El pueblo de Zaragoza que estrena un letrero al estilo 'Hollywood': "14 metros de longitud y una tonelada de peso"

Los pueblos de Aragón visten sus mejores galas para el mes de agosto cuando multiplican su población por la visita de los antiguos vecinos y familiares que hace ya unos años se marcharon a vivir a Zaragoza, Huesca o Teruel. Los ayuntamientos trabajan a destajo para ultimar los detalles y tener toda la localidad en las mejores condiciones para vivir unos días inolvidables. Algunos municipios incluso esperan hasta el inicio del octavo mes del año para inaugurar una obra que promete convertirse en una señal de identidad del pueblo.

El Ayuntamiento de Farlete ha anunciado a través de su perfil en redes sociales que ha comenzado la instalación del nuevo cartel de bienvenida al casco urbano al estilo Hollywood. "¿Habéis notado que hay algo nuevo a la entrada de Farlete? Tras la adecuación del terreno y los trabajos de obra civil, ha llegado uno de los momentos más esperados: el montaje del nuevo cartel de bienvenida a nuestro pueblo".

El letrero situado en lo alto del Cerro de la Lometa en el acceso del pueblo desde la A-1104 tiene una longitud de 14 metros y un peso de 1.000 kilogramos. "La nueva imagen dará la bienvenida a quienes lleguen a Farlete y despedirá a quienes emprendan el camino de vuelta. Mucho más que un cartel, es un símbolo de identidad y de orgullo para todos, que nos acompañará muchos años", explican desde el Ayuntamiento de Farlete que invita a vecinos y visitantes a acercarse y hacerse una foto.

El pueblo zaragozano se une a la estrategia de marketing de muchas ciudades del mundo con carteles y letreros situados en zonas muy turísticas que invitan a los visitantes a sacar la cámara, hacerse una foto de recuerdo y compartila en las redes sociales etiquetando a la población. Además del nombre de Farlete, el nuevo letrero cuenta también con la silueta de un zorro, apodo cariñoso desde tiempos de la posguerra.

El encargado de convertir en realidad el letrero al estilo 'Hollywood' de Farlete ha sido la empresa Riclart Metal, que lleva más de veinte años "transformando tus ideas en metal, ofreciéndote calidad, diseño y exclusividad. Localidades como Illueca, Mediana de Aragón, Mozota, Jaulín, Osea o Botorrita han apostado por esta compañía de Ricla para diseñar los carteles que dan la bienvenida al casco urbano del municipio.

Qué ver en Farlete

Farlete, situado a solo 30 kilómetros de Zaragoza, se encuentra en pleno corazón de los Monegros históricos y controla el paso por la vertiente sur de la Sierra de Alcubierre. En su entorno se alza la ermita de San Caprasio, a casi 900 metros de altitud, uno de los mejores miradores naturales de Aragón, desde donde se puede contemplar el Pirineo, el valle del Ebro, la silueta del Moncayo y los campos del Bajo Aragón. Ese valor estratégico ha marcado la historia del municipio, ligada a cuevas habitadas por monjes eremitas, refugios de bandoleros como el Bandido Cucaracha y espacios de retiro espiritual impulsados en el siglo XX por los Hermanitos de Jesús.

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El patrimonio de Farlete tiene en el Santuario de la Virgen de la Sabina uno de sus grandes símbolos, dentro de una ruta mariana que conecta algunos de los templos más destacados de Aragón. También sobresale la Torraza, vinculada al control ganadero y al paso de rebaños trashumantes. Hoy, además de su historia y sus leyendas, Farlete ofrece propuestas vinculadas al turismo ornitológico, con observación de aves esteparias, y a la BTT, gracias a sus paisajes monegrinos, sus acantilados, sabinares y rutas integradas en el proyecto Espacio Monegros BTT.