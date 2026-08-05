Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Real ZaragozaEstafa temporerosPresa AlmonacidZeeman cierraLalo BazdarIgnacio Camacho
instagramlinkedin

Agricultura concede 15,8 millones para la incorporación de 253 jóvenes agricultores en Aragón

Del total de beneficiarios, 65 son mujeres, lo que representa el 25,69%

Tareas en el campo, en una imagen de archivo.

Tareas en el campo, en una imagen de archivo. / GOBIERNO DE ARAGÓN

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

El Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón ha resuelto la convocatoria de subvenciones para el establecimiento de jóvenes agricultores correspondiente a 2026, en el marco del Plan Estratégico de la PAC 2023-2027. La resolución definitiva, firmada por el director general de Desarrollo Rural, Ángel Ubieto, concede ayudas a 253 beneficiarios por un importe total de 15.810.000 euros.

Por provincias, se aprueban 99 incorporaciones en Zaragoza, con 6.317.500 euros; 88 en Huesca, con 5.505.000 euros; y 66 en Teruel, con 3.987.500 euros.

La convocatoria, regulada por la Orden AGA/103/2026, de 23 de enero, recibió un total de 262 solicitudes para el establecimiento de jóvenes agricultores. De ellas, 259 accedieron al proceso de concurrencia competitiva, tras 3 desistimientos, y finalmente se han concedido 253 ayudas, mientras que 6 solicitudes han sido desestimadas por no reunir alguno de los requisitos necesarios.

Las subvenciones para el establecimiento de jóvenes agricultores están financiadas en un 43% con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, FEADER, y en un 57% con cargo a los presupuestos del Gobierno de Aragón.

El apoyo a la incorporación de jóvenes agricultores es una línea estratégica para el Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación, con el objetivo de favorecer el relevo generacional, facilitar la creación de empleo joven en el medio rural y reforzar la continuidad de la actividad agraria en Aragón.

De las 253 personas beneficiarias, 65 son mujeres, lo que representa el 25,69% del total. La edad media de los jóvenes que se incorporan al sector agrario con esta convocatoria es de 28 años. Por tramos de edad, 103 beneficiarios tienen entre 18 y 25 años; 57, entre 26 y 30 años; 40, entre 31 y 35 años; y 53, entre 36 y 40 años.

Las personas beneficiarias dispondrán de un plazo máximo de 24 meses desde la firma de la resolución, el 4 de agosto de 2026, para ejecutar la actividad subvencionable. Además, dentro de los nueve meses siguientes a la aprobación de la subvención, deberán empezar a aplicar el plan empresarial aprobado.

Noticias relacionadas

La convocatoria se enmarca en las medidas del PEPAC 2023-2027 dirigidas a facilitar el establecimiento de jóvenes agricultores y a reforzar la continuidad de la actividad agraria en Aragón.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Lío en un pueblo de Zaragoza por la cancelación de sus fiestas patronales a tres semanas de su celebración: 'Esperamos que el ayuntamiento recapacite
  2. Nolasco (Vox) anuncia la eliminación de la cita previa en Aragón sin consultarlo con los departamentos del PP
  3. Los primeros trámites que dejarán de tener cita previa en Aragón: se aplicará en cuestión de 'semanas
  4. Elsie Jeanette, graduada en la Universidad de Zaragoza a los 76 años: 'Mi prioridad es tener siempre bien la cabeza, aunque el cuerpo falle
  5. Zaragoza recupera un popular vuelo internacional que eliminó Ryanair para el último puente de 2026
  6. Cortada durante dos horas la AP-2 en Zaragoza por un espectacular incendio junto a la calzada: retenciones de más de seis kilómetros y miles de coches desviados
  7. Zaragoza dice adiós a los 40 grados a la espera de un descenso brusco de las temperaturas por el regreso del cierzo
  8. Reabre uno de los bares más emblemáticos del centro de Zaragoza: 'Nueva imagen, nuevos sabores y el mismo espíritu de siempre

Agricultura concede 15,8 millones para la incorporación de 253 jóvenes agricultores en Aragón

Agricultura concede 15,8 millones para la incorporación de 253 jóvenes agricultores en Aragón

Seis incendios siguen activos en el Pirineo aragonés, todos ellos provocados por rayos

El centro de escalada más ambicioso de España tiene fecha de apertura en Zaragoza: "Las cosas de palacio van despacio"

El calor arrastra a las bodegas aragonesas a la vendimia más temprana que se recuerda

El calor arrastra a las bodegas aragonesas a la vendimia más temprana que se recuerda

Zaragoza no se libra del ERE del 'Primark holandés': Zeeman cerrará su tienda en un popular barrio

Zaragoza no se libra del ERE del 'Primark holandés': Zeeman cerrará su tienda en un popular barrio

Gema López, educadora social en Aragón: "Trabajamos desde el vínculo, que es lo que se necesita en un centro de menores"

Gema López, educadora social en Aragón: "Trabajamos desde el vínculo, que es lo que se necesita en un centro de menores"

Las familias numerosas de Aragón ven con buenos ojos el fin de la cita previa: "Puede venir bien para los casos urgentes"

Las familias numerosas de Aragón ven con buenos ojos el fin de la cita previa: "Puede venir bien para los casos urgentes"

Mamadou Bah, uno de los temporeros estafados en Caspe por una empresa falsa de trabajo: "Nunca me habían engañado así"

Mamadou Bah, uno de los temporeros estafados en Caspe por una empresa falsa de trabajo: "Nunca me habían engañado así"
Tracking Pixel Contents