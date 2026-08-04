Una granizada arrasa con el 40% de la cosecha de melocotón en Calanda: "Nos ha hecho un roto bastante gordo"

Una tormenta de agua y pedrisco arrasó en la tarde del lunes entre 650 y 800 hectáreas de cultivos en el entorno de Calanda. El granizo se cebó con el producto estrella de la localidad, el melocotón, que ha sufrido graves afecciones sobre una superficie de 300 hectáreas con distintos grados de siniestralidad justo antes de su recolección. También se han visto dañados cultivos de almendros y olivos en regadío, lo que eleva las pérdidas a la categoría de millonarias.

“Fue una tormenta brusca e inesperada. Estábamos ya recogiendo algunas variedades de julio, así que hablamos de un daño importante. Nos ha hecho un roto bastante gordo”, explica Ramón González, presidente de la Denominación de Origen Melocotón de Calanda. El agricultor concreta que “en torno a cuatro millones de kilos” de la preciada variedad bajoaragonesa se han visto afectadas en mayor o menor medida, lo que implica daños de entre el 60 y el 100% en las comunidades de regantes del Guadalope y del Guadalopillo, los dos sectores que aglutinan a los productores de la zona.

Afecciones sobre un campo de melocotoneros, este lunes por la tarde. / EL PERIÓDICO

El cielo se pintó de negro a las tres de la tarde, y en los 15 minutos sucesivos descargó una fuerte tormenta de pedrisco que dejó bolas de granizo con diámetros superiores a las monedas de un euro. “El daño a la agricultura es terrible. Fue una tormenta bastante brusca y rápida: prácticamente toda la huerta antigua de Calanda se vio afectada. El daño es muy importante en estas fechas. Cada vez los gastos son mayores, los seguros son más ajustados y el agricultor es el que más sufre estos altibajos”, apunta Alberto Herrero, alcalde de la localidad.

Aunque aún es pronto para citar cifras exactas, una cuestión de la que se encargarán los peritos de Agroseguro, en el sector agrario calandino hablan de “pérdidas millonarias”. “A estas alturas del año, cuando el melocotón ya está casi para recgoer, cualquier pequeño daño le hace perder todo su valor”, lamenta González, quien explica que la inmensa mayoría de los campos están asegurados. Sin embargo, las coberturas apenas cubren los costes de producción, muy lejos del margen que el melocotón de Calanda, un producto muy codiciado en Europa, puede llegar a generar.

Granizo en una casa de Calanda, este lunes. / EL PERIÓDICO

Hace cuatro años, el principal motor económico del municipio calandino también se vio golpeado por una histórica tormenta de pedrisco, que puso la puntilla a una cosecha ya de por sí mermada por las heladas tardías de abril. En aquel caso, el municipio vecino de Andorra sufrió gravísimos desperfectos en viviendas, infraestructuras municipales y vehículos. El 90% de los coches estacionados en la calle sufrieron roturas en las lunas y abolladuras. En este caso, el pedrisco solo descargó en los campos calandinos.

Este lunes, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) había activado la alerta naranja por tormentas que podrían ir acompañadas de granizo, además de fuertes rachas de viento, en el tercio sur de la comunidad aragonesa. Además, el Gobierno de Aragón también mantenía activado el Plan Especial de Protección Civil ante fenómenos meteorológicos adversos de Aragón (Procifemar) en su fase de alerta en buena parte de Aragón, ya que el aviso se extendía a Huesca Sur, Pirineo y Ribera del Ebro.