La Junta Arbitral de Consumo de Aragón resuelve en plazo el 85% de los conflictos

La Junta Arbitral de Consumo de Aragón ha recibido 490 solicitudes de arbitraje en el primer semestre del año, según los datos de la dirección general de Pymes, autónomos, comercio interior y consumo del Gobierno de Aragón, cuya titular es Carmen Herrarte. Desde la dirección general concretan que en este mismo periodo se está cumpliendo el objetivo marcado de resolver al menos el 85% de las reclamaciones en el plazo máximo de 4 meses. Una alternativa voluntaria a las reclamaciones por la vía judicial que ofrece beneficios para los consumidores por que es un servicio gratuito y habitualmente más rápido que la justicia ordinaria, al mantenerse en el entorno de los 90 días el plazo de resolución de los conflictos.

Como ha detallado Carmen Herrarte, "durante el primer semestre de 2026 se han resuelto 522 expedientes de arbitraje, 305 por laudo y 217 por mediación". De ellos, 217 han sido por mediación de la Junta Arbitral de Consumo de Aragón, con acuerdo entre las partes en conflicto, sin necesidad de que un colegio arbitral emita un laudo.

Los colegios arbitrales son órganos que se designan para la resolución de cada asunto que requiere laudo (que tiene el mismo valor que una sentencia) y están compuestos por tres miembros: un representante de la administración, un representante de las asociaciones de consumidores y un representante de las organizaciones empresariales. En este primer semestre, se han dictado 305 laudos arbitrales, decisiones que ponen fin al proceso con carácter ejecutivo y fuerza de cosa juzgada. Del total de laudos, 235 han sido estimatorios, total o parcialmente, de las pretensiones de los consumidores; 42 desestimatorios y 28, conciliatorios. Todos los laudos han sido dictados por unanimidad del órgano arbitral.

En busca de un acuerdo amistoso

La presidenta de la Junta Arbitral de Consumo de Aragón, Sagrario Salas, expresa que aunque hay un "porcentaje elevado de laudos que estiman total o parcialmente las demandas de los consumidores, ello no quiere decir que el consumidor siempre tenga la razón". "Siempre se intenta llegar a la conciliación desde el inicio del proceso. Se intenta mediar para llegar a un acuerdo amistoso y, si no es posible, se realiza una audiencia en la que se vuelve a intentar la conciliación y, si no es posible, se emite un laudo que tiene carácter de cosa juzgada", explica Salas.

Cabe recordar que el arbitraje es un sistema voluntario y requiere la aceptación expresa de la empresa reclamada, o bien su adhesión al Sistema Arbitral de Consumo. En este periodo, 163 reclamaciones fueron archivadas por falta de aceptación de la empresa, por lo que se ha dejado expedita la vía judicial o para otros sistemas de reclamación extrajudicial.

Un momento de una audiencia de la Junta Arbitral de Consumo de Aragón. / Gobierno de Aragón

Una vía extrajudicial para resolver conflictos con 5.700 empresas adheridas

El Sistema Arbitral de Consumo es una vía extrajudicial de resolución de conflictos surgidos entre el consumidor o el usuario y el empresario, comerciante o prestador de servicios. Este sistema permite a las dos partes en conflicto, en el menor tiempo posible, resolver sus diferencias sin gastos y sin la necesidad de acudir a los tribunales de Justicia.

Adscrita a la dirección general de PYMES, Autónomos, Comercio interior y Consumo del Gobierno de Aragón, la Junta Arbitral es un servicio gratuito que se consolida como una alternativa a la vía judicial en los conflictos relacionados con los derechos de los consumidores. El arbitraje está basado esencialmente en la voluntariedad de las partes, que aceptan someterse a la decisión de un tribunal de arbitraje o colegio arbitral.

Para ello es necesario que las empresas estén adheridas a este sistema arbitral. Al cierre del primer trimestre, según los datos ofrecidos por la consejería de Economía que dirige Eva Valle, en la comunidad este sistema cuenta con 5.736 establecimientos, profesionales y empresas adheridas que ofrecen a sus clientes la garantía del Arbitraje de Consumo ante posibles disconformidades que pudieran surgir en la venta de bienes o prestación de servicios. Durante este semestre, se han adherido 27 empresas, fruto de la campaña de promoción del sistema arbitral de consumo en todo el territorio aragonés. "Estamos satisfechos con el grado de conocimiento del sistema de arbitraje, pero siempre queremos llegar a más y por eso estamos haciendo una campaña de difusión", confirma Salas.

Además, hay 64 ofertas públicas de adhesión de asociaciones de consumidores y 71 de organizaciones empresariales. Formar parte del sistema, recuerdan desde el Ejecutivo aragonés, "otorga un plus de calidad para el establecimiento", ya que ostentar el distintivo implica garantía y confianza y ofrece un mejor servicio e imagen hacia los consumidores.

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“Cada expediente que resolvemos en la Junta Arbitral es un ahorro directo de tiempo y dinero para las familias, las empresas y la administración de Justicia, porque es un servicio gratuito que evita ir a los tribunales", concluye Carmen Herrarte. Por su parte, la presidenta de la Junta Arbitral de Consumo añade que en Aragón "ningún consumidor da nada por perdido" y destaca que los usuarios están, en general, "muy informados e intentan hacer valer sus derechos siempre".