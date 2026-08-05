Los mejores lugares de Aragón para ver el eclipse solar el 12 de agosto: encuentra la mejor localidad en este buscador

Aragón se prepara para vivir uno de los acontecimientos astronómicos más esperados de las últimas décadas. El próximo miércoles 12 de agosto, al atardecer, la luna ocultará completamente el sol en un eclipse que ha generado muchas expectativas y que en buena parte de la comunidad será visible al 100%.

La franja de totalidad atravesará España de oeste a este e incluirá Zaragoza capital y numerosos municipios aragoneses. Los expertos recomiendan buscar espacios elevados o llanos, sin edificios, árboles ni montañas hacia el oeste, que será la dirección en la que se encontrará el astro durante la fase total.

El Instituto Geográfico Nacional ha puesto a disposición de la ciudadanía un visualizador interactivo, con información astronómica oficial sobre los próximos eclipses que se podrán ver desde la península ibérica.

Los usuarios pueden hacer clic en el mapa o buscar una localidad concreta para obtener distintos datos: horarios del eclipse, duración, porcentaje de oscurecimiento, elevación del sol, etc. También incluye datos meteorológicos en tiempo real de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Este es el enlace

Los cielos limpios de Teruel

La provincia de Teruel será, sin duda, uno de los puntos con las mejores condiciones geográficas para seguir el eclipse. Buena parte de su territorio queda dentro de la franja de totalidad y cuenta con amplias llanuras, poca contaminación lumínica y numerosos enclaves alejados de los grandes núcleos urbanos.

Calamocha y Monreal del Campo figuran entre las opciones más recomendables. También destaca MotorLand Aragón, en Alcañiz, pero sobre todo uno de los enclaves habilitados es Javalambre. Su altitud y la calidad habitual de su cielo lo convierten en un lugar astronómico destacado, aunque quienes se desplacen hasta esta zona deberán comprobar que las montañas no oculten el horizonte occidental desde el punto exacto elegido.

Teruel capital, las parameras del Maestrazgo y distintas zonas abiertas del Bajo Aragón también permitirán contemplar la totalidad. En los paisajes montañosos, sin embargo, será preferible evitar barrancos, valles encajados y laderas orientadas en dirección contraria a la puesta de sol.

Zaragoza: la capital y el entorno de Ariza, entre las mejores opciones

En Zaragoza capital para disfrutar del fenómeno será recomendable desplazarse hasta zonas periféricas y elevadas, alejadas de edificios y con un horizonte occidental despejado. El oeste y el suroeste de la provincia aparecen también entre los lugares más atractivos como Ariza, Monreal de Ariza, Bordalba y Pozuel de Ariza. También Épila y Cariñena están entre los puntos preparados para recibir observadores.

En Huesca, la situación será diferente en la provincia porque la franja de totalidad alcanzará principalmente su zona meridional, mientras que la capital oscense y buena parte del norte provincial quedarán fuera o muy próximas al límite.

Los mejores emplazamientos se encontrarán en Los Monegros y el Bajo Cinca. Sariñena, Fraga, Ballobar, Ontiñena, Chalamera, Velilla de Cinca y otros municipios del sur pueden ofrecer una combinación favorable de totalidad, terreno abierto y escasez de obstáculos.