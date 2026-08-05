Revés al megacontrato de 232 millones de euros para la limpieza de los centros sanitarios de Aragón: se paraliza y podría encarecerse

El Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (TACPA) ha suspendido el megacontrato de 232 millones de euros del Salud por el cual se licita la limpieza de todos los centros sanitarios de la comunidad después de que la Asociación Profesional de Empresas de Limpieza (Aspel) haya presentado un recurso especial contra los pliegos que rigen la licitación. Esta decisión del TACPA, tomada el pasado 20 de julio, deja en stanby el contrato hasta al menos el 15 de septiembre, según la información trasladada a las empresas interesadas.

En cualquier caso, la limpieza en los centros de salud, hospitales y centros de especialidades está garantizada y se mantendrá "igual" que hasta ahora, según confirman fuentes del Departamento de Sanidad. De hecho, la previsión del Salud es que el nuevo contrato entre en vigor el 1 de enero de 2027.

El principal inconveniente de la decisión del TACPA se da en el trámite administrativo de este contrato, que se va a retrasar porque el Salud tiene que actualizar los pliegos y volver a habilitar un plazo de presentación de ofertas, ya que el actual ha quedado suspendido. Por ende, la puesta en marcha prevista para comienzos del próximo año también podría demorarse. Del mismo modo, no está descartado que las modificaciones que se vayan a incluir puedan cambiar el presupuesto base de licitación. Es decir, que el contrato acabe siendo más caro de esos 232 millones previstos.

Acceso al hospital Miguel Servet de Zaragoza, en una imagen de archivo. / Jaime Galindo

La licitación contempla la limpieza de los edificios, dependencias, espacios y enseres en un total de 131 edificios distribuidos en las tres provincias y se hace en ocho lotes, uno por cada sector sanitario. La empresa Aspel presentó su recurso especial el 24 de junio, solicitando la medida cautelar de suspensión al detectar errores en la parte económica. Según alegaron, tal y como se explica en la documentación del TACPA, el presupuesto base de licitación era “inadecuado” a los precios del mercado y había “deficiencias” en la determinación de los costes salariales, entre otras cuestiones. Por esto mismo, Aspel pidió paralizar el proceso y hacer un nuevo estudio económico.

Finalmente, el 20 de julio el TACPA estimó parcialmente el recurso especial interpuesto, dejando sin efecto el documento correspondiente a la memoria económica y suspendiendo el proceso para presentar ofertas a este contrato al menos hasta el 15 de septiembre.

En detalle, de los 232 millones que supondrá la limpieza de todos los centros sanitarios de Aragón el grueso se destinarán al lote II, correspondiente al sector Zaragoza II, que tendrá 74.338.776 euros. Le siguen el lote 3 (sector sanitario III), con 50.125.877 euros; el lote 1 (sector Zaragoza I), con 26.081.429 euros, y el lote 5 (sector Huesca), con 24.815.482 euros.

Por su parte, el sector Teruel (lote 7), tendrá 19.452.410 euros; el sector Alcañiz (lote 8) llega a los 15.170.323 euros; el sector Barbastro (lote 6), 14.322.221 euros; y el sector Calatayud (sector 4), con 8.160.240 euros. Como detalle, los pliegos especifican que hay dos nuevos hospitales en Aragón (Alcañiz y Teruel) que pueden presentar "diferentes fases" en la puesta en marcha del contato y se apunta que "puede existir un solapamiento entre la limpieza de parte del antiguo hospital y el nuevo". En estos dos lotes se ha previsto una bolsa de horas anuales de libre disposición de los responsables del sector, "para poder cubrir posibles limpiezas de solapamiento, traslados y puesta de punto", se matiza.

Un contrato más "respetuoso" con el medioambiente

El anterior contrato de limpieza del Salud -el que actualmente está vigente- se adjudicó por cerca de 136 millones y se lo llevaron, también por lotes, empresas como Serveo, Clece, Acciona Facility o la UTE Acciona FS Empleo Social. El nuevo contrato que ahora tendrá que actualizar el Salud tras el recurso interpuesto por una empresa, además de tener una cuantía mucho mayor, ofrecerá algunos aspectos novedosos, atendiendo a los pliegos publicados que, en principio, no cambiarán esta condición. Se trata del hecho de que el servicio se preste "de forma respetuosa con el medioambiente", una condición que exigirá el uso de productos de limpieza ecológicos siempre que permitan garantizar el nivel de limpieza y desinfección que requieren los entornos sanitarios, tal y como se explican en las prescripciones técnicas.

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Además, se incluirán en los criterios de valoración de aspectos medioambientales como: el uso de celulosas procedentes de bosques gestionados de forma sostenible cuyo contenido de fibras recicladas o vírgenes no sea inferior al 75 %, la uniformidad que no contenga elementos nocivos para la salud o el medioambiente o la etiqueta ecológica europea.