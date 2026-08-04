Microsoft y el grupo Costa invertirán 10 millones para construir la variante de Villamayor

La multinacional tecnológica Microsoft se unirá al grupo agroalimentario Costa para construir la variante de Villamayor, una nueva vía que conectará la autovía A-2 con la travesía de la carretera A-129 que cruza el núcleo urbano del municipio donde las compañías estadounidense y la aragonesa proyectan, respectivamente, un centro de datos y un complejo tecnológico agroalimentario. Ambas empresas invertirán casi 10 millones de euros en la construcción de la carretera.

Las dos promotoras de estos proyectos milmillonarios, tramitados como Planes de Interés General de Aragón, acordaron con el ayuntamiento hacerse cargo de esta reivindicada infraestructura, que permitirá aliviar el tráfico en una de las carreteras secundarias con mayor flujo de vehículos de la red viaria aragonesa. Microsoft se hará cargo de una inversión de 7,19 millones de euros (IVA incluido) para conectar el núcleo urbano con su centro de datos (que se ubicará sobre una superficie de 79 hectáreas), mientras que Costa ejecutará un desembolso de 2,69 millones (IVA incluido) para enlazar la autovía A-2 a la altura del polígono Malpica con el límite de su parcela, que ocupará 155 hectáreas.

La infraestructura se ha diseñado con un carril por sentido a la que se podrá circular a una velocidad máxima de 50 kilómetros por hora, pero que permitirá recortar un buen trecho a los usuarios de la A-129, que, hasta ahora, debían acceder desde el entorno del enlace de la A-2 con el barrio de Santa Isabel.

Imagen aérea de Villamayor de Gállego. / EL PERIÓDICO

La nueva vía se justifica por el esperado incremento de la movilidad por carretera que generarán estas inversiones, en especial la del proyecto de Costa, saturará el entorno de Villamayor. Según consta en el estudio de tráfico incluido en el PIGA, se estima que con la primera del complejo agroalimentario se generarán 2.205 desplazamientos en vehículos ligeros y 436 vehículos pesados por sentido, datos que se elevan a 2.935 turismos y 621 camiones en la fase 2, que se completará dentro de 15 años con una inversión de 896 millones de euros.

La carretera se levantará en paralelo a la acequia de la Val, con una longitud de unos 2,6 kilómetros. Del tramo más largo, de dos kilómetros, se encargará Microsoft, por lo que así se explica que su inversión sea superior en el cómputo global de la infraestructura. La vía incluirá un camino específico para la salida de la estación de servicio existente en el entorno de la glorieta proyectada, evitando así los giros a la izquierda desde la A-129, una medida con la que se quiere garantizar un flujo de tráfico más seguro y eficiente. Del mismo modo, se incluirán salidas en forma de 'T' para preservar la funcionalidad de los caminos existentes.

Actualmente, la carretera A-129 conecta con la A-2 a la altura de Santa Isabel. Con este proyecto, se establecerá una nueva conexión a la altura de Villamayor de Gállego, lo que permitirá también el acceso directo al Polígono Industrial de Malpica desde esta vía. La carretera bordea el centro de datos y enlaza ambas carreteras principales, atravesando este entorno rural.

Además, para garantizar la estabilidad de la carretera A-129 y protegerla frente a procesos erosivos generados por las corrientes de agua en zonas críticas, se ha proyectado la construcción de una escollera de protección. Esta está diseñada para disipar la energía del flujo y controlar la erosión de los taludes y la base del terraplén, contribuyendo así a la seguridad y durabilidad de la infraestructura.

La variante de Villamayor es una infraestructura recogida en el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de la localidad desde que ésta se separó de Zaragoza en el año 2006. Permitirá que los vecinos del municipio, así como de otros como Perdiguera o Leciñena, puedan acceder a la autovía A-2 sin necesidad de ir hasta Zaragoza, ya que contarán con una nueva rotonda que conectará con ella a la altura del paso inferior de la calle F (entre Cartonajes Barco y Lagarto) del polígono Malpica.