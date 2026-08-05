Las familias numerosas de Aragón ven con buenos ojos el fin de la cita previa: "Puede venir bien para los casos urgentes"

El adiós a la cita previa en Aragón comenzará por los títulos de familia numerosa, los títulos de familia monoparental y el registro de parejas estables no casadas. Según avanzaron desde el Departamento de Desregulación, Bienestar Social y Familia, la previsión es eliminar la cita previa tanto para la solicitud inicial como para las renovaciones, modificaciones o duplicados del carné. También en el caso de los títulos de familia monoparental y para la inscripción formal y las modificaciones y cancelaciones del registro de parejas estables no casadas.

La medida convence a unos y desmotiva a otros. El anuncio del vicepresidente Nolasco sin negociación previa ni diálogo con las consejerías del PP provocó que una medida que se vendió como que llegaría a todo el Gobierno aragonés, pronto se descartara para los servicios más masivos, como la Sanidad o la declaración de la renta. Mientras desde la consejería de Bienestar Social y Familia no concretan cuántas personas podrán beneficiarse de esta medida con la eliminación de la cita previa en estos tres trámites concretos.

Pero la eliminación de esta cita previa sí que convence a las familias numerosas. Desde la Asociación 3 y más, que aglutina a unas 2.600 familias numerosas de las más de 17.000 que hay en Aragón, defienden que la eliminación de la cita previa puede ayudar en los casos más urgentes.

Su presidente, Alejandro López Blanco, recuerda que "a muchas familias se les pasa el plazo para renovar el título y se dan cuenta cuando se tienen que beneficiar de alguna bonificación y entonces necesitan renovar el título rápido". Por eso, cree que este sistema puede ayudar en esos casos, aunque reconoce que "habrá que hacer filas, que nadie piense que le van a atender en cinco minutos".

Para López, en un "mundo ideal", podrían convivir los dos sistemas, para que "quien quiera planificarlo con tiempo pueda solicitar una cita previa, y quien necesite algo urgente, pueda ir el mismo día a tramitarlo". Además, recuerda que el trámite online que estaba habilitado hasta ahora "no era inmediato", por lo que esa eliminación de la cita previa puede ayudar, quizá, a ganar agilidad en algunos casos.

La asociación también tramita títulos

Desde la Asociación 3 y más también ayudan a las familias socias a renovar títulos, entre otras tramitaciones con la Administración. Y considera que este cambio no modificará su forma de trabajar. "Nosotros recopilamos la documentación de las familias, tenemos avisos con tiempo suficiente para que no caduquen los títulos, y lo hacemos todo por internet", explica. En su caso, contando todos los servicios que prestan a las familias, en 2025 realizaron 3.747 trámites.

La medida anunciada este lunes por el vicepresidente de Aragón seguirá "concretándose" con el paso de las semanas. De hecho, fuentes del departamento aseguraron también que la intención es que esta llegue tanto a los trámites vinculados con la depedencia como con la discapacidad. Sin embargo, en estos dos ámbitos no se ha definido por ahora hasta dónde llegará la eliminación de las citas previas, en un sector como el de los Servicios Sociales en el que la inmensa mayoría de los trámites requieren de la solicitud de una cita con antelación para acceder tanto a las calificaciones y certificaciones como a las prestaciones y servicios sociales.

Desde UGT Aragón, sin embargo, expresaron sus dudas sobre la aplicación de la eliminación de la cita previa. José Juan Arceiz, secretario general de UGT Aragón, incidió en que "estos cambios no pueden ser repentinos y sin pensar en las consecuencias; ya que puede generarán un colapso en la tramitación de expedientes y estrés y tensión entre los trabajadores y los usuarios".

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Para Arcéiz, la eliminación de la cita previa debería contar primero con reuniones con los representantes de los trabajadores y, después, con un "refuerzo de las plantillas para evitar el colapso de la administración". "Si se dispone de empleados y empleadas públicos mejor coordinados, revertirá en una mejora de los servicios públicos y por consiguiente, en unos ciudadanos mejor atendidos", ha concluido.