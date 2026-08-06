El Gobierno de Aragón ultima el montaje de los puntos oficiales de observación del eclipse del 12 de agosto

Los puntos oficiales habilitados por el Gobierno de Aragón para la observación del eclipse total de Sol entran en su fase final de preparación. A seis días del eclipse, los trabajos de montaje avanzan en Javalambre, Épila, Calamocha y MotorLand Aragón para que todas las instalaciones y servicios estén plenamente operativos a partir del próximo lunes.Los recintos han sido concebidos como espacios preparados para facilitar una observación cómoda, ordenada y segura del eclipse, concentrando servicios y recursos en lugares acondicionados para acoger a miles de visitantes.

Los cuatro puntos oficiales suman ya cerca de 2.200 reservas confirmadas y más de 7.200 personas inscritas. Javalambre concentra actualmente cerca de 2.800 inscritos, mientras que Épila supera los 1.600; Calamocha se acerca a los 1.500; y MotorLand Aragón rebasa los 1.100. Todos los recintos se encuentran ya en la fase final de montaje y estarán plenamente operativos al inicio de la próxima semana.

El interés por los puntos oficiales ha ido creciendo a medida que se acercaba el eclipse, pero ha sido en las últimas semanas cuando las inscripciones han dado un salto especialmente significativo. Desde el 23 de julio, el número de personas inscritas ha aumentado en más de 2.500 hasta superar las 7.000. La demanda continúa además acelerándose en la recta final: solo desde ayer, los cuatro puntos oficiales han sumado 145 nuevas reservas y 452 personas inscritas, una muestra del intenso ritmo de crecimiento que mantienen estos espacios a menos de una semana del fenómeno.

Un área de servicios

Los visitantes encontrarán aparcamientos habilitados, zonas de pernocta, áreas de sombra, aseos, agua potable, restauración y espacios de descanso. Los recintos dispondrán, además, de pantallas gigantes y carpas para seguir el eclipse, así como de actividades divulgativas y recursos de apoyo para hacer más cómoda la estancia durante toda la jornada. La planificación de estos espacios permite concentrar en un único lugar todos los servicios necesarios para disfrutar del fenómeno desde la llegada hasta la salida, sin necesidad de realizar desplazamientos adicionales.

A ello se sumará un amplio dispositivo de seguridad y asistencia integrado por personal de emergencias, sanitarios, Protección Civil, bomberos y fuerzas de seguridad, además de equipos de información y apoyo al visitante. El objetivo es facilitar la movilidad, reducir riesgos y garantizar una respuesta rápida ante cualquier incidencia.

Estos espacios forman parte del dispositivo preventivo diseñado por el Gobierno de Aragón para afrontar un acontecimiento que atraerá a miles de personas a la comunidad. Su función es ordenar parte de la llegada de visitantes, facilitar aparcamientos y zonas de estancia, concentrar servicios básicos y reducir la presión sobre lugares que no están preparados para albergar grandes concentraciones de público.

Noticias relacionadas

A menos de una semana del eclipse, todo apunta a que el flujo de reservas continuará creciendo en los próximos días. Los puntos oficiales mantienen abiertas las inscripciones hasta el mismo día 12, siempre que dispongan de plazas disponibles, y constituyen la opción recomendada para quienes deseen observar el eclipse en espacios preparados, con servicios, asistencia y condiciones de seguridad adecuadas.