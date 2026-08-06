3.223 niños menos y 6.360 jubilados más: Aragón se acerca a los 1,4 millones de habitantes gracias a la inmigración

Aragón sigue ganando población gracias a la llegada a la comunidad de esa población extranjera a veces tan denostada por algunos partidos políticos. Es gracias a su llegada que ahora está a poco más de 10.000 habitantes de salvar una barrera histórica y superar los 1,4 millones de habitantes en un territorio que ha sufrido una sangría demográfica importante y que ahora está en tendencia ascendente. Aunque la cifra actual tiene muchas lecturas a analizar, ya que solo en el último año ha perdido 3.223 habitantes de entre 0 y 14 años mientras que los residentes de más edad, a partir de 65 años, ha aumentado en 6.360 personas en ese mismo periodo de tiempo.

Esta última es una de las claves a tener en cuenta en la evolución de la población en Aragón, que atendiendo a los datos publicados por Instituto Nacional de Estadística (INE) este jueves, desde el pasado 1 de julio se sitúa en 1.389.298 residentes, de los que 692.004 son hombres y 697.294 mujeres. En este aspecto hay que destacar, con respecto a los datos oficiales de hace solo un año, que en 2025 había 1.374.306 residentes, es decir que se ha ganado 14.992 habitantes más en solo doce meses, y que casi 10.000 de ellos son hombres (había 682.723 en 2025) y más de 5.000, mujeres (había 691.583).

Aunque la clave de este crecimiento demográfico está en la población inmigrante, que representa el 16% del total, con 223.584 residentes en 2026 y ha sumado casi 13.000 de esos casi 15.000 habitantes más. Hace un año eran 210.857 los habitantes de nacionalidad extranjera y soporta el grueso de ese incremento que es sostenido en el tiempo en los últimos años. De hecho, si fuera solo por la población española, Aragón tendría 1.165.714 habitantes, con poco más de 2.300 de aumento en un año.

Otro de los análisis destacados de esta evolución es el de las franjas de edad. Es llamativo que las franjas de edades más tempranas son precisamente las que más caen en los datos de la comunidad. Y en ellas destaca la de los niños de 5 a 9 años, en edad de los cursos educativos de Primaria, que ahora son 2.434 menos que hace solo un año. Son 56.076 en total. Aún así son 10.000 más que los de 0 a 4 años, que han caído en casi 500, y 12.000 menos que los de 10 a 14 años, que suman 68.051 habitantes tras perder a 292 en doce meses.

También han descendido los residentes con edades comprendidas entre los 40 y los 49 años. Unos 3.000 menos que en julio de 2025, la mitad de ese descenso por parte de aragoneses de 40 a 44 años y la otra mitad de 45 a 49. Aunque siguen siendo dos de las franjas que más porcentaje sobre la población global representan, solo superado por la de 50 a 54 años, que con 111.914 personas, 2.200 más que hace un año, son los más numerosos.

Más mayores de 65 años

Y también es destacado el envejecimiento de la población y el porcentaje que representan los residentes que ya están en edad de jubilación. Son más de 300.000 en total y han crecido todas las franjas de edad, con un incremento de residentes de 6.360 con respecto a julio de 2025. Este aumento repercute en la necesidad de destinar más recursos a un fragmento de la población que corrobora que se ha incrementado la esperanza de vida en Aragón.

Y solo hay una franja que ha descendido, la que va de los 85 a 89 años, con 199 residentes menos que hace un año. El resto crece, con especial importancia los de la franja de 65 a 69 años, que con 86.306 residentes en total ya son 2.314 más que los 83.992 de hace un año. También ha crecido de forma significativa los que tienen entre 70 y 74 años, ahora son 2.071 más que hace doce meses. Juntos representan más del 60% de ese incremento de la población más mayor.