El Gobierno de Aragón volverá a los tribunales si Sánchez impone el reparto de los menores llegados a Ceuta

El Gobierno de Aragón de PP y Vox retomará la batalla legal si el Ejecutivo de Pedro Sánchez impone el reparto de los menores migrantes llegados a Ceuta tras el asalto de la semana pasada a la frontera española en el enclave africano. "Pondremos en marcha, como lo hemos hecho siempre para defender los intereses y derechos de los aragoneses, todos los instrumentos políticos y jurídicos que tengamos. Aragón no puede ser una vez más las paganas del fracaso de la inoperancia y de la confrontación permanente que está llevando a cabo el gobierno de Sánchez", ha asegurado este miércoles la vicepresidenta y consejera de Presidencia, Justicia y Cultura y Deporte, Mar Vaquero.

La vicepresidenta ha adelantado así su oposición frontal del Gobierno aragonés a un futurible reparto, amparándose en unos servicios ya de por sí saturados con un sistema de acogida que ha llegado a estar "al 200%" de su capacidad. Aún así, Vaquero ha asegurado que cumplirán "siempre con la ley", para añadir: "No podemos permitir que el Gobierno de España juegue con la vida de las personas migrantes para generar confrontación y repartir su irresponsabilidad, su fracaso y su inoperancia a las comunidades autónomas".

La portavoz del ala del PP en el Ejecutivo de Jorge Azcón ha hecho referencia a "sentencias favorables, precisamente de juzgados de Ceuta", en las que se admite que el Gobierno central "envío a Aragón menores sin ningún tipo de motivación, extralimitándose de sus competencias y no respetando la ley". "Vamos a seguir confiando en la Justicia para que cualquier acción no esté apoyada en la mera confrontación, para que el Gobierno de España no trate a las personas más vulnerables como son los migrantes como si fueran mercancía. Pero como digo, siempre con garantías", ha dicho Vaquero.

La vicepresidenta ha criticado el "nuevo fracaso del gobierno de España de Pedro Sánchez", a quien ha acusado de crear "un problema de seguridad nacional". "Hemos visto fracaso también en la política migratoria, pero ahora nos encontramos ante un abandono de la defensa de las fronteras. Una vez más, tratan de solucionar un problema repartiendo responsabilidades a todas las comunidades autónomas cuando nuestros servicios ya están muy tensionados", ha dicho la vicepresidenta aragonesa, recordando que los servicios de la comunidad aragonesa han llegado a estar "al 200%" de ocupación.

La portavoz popular ha subido el tono del discurso, acusando a Sánchez de estar llevando a España al camino de un "Estado fallido". "Nos encontramos ante un gobierno de España que una vez más resulta inoperante para defender España, para defender nuestros intereses, donde prima más siempre la confrontación política y donde en lugar de asumir responsabilidades vemos que con una serie continuada de fracasos y de ineficacias va a conducir a esta nación a un Estado fallido", ha lamentado Vaquero. "Es muy preocupante que en estos momentos no solamente el presidente Sánchez, sus ministros estén de vacaciones en lugar de atender a uno de los mayores problemas que durante este verano está teniendo nuestro país, habiendo desoído incluso a quienes habían avisado de que se podría producir esta llegada masiva incontrolada y de entrada de forma irregular en nuestro país", ha concluido.