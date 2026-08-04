Ninguna prioridad para los temporeros en la ola de calor: decenas de migrantes siguen durmiendo al raso en Aragón por la falta de vivienda y albergue

La imagen lleva casi cuatro veranos siendo habitual en las calles del centro de Fraga. Medio centenar de los temporeros que han llegado a la ciudad para la recogida de la fruta duermen al raso independientemente de las olas de calor. Y en las últimas campañas también independientemente de si tienen trabajo o no. Una alarma social que se repite en menor medida en La Almunia y Caspe, los otros grandes polos de la actividad frutícola en Aragón. "La falta de vivienda es acuciante, pero también la situación a la que se enfrentan con la subida de las temperaturas", denuncia el responsable del sector agrario de CCOO, Rachid El Jazouli.

El entorno de la estación, el puente sobre el río Cinca, la zona de la escuela infantil o el exterior de las piscinas cubiertas son los lugares que todas las noches reciben a trabajadores del sector de la fruta que no tienen vivienda o que renuncia a dormir en una de ellas por la falta de disponibilidad o lo altos que son los alquileres. "Muchos prefieren ahorrar ese coste, lo que nos debe llevar a reflexionar sobre la situación que se ha creado", indica El Jazouli.

La situación ya produce inquietud en una parte de la ciudadanía del Bajo Cinca, que además ven cómo el sector primario queda señalado de nuevo. Así lo explica el exdiputado Jesús Sansó. "La falta de alojamiento para los temporeros extranjeros no la ha sabido afrontar ningún partido político ni ningún gobierno municipal nunca, siempre se ha visto como algo que no va con nosotros aunque nos gusta presumir sobre la calidad de la producción", dice al afirma que el "proveer alojamientos dignos" queda en un segundo plano. "El problema es menos visible en sitios más pequeños, pero también existe", denuncia.

En Fraga, el problema tiene una derivada secundaria por el estado de degradación en el que se encuentran el casco histórico, donde se ha detectado igualmente un grave problema de hacinamiento en viviendas precarias. Así lo advierte el coordinador de IU en la localidad, Xandrú Sánchez. "La degradación es muy visible y cualquier día vamos a tener un susto", advierte al recordar que en la ciudad están contabilizadas más de 700 viviendas vacías propiedad de los bancos que no pueden utilizarse.

Temporeros sin alojamiento en Fraga en una imagen de archivo. / PSOE Fraga

En la ciudad calcula que todos los veranos tiene una población flotante de unos 3.000 o 4.000 personas que se aloja "como puede" sin que exista un plan de acción sólido y eficaz. "Lo que hace falta es una intervención conjunta de los propios empresarios agrícolas con los servicios sociales, pues estamos ante una responsabilidad compartida que también debe involucrar a la comarca", dice Sansó.

La falta de infraestructuras para la atención de estas personas que viven en la calle, buscando sombras en lo posible, sigue siendo el principal obstáculo para la integración. En localidades de Lérida como Aitona o Serós tienen albergues de 80 plazas que contrastan con la saturación del Clara Campoamor, inaugurado hace solo cuatro años. "Luego tendremos un problema de salubridad, un problema sanitario y nos llevaremos las manos a la cabeza, por eso es necesario actuar mucho antes", indica el exdiputado autonómico por Ciudadanos.

Desde el Ayuntamiento de Fraga reconocen que la imagen de la estación de autobuses con personas durmiendo durante esta época del año se lleva repitiendo desde hace décadas. Con todo, destacan que esta legislatura, por primera vez, se han habilitado unos alojamientos temporales que cuentan con 40 plazas, y durante este verano ya han pernoctado más personas que el pasado verano (a falta de un mes para finalizar la campaña, 185 personas han pasado por los alojamientos frente a las 159 de 2025). Por el momento no está prevista la ampliación del recurso a pesar de la alta demanda y de la gran cantidad de gente que queda excluida del mismo.

Fraga Convive

"Este proyecto habitacional, en el que trabajamos junto a Cáritas y Servicios Sociales de la comarca del Bajo/Baix Cinca, ha sido pionero y ciudades como Lérida lo han replicado", destacan desde el consistorio. Además, durante este mandato también se ha impulsado junto a Cruz Blanca el proyecto Fraga Convive, cuyo objetivo es ayudar a que las personas que necesitan la atención de las administraciones pública "se integren, conozcan nuestra normativa, los recursos y servicios que pueden utilizar".

El reto que queda por delante, como sucede en el resto de zonas frutícolas de la comunidad, es importante. "Estamos trabajando intensamente en este tema, pero los recursos son finitos, la ciudad tiene otras necesidades aparte de este asunto y la inmigración es un tema que no compete únicamente a los ayuntamientos", manifiestan fuentes municipales.

El responsable del sector de fruta de Uaga, Óscar Moret, destaca que actuar ante la proliferación de las personas sin hogar es importante por la imagen que muestran los empresarios agrícolas, pero sobre todo "por una cuestión social". De este modo lamenta que en ocasiones el discurso público se centre en crisis migratorias como la de Ceuta sin atender la realidad cotidiana "Qué paradoja la de una sociedad capaz de movilizar a 60.000 personas y realizar un despliegue de 600 agentes de seguridad para un festival de música en medio del desierto, pero sea incapaz de evitar que haya trabajadores que pasen las noches de verano durmiendo en la calle", reflexiona.

Sansó, que optará a las primarias del PSOE en Fraga, reclama más implicación social ante esta situación. "Esto no es lo que yo quiero enseñar a mis hijos; yo quiero enseñarles que la fruta es sana y que hay que comer fruta y verdura, pero si eso es a costa de que les paguen una miseria y encima en ocasiones les trampeen el dinero, pues no", asegura.