Del cielo a la camiseta: el 'merchandising' para recordar el eclipse llega a Aragón

El eclipse solar total del próximo 12 de agosto no solo se prepara para convertir el cielo de Zaragoza en el escenario de un fenómeno astronómico excepcional, también empieza a dejar huella en las tiendas y negocios que han encontrado en la cita una oportunidad para crear recuerdos. Camisetas, productos personalizados y, sobre todo, las imprescindibles gafas homologadas para observar el sol forman ya parte de una oferta comercial que crece a medida que se acerca la fecha.

Uno de los ejemplos más vinculados a la identidad aragonesa es Cachirulo, marca que ha incorporado a su catálogo una nueva camiseta especialmente diseñada para la ocasión. Esta prenda de fondo negro lleva representado el eclipse y una frase que conecta este fenómeno astronómico con la cultura aragonesa: S´ha feito de nuey, frase que en aragonés quiere decir Se ha hecho de noche. Esta se vende a través de su web por 12,50 euros y está planteada como un recuerdo del eclipse marcado por el componente local.

La iniciativa no es aislada, y en internet ya se concentra una oferta mucho más amplia de productos relacionados con el eclipse de 2026. Numerosas plataformas y webs como la empresa Amazon, Red Bubble o La Tostadora ya han actualizado su inventario incluyendo numerosas prendas o accesorios relacionados con el eclipse, y muchas especialmente relacionadas con Zaragoza o los municipios aragoneses en los que se va a ver este fenómeno en su totalidad. Este tipo de productos permiten que el eclipse trascienda más allá del momento en el que se producirá, sumando todo tipo de artículos a las camisetas como fundas de móvil o gafas personalizadas para observarlo.

Por el momento, no hay ninguna colección específica del eclipse en las tiendas de la capital aragonesa, pero sí hay un producto que se ha convertido en protagonista indiscutible, son las gafas homologadas. La demanda de estas ha aumentado en las últimas semanas, y la venta de este tipo de material se ha extendido tanto por comercios físicos como por internet, remarcando la recomendación de las autoridades para asegurar la protección específica con gafas que cumplan la norma ISO 12312-2.

Aun así, un amplio número de estas gafas ha sido repartido gratuitamente, llegando a distribuirse hasta dos millones de ellas por todo el territorio nacional. En Zaragoza, el ayuntamiento también ha puesto en marcha iniciativas para facilitar el acceso de la ciudadanía a este material de protección, aportando aún más valor a otros productos relacionados con el eclipse, con varios puntos de entrega y en puntos como Puerto Venecia se regalan gafas por la compra en alguna de sus tiendas.

La fiebre por el eclipse convierte así el fenómeno astronómico en algo que trasciende más allá de de mirar al cielo. El 12 de agosto será cuestión de observar hacia arriba, pero para muchos comercios la cita también se luce en camisetas diseños y accesorios personalizados para el recuerdo.