopista AP-2 "en ambos sentidos entre los puntos kilométricos 43 y 23 (términos municipales de Villafranca de Ebro, Osera de Ebro y Pina de Ebro, Zaragoza) por varios focos de incendio".

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Jorge del Molino

Se desconoce el origen del fuego y si ha sido intencionado o accidental, pero la complejidad del mismo ha sido sobre todo la proximidad de las llamas a la calzada, en zonas en las que además entraban dentro de la misma con una fuerza importante, pero también que se registrara en la cuneta de ambos sentidos de circulación. Esto es lo que ha impedido mantener abierto al tráfico la AP-2, una vía de alta capacidad que conecta Aragón con el Mediterráneo y que además registra este percance en pleno verano, con miles de vehículos circulando y que estos últimos años son todavía más porque ha aumentado con la liberalización de la autopista y la gratuidad al eliminar los peajes.