El IASS reparte 2.500 gafas homologas para mayores o personas con discapacidad en Aragón

El Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) ha repartido un total de 2.500 gafas homologadas (ISO 12312-2) entre sus centros y servicios para personas mayores o con discapacidad para la observación del eclipse que tendrá lugar el próximo 12 de agosto.

Igualmente, se ha elaborado una Guía de Actuación en los centros y servicios, que parte de la premisa de que "la prioridad es la seguridad".

El IASS recuerda la relevancia de usar las gafas homologadas antes de mirar al sol y observar el eclipse con pausas e insiste en que no se deben usar remedios caseros, prismáticos, telescopios o cámaras.

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Al mismo tiempo, el IASS recomienda tomar medidas de prevención frente al calor para las personas mayores como es el uso de indumentaria adecuada, el protector solar, una hidratación permanente y permanecer en zonas con sombra, además de evitar salidas sin supervisión durante el eclipse.