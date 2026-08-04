Jorge Pastor (PSOE) pide explicaciones al Gobierno de Aragón ante la anulación por el TSJA del sistema del banco de libros
El Gobierno autonómico ha sido condenado a pagar las costas judiciales tras la anulación de la normativa que regulaba el sistema del banco de libros para centros educativos.
El portavoz de Educación del PSOE Aragón, Jorge Pastor, ha pedido este martes explicaciones al Gobierno autonómico ante la anulación por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) del decreto --y su posterior modificación-- de regulación del sistema del banco de libros para centros educativos.
Aprobado sin el consenso de las familias, los centros educativos o del sector librero, la decisión "ha generado una evidente preocupación e incertidumbre" ante el comienzo del nuevo curso. En este nuevo "varapalo judicial" el Ejecutivo autonómico ha sido, además, condenado a pagar las costas del proceso judicial, ha señalado Pastor en una nota de prensa.
La sentencia judicial responde a un recurso de la Asociación Nacional de Editores de Libros y Material de Enseñanza y tumba una normativa que el Gobierno de Jorge Azcón, a juicio del diputado socialista, impuso "a las bravas, sin dialogar ni consensuar con nadie, siguiendo su tradicional forma soberbia de actuar".
"El Gobierno de Aragón haría muy bien en aprender a dialogar con sinceridad y consensuar, pero van a lo suyo", ha lamentado Pastor, recordando que los bancos de libros empezaron a normalizarse en Aragón a través de las asociaciones de madres y padres, pero fueron institucionalizados durante los Gobiernos de Javier Lambán, y que se hizo "de forma consensuada con familias, centros educativos, librerías o editoriales".
El Grupo Socialista en las Cortes de Aragón ha registrado ya una pregunta parlamentaria con la que pretenden conocer qué medidas va a adoptar el Gobierno de Aragón para devolver la seguridad jurídica a los centros educativos y a las familias y garantizar la continuidad del banco de libros tras la sentencia.
Pastor ha manifestado que las familias aragonesas "no deben verse perjudicadas" como consecuencia "de la enésima metedura de pata judicial del Gobierno de Azcón", añadiendo que las madres y padres de alumnos "invierten de media 200 euros por niño al año en primaria y unos 400 en secundaria y que el modelo del banco de libros permite un ahorro medio de unos 3.000 euros en las etapas de educación obligatorias.
"Este revés judicial se suma al de la privatización del bachillerato, la de la formación profesional en el Distrito 7 o la judicialización de las altas temperaturas en las aulas", ha destacado Pastor, apuntando que el asunto "es muy serio".
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