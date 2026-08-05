Siete incendios siguen activos en el Pirineo aragonés, todos ellos provocados por rayos
Las hectáreas quemadas no son muchas, pero el problema es que se encuentran en zonas de media y alta montaña
Las tormentas de los últimos días, acompañadas de rayos, mantienen este miércoles siete incendios activos en el Pirineo aragonés. Las hectáreas quemadas no son muchas, pero los medios desplazados son numerosos dado que los focos están en zonas de media y alta montaña, lo que dificulta su extinción.
En Loporzano, en la Sierra de Guara, el incendio comenzó el pasado lunes. La superficie provisional afectada son 27 hectáreas y durante la noche “se ha trabajado bien y la situación, en estos momentos, es favorable”, según el último parte de Infoar. Los medios desplazados del Gobierno de Aragón son 3 brigadas terrestres, 2 autobombas, y una Brigada helitransportada + helicóptero. Por su parte, los medios del Gobierno de España son 1 helicóptero bombardero con base en Plasencia del Monte.
Por otro lado, en el incendio de Viu, que comenzó este martes al mediodía, la superficie provisional afectada es entre 5-10 hectáreas. Trabajan en la zona la Helitransportada de Ejea + helicóptero medio; la Helitransportada de Boltaña + helicóptero ligero; la Helitransportada de Alcorisa + helicóptero ligero; 4 brigadas terrestres y 1 autobomba. Todos ellos del Gobierno de Aragón. Desde el Miteco (Gobierno de España) hay una Brif, 2 aviones FOCAS, 2 helicópteros bombarderos ligeros y un avión anfibio zapatón (Reus). Además, 1 helicóptero bombardero de la Generalitat de Cataluña (a la espera de confirmación).
En la zona de La Fueva, en una zona conocida como La Cabezonada, también un rayo provocó el martes un incendio de pequeñas dimensiones. Hay 2 brigadas terrestres, 2 autobombas y también la BRIF Daroca con sus dos helicópteros.
El incendio de Nueno ha quemado entre 4-5 hectáreas y en la zona hay 3 medios terrestres y 2 autobombas. Por otro lado, hay otro incendio de pequeñas dimensiones en Ligüerre de Ara, en Fiscal, donde hay 2 Agentes de Protección de la Naturaleza en situación de vigilancia.
El de Plan, que comenzó el 17 de julio, evoluciona bien y en la zona solo hay un APN en vigilancia. Lo mismo que en Seira, con un APN. Por último, el incendio de Campo quedó controlado este martes a las 19.00 horas
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