Los turistas internacionales se lanzan a la caza de alojamiento en Teruel para ver el eclipse: la búsqueda aumenta un 230% y este el lugar ideal para reservar

Aragón y, más concretamente, la provincia de Teruel va a vivir un agosto inédito de la mano del eclipse que se producirá el próximo 12 de agosto y que tiene en la provincia turolense la mayor parte de los municipios en los que se tendrá mejor visibilidad del planeta. La atracción que le da ser un lugar de avistamiento privilegiado está propiciando que se disparen las búsquedas de alojamiento y, en el caso de los visitantes internacionales, estas han aumentado un 230% en Teruel, donde el turismo nacional, como en el conjunto de la comunidad, tiene un peso muy importante en las cifras. Un estudio pormenorizado que la firma ha hecho en base a las búsquedas de alojamiento realizadas entre el 1 de junio y el 15 de julio de 2026.

Según la información publicada este martes por Booking.com, el portal de rastreo de alojamientos más utilizado en España, "Aragón se prepara para convertirse en uno de los destinos destacados para disfrutar del eclipse solar que tendrá lugar el próximo 12 de agosto". Según los datos contabilizados de las búsquedas de alojamiento que se han realizado en la plataforma "Teruel registra un incremento del 230% en las búsquedas de alojamiento realizadas por viajeros internacionales para estancias del 12 al 13 de agosto, situándose entre los destinos españoles que experimentan un mayor crecimiento del interés con motivo del eclipse".

"El interés también se deja notar entre los viajeros nacionales. De hecho, Teruel figura entre los destinos españoles que más aumentan sus búsquedas de alojamiento, con un crecimiento del 20%, junto a Palencia (+121%), A Coruña (+64%), Soria (+49%) y Guadalajara (+22%)", apostillan las fuentes oficiales de Booking, con la provincia aragonesa en un puesto destacada, en parte porque ese perfil de visitante internacional no es tan habitual como en otros puntos de España.

Pero el eclipse ha puesto a Aragón en el radar del turista internacional, sobre todo procedente de Europa, y "estos datos reflejan su creciente atractivo como destino para disfrutar de un acontecimiento astronómico único". "Al mismo tiempo, este incremento del interés turístico supone una oportunidad para impulsar la actividad de las pequeñas y medianas empresas de la comunidad y descubrir su patrimonio, sus espacios naturales y su gastronomía, animando a los viajeros a prolongar su estancia", destaca Booking.

Y entre los posibles destinos a escoger, para Booking hay un alojamiento singular ideal para quienes quieran vivir esta experiencia, recomienda La Torre del Visco, en Fuentespalda (Teruel), "un establecimiento ubicado en un entorno privilegiado desde el que disfrutar del eclipse mientras se descubre uno de los paisajes más singulares del interior de España", explica en su comunicado. "Con el eclipse como telón de fondo, el próximo 12 de agosto se presenta como una oportunidad para que Aragón refuerce su posicionamiento como destino de turismo de naturaleza y experiencias, al tiempo que impulsa la actividad económica de sus negocios locales", añade la plataforma.

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"Estamos observando un crecimiento muy significativo de las búsquedas de alojamiento en destinos de Aragón, especialmente en la provincia de Teruel, desde donde el eclipse podrá contemplarse en excelentes condiciones. Este interés pone de manifiesto el creciente atractivo de la comunidad para quienes buscan experiencias de viaje únicas y supone, además, una oportunidad para impulsar el turismo y dar visibilidad a muchos de sus destinos, contribuyendo a dinamizar el tejido de pequeñas y medianas empresas locales", señala Pilar Crespo, responsable de Booking.com en España.