El pequeño pueblo de 49 habitantes al sur de la Sierra de Segura con el nombre más largo de Aragón: casas solariegas e ideal para ver el eclipse

En Aragón hay muchos municipios que destacan por factores muy diversos. Puede que tengan lugares con encanto que no te puedes perder. Otros, destacan a veces simplemente por su nombre, como es el caso de esta localidad que tiene el nombre más largo de Aragón. Además une las dos características y es perfecto para ver este verano el eclipse.

El próximo 12 de agosto de 2026 tendrá lugar uno de los acontecimientos astronómicos más importantes de las últimas décadas. Un eclipse total de sol atravesará la Península Ibérica y situará a España entre los principales puntos de observación a nivel internacional. Aragón será una de las comunidades privilegiadas para contemplarlo, ya que gran parte de su territorio se encuentra dentro de la franja de totalidad, lo que convertirá a nuestra comunidad en un lugar de referencia para la observación de este fenómeno.

Personas mirando el eclipse con gafas de protección / El periódico

Uno de los mejores sitios para ver el eclipse

Villanueva del Rebollar de la Sierra ostenta el título de ser el pueblo con el nombre más largo de Aragón y será uno de los lugares privilegiados para ver el eclipse. Desde el municipio se podrá apreciar la totalidad del eclipse durante poco más de un minuto, lo que convierte a esta localidad en uno de los mejores lugares para contemplar el fenómeno.

La localidad forma parte de la comarca de las Cuencas Mineras en la provincia de Teruel. Es un pueblo de montaña rodeado por rebollos, de ahí su nombre. Los rebollos son una especie de roble que abunda en el entorno local. Villanueva del Rebollar de la Sierra tiene 49 habitantes, es acogedor y un destino excelente para los que aprecian la tranquilidad y el encanto de lo rural.

Nombre más largo de Aragón y cuarto de España

No solo presume del nombre más largo de Aragón (30 letras sin contar espacios y 36 caracteres en total), también es el cuarto más largo de España. Otros municipios con nombres largos en Aragón son: San Martín de la Virgen de Moncayo (Zaragoza) con 29 letras sin contar espacios (35 caracteres en total); La Puebla de Alfindén en Zaragoza y Villanueva de Sigena en Huesca.

En sus calles se puede encontrar la Casa de la Morera, con su portada decorada con ángeles, y otras casas solariegas con rejería ornamental de estilo renacentista. En su casco urbano hay dos plazas, dos amplias calles y el edificio del ayuntamiento. Este tiene en su planta baja dos arcos de medio punto y en la fachada un escudo de Basilio Sancho, arzobispo y religioso nacido en el pueblo en el siglo XVIII.

Más allá de su curioso nombre, Villanueva del Rebollar de la Sierra es uno de esos pequeños pueblos de Teruel donde patrimonio, naturaleza y tranquilidad se unen este verano con un acontecimiento excepcional. El eclipse total de sol del 12 de agosto convertirá durante unos minutos esta localidad en uno de los mejores lugares de Aragón para mirar al cielo.