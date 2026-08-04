El paro sube en Aragón en julio en 1.389 personas, un 2,9 %, hasta 49.229 desempleados

El número de desempleados registrados en las oficinas del Servicio Público de Empleo en Aragón en julio ha repuntado respecto al mes anterior en 1.389 personas, un 2,9 %, lo que deja la cifra total de personas en paro en 49.229. Según los datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, respecto a julio del año pasado el paro ha subido en 825 personas, un 1,7 %. En el séptimo mes del año, el paro ha aumentado respecto al mes anterior en las tres provincias aragonesas: en la de Zaragoza en 1.062 personas, en la de Huesca en 248 y en la de Teruel en 79, un 2,84 %, 3,88 % y 1,97 % más, respectivamente. De esta forma, el número total de desempleados en la provincia de Zaragoza se ha situado a finales de julio en 38.499, en la de Huesca en 6.646 y en la de Teruel en 4.084.

Respecto a julio de 2025, el paro ha subido en 426 personas en la provincia de Huesca (un 6,85 %), en 255 en la de Zaragoza (0,67 %) y en 144 en la de Teruel (3,65 %). De los 49.229 desempleados registrados en las oficinas de empleo a final del mes pasado, 30.121 son mujeres (el 61,19 % del total) y 19.108 hombres (38,81 %).

Por edades, 4.616 parados tienen menos de 25 años (2.586 hombres y 2.030 mujeres) y 44.613 más de esa edad (28.091 mujeres y 16.522 hombres). En julio el paro ha subido en todos los sectores: en 653 personas en servicios, en 432 entre el colectivo sin empleo anterior, 135 en agricultura, 110 en industria y 59 en construcción. De este modo, el número total de desempleados a finales del mes pasado se ha situado en 33.559 en servicios, en 6.178 entre las personas sin empleo anterior, 5.251 en industria, 2.481 en la construcción y 1.760 en la agricultura.

El número de extranjeros desempleados registrados en Aragón en julio se ha situado en 11.292 (un 22,93 % de total de parados) tras subir en 826 personas respecto al mes anterior (un 7,89 %), mientras que en términos anuales el paro entre este colectivo ha repuntado en 1.588 personas, un 16,36 %. Del total de parados extranjeros, 7.752 proceden de países extracomunitarios (el 68,65 %) y 3.540 de comunitarios (31,35 %).

En Aragón se han firmado el julio 49.883 contratos, 4.841 menos que el mes anterior, lo que supone un retroceso del 8,85 %, si bien en variación anual han aumentado en 1.532, un 3,17 % más. Del total de contratos suscritos, 17.496 eran indefinidos, el 35,07 %, y temporales 32.387, el 64,93%.

A finales de julio, 38.760 personas percibían algún tipo de prestación en Aragón, el 78,73 % del total de desempleados. De ellos, 22.269 recibían prestación contributiva, 16.477 un subsidio y 14 una renta activa de inserción. El gasto en prestaciones por desempleo en Aragón fue de 47,04 millones de euros, con una cuantía media de la prestación contributiva de 1.000,6 euros al mes.