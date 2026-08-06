Los 30 años de la tragedia del camping Las Nieves: Biescas pasa la página de su dana mortal

«Todos tenemos grabadas en la mente las imágenes de ese días. No se puede olvidar». Una familia de origen catalán recorre lentamente el memorial con 87 nombres inscritos que recuerdan en el barranco de Arás la tragedia del camping Las Nieves de Biescas. Un siete de agosto de 1996, hace 30 años, una tormenta torrencial provocó al caer la tarde una riada que dejó un reguero terrible de muertos y desaparecidos. El valle se volcó en su auxilio y la reciente dana de Valencia ha devuelto a la memoria de muchos las horas más terribles de su existencia. Este aniversario pasará sin actos oficiales, con la esperanza de pasar página, pero fijando en la memoria el recuerdo de una tragedia que conmocionó a toda la comunidad .

La actual alcaldesa de Biescas, Lorena Cajal, defiende que el municipio quiere superar esa etapa, que consideran ya cerrada, y explica que la decisión de no organizar actos oficiales ante el 30 aniversario responde al sentir general de los vecinos. «Que no exista un acto protocolario no impide recordar de forma personal lo que pasó en aquel momento», señala.

Cohes y escombros amontonados en el camping de Biescas, el 7 de agosto de 1996. / ARCHIVO EL PERIÓDICO DE ARAGÓN

Fue hace diez años cuando finalmente se instaló en el antiguo recinto vacacional el actual homenaje a las víctimas, diseñado por Teresa Pueyo. Varios monolitos recuerdan a loas 87 muertos y más de 180 heridos que aquella tarde se vieron afectado por una fuerte tormenta en la cabecera del barranco en la zona del Sobremonte.

El espacio de homenaje siempre está lleno de flores, peluches y otros recuerdos en homenaje a las víctimas. El único edificio que queda en pie del viejo camping está cerrado y vallado, aunque algunas personas se cuelan en su interior para realizar pintadas. La piscina que quedó llena de rocas y barro fue colmatada y la vegetación crece con libertad en la zona.

En imágenes I Así está ahora el entorno del camping Las Nieves de Biescas / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

«La normalidad pues tardó mucho en llegar porque hubo muchas infraestructuras básicas que estuvieron afectadas, desde la propia carretera en general hasta el abastecimiento de agua», recuerda el alcalde que estaba al frente del municipio aquel caluroso miércoles, Luis Estaún.

La riada se calculó en unos 500 metros cúbicos por segundo de agua cargada con más de 13.000 toneladas de roca y madera. Esta avenida corresponde a un periodo de retorno superior a 500 años y tuvo la fuerza suficiente para arrasar los viejos diques y paredes construidas entre los pueblos de Aso de Sobremonte, Yosa de Sobremonte o Betés en los comienzos del siglo XX. La N-260 por la que ahora acceden los turistas al valle quedó quebrada después de haber arrastrado a los residentes de la zona de acampada, dificultando la llegada de ayuda y de los servicios de emergencia.

Con el paso de los años los supervivientes y testigos de la tragedia asumen que la temprana hora a la que se produjeron las lluvias evitaron que la catástrofe todavía fuera mayor, pues se calcula que había 630 campistas alojados, pero muchos no habían regresado todavía de sus visitas por la zona.

El perfil general de las víctimas correspondía principalmente al de familias que se encontraban de vacaciones, reflejando el flujo habitual de visitantes del Pirineo. Entre los fallecidos y afectados se registraron personas procedentes de diversos orígenes, destacando una presencia significativa de familias catalanas, vascas, aragonesas y madrileñas, así como de visitantes de origen francés y holandés.

El entorno del camping de Las Nieves, tras la riada en agosto de 1996. / ARCHIVO EL PERIÓDICO DE ARAGÓN

Estaún recuerda que la pérdida repentina de uno o ambos progenitores dejó a numerosos núcleos familiares en una situación de extrema vulnerabilidad. Con la caída de la noche centenares de vecinos organizaron una respuesta solidaria sin precedentes. Subieron voluntarios desde Jaca y desde Sabiñánigo a pesar de las dificultades de comunicación y en el comedor del colegio se atendieron a los primeros supervivientes. En ese momento empezaron a conocer el número de víctimas mortales, que superaban todas las previsiones. «Cuando los forenses anticiparon la magnitud de la tragedia nadie lo podía creer», recuerda el regidor.

En imágenes I Así está ahora la antigua recepción del camping de Las Nieves en Biescas / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

Muchas casas de vecinos y turistas sirvieron para alojar a las víctimas mientras se desplegaba un dispositivo de casi 2.000 personas para tratar de sacar de las aguas a los supervivientes. El último a apareció el 28 de julio de 1997, casi un año después de la tragedia.

Sin culpa penal

En la actualidad la causa está cerrada y los familiares de los fallecidos tendrán este viernes una presencia discreta frente a los memoriales del viejo camping, un espacio que en algún momento se pensó recuperar con recinto deportivo. El juez instructor de Jaca que gestionó la tragedia e investigó sus causas no halló culpa penal, pero sus pesquisas sirvieron de base para certificar, en el 2005, la responsabilidad de la DGA y del Estado, representado por la Confederación Hidrográfica del Ebro.

Ambas instituciones, según certificó la Audiencia Nacional, permitieron la instalación de un camping en un barranco que ya había dejado un fallecido en los años 20 del pasado siglo, al arrastrar el agua un autobús. Pese a ello, a un informe negativo de un técnico de la DGA -que primero se tomó parcialmente y al final se obvió- y a las advertencias del botánico Pedro Monserrat, se autorizó la construcción de la instalación turística. La lluvia torrencial, «extraordinaria pero no totalmente insólita», arrasó con los alojados por la carga de la vegetación que cegaba el sistema de presas barranco arriba. La indemnización total que recibieron las familias superó los 11,2 millones de euros.