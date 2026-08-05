El calor arrastra a las bodegas aragonesas a la vendimia más temprana que se recuerda

Las sucesivas olas de calor han arrastrado a las bodegas aragonesas a comenzar la vendimia más temprana de su historia. Las principales denominaciones de origen apuntan a que, de media, empezarán la recolección de la campaña entre cuatro y cinco días antes que el año pasado, aunque en algunas fincas del Somontano incluso se comenzó el pasado 30 de julio, una fecha inédita hasta ahora. Las previsiones, sea como fuere, apuntan a una cosecha superior a la de 2025, con cifras que en algunos casos superan en un 20% la última campaña.

“Hemos tenido que adelantar unos cinco días la vendimia, aunque, en realidad, es menos de lo que pensábamos. El cambio real se nota respecto a los años 90: por entonces, las uvas autóctonas las recogíamos 20 o 25 días más tarde que ahora”, explica Antonio Serrano, presidente de la DO Campo de Cariñena, una demarcación que espera una cosecha entre los 55 y los 60 millones de kilos, un quinto por encima de la registrada el año pasado.

Imagen de archivo de los recolectores de las Bodegas Borsao durante la vendimia / Bodegas Borsao

La explicación está en que el estrés térmico provoca una maduración más rápida de la uva, y, por tanto, una mayor acumulación de azúcares y una tendencia al deshidratación, lo que reduce el tamaño del fruto. Para mantener la acidez correcta y un equilibrio en los taninos, las bodegas vendimian antes. “Si la maduración ha sido la correcta y tiene la capacidad foliar que debe tener, cosechar antes no afecta a la acidez ni es un impedimento”, explica Serrano, también presidente de Bodegas San Valero, que matiza: “Todo tiene un límite y lo mejor es recoger las uvas cuando toca”.

En el Somontano vendimian en julio por primera vez

Donde ya han empezado a vendimiar es en el entorno de Barbastro. La DO Somontano ha batido sus registros de precocidad: nunca antes una bodega había recolectado antes del 9 de agosto, pero en esta ocasión la vendimia comenzó el 30 de julio. Las bodegas Enate y Batán de Salas dieron el pistoletazo de salida a la campaña de la uva por primera vez antes de agosto, una tempranísima recolección a la que ya se han sumado las bodegas Laus y Sommos. El calor y la temprana maduración afectarán al volumen de la cosecha, aunque la previsión, de 15 millones de kilos de uva, es similar a los resultados de los años 2023 y 2024.

“Partimos de una primavera y un invierno con bastantes precipitaciones, por lo tanto el suelo tenía una buena reserva hídrica que favorecía la brotación, floración y cuajado del fruto. Sin embargo, desde el 1 de mayo apenas han llovido 10 o 12 litros en las localidades donde se concentran nuestros viñedos, como en Salas Altas o Salas Bajas. El tamaño del grano de uva se ha quedado más pequeño, por lo que se notará en la cantidad”, señala Óscar Torres, director técnico de la DO Somontano.

Hasta la segunda quincena de agosto esperarán en la DO Campo de Borja para empezar a vendimiar. Allí la reina es la garnacha, una variedad de maduración más tardía y cuya vendimia se dilata. En las bodegas de la denominación, que también incluyen algunas del somontano del Moncayo en las que, por la altura, se vendimia todavía más tarde, prevén una cosecha “un 20% superior” a la del año pasado. “Teníamos una previsión de 28 toneladas, aunque posiblemente nos quedemos en 25 millones de kilos por el impacto del calor, pero el año pasado solo vendimiamos 21 toneladas. Este año la uva va a ser muy buena, pero el grano no va a ser tan gordo como pensábamos en un principio, y, por lo tanto, baja la cantidad. Dicho de otro modo, habrá muy buenos vinos pero se ha reducido la cosecha”, señala el presidente de la denominación, Eduardo Ibáñez.

Solapamiento con la campaña de la fruta

El adelanto de la vendimia ha provocado que el trabajo en los viñedos se solape con la campaña de recolección de la fruta y la almendra, lo que ya de por sí provoca un estrés sobre la corta disponibilidad de mano de obra en el sector primario. No ayuda el hecho de que las bodegas francesas tiren de los temporeros españoles para cubrir su escasez de mano de obra. Según reveló este lunes el secretario del sector Agroalimentario de UGT-FICA nacional, Javier Velasco, cerca de 13.000 trabajadores del campo españoles (en especial andaluces y extremeños) viajarán a las campiñas galas para cubrir la temporada.

No obstante, el problema no es compartido por todas las bodegas aragonesas, ya que la mayoría han invertido en maquinaria para vendimiar. En torno al 75% de los procesos ya no requieren de mano de obra en las denominaciones de origen Campo de Cariñena y Campo de Borja, mientras que en las bodegas del Somontano la automatización roza el 95%. La mayor parte de los trabajos se realizan de noche, con inicios de la jornada a las cuatro de la madrugada, evitando al máximo el impacto del calor.

La forma manual de trabajar los viñedos queda para las uvas de mayor calidad, esas que se transforman en vinos de alta gama. En el caso de la DO Campo de Cariñena, una cuarta parte de la producción se recoge a mano enfocada en esa “vendimia de vaso”. “Es en esa donde más vemos que falta mano de obra. El agricultor que tiene una viña de vaso, al ser una vendimia controlada en la que se trabajan tres días y se paran otras tres o cuatro, no le interesan al trabajador”, explica Antonio Serrano, quien señala que hay algunas empresas que ofrecen servicios a terceros para combinar las faenas en las fincas para evitar los periodos de inactividad.