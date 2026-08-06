La Aemet activa la alerta naranja por tormentas en Aragón: cuándo lloverá con más fuerza y qué pasará el fin de semana

Aragón está viviendo un verano con apenas precipitaciones, pero la situación podría cambiar bruscamente en las próximas horas. El tiempo va a complicarse en Zaragoza, Huesca y Teruel a partir de este jueves por la tarde con tormentas que han obligado a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a activar la alerta naranja en Gúdar y Maestrazgo por riesgo de granizo y rachas muy fuertes de viento. Y es que las lluvias van a descargar con mucha intensidad en muy poco tiempo.

El episodio más adverso se espera entre las 14.00 y las 22.00 horas cuando las precipitaciones, escasas durante todo el verano en todo Aragón, dejen hasta 25 litros por metro cuadrado en una hora en Gúdar y Maestrazgo. Este mismo episodio se vivirá también en el Pirineo oscense, Albarracín, Jiloca y la Ibérica zaragozana donde la Aemet ha activado la alerta amarilla por chubascos localmente fuertes y las tormentas también acompañadas de granizo e intensas rachas de viento.

Las lluvias también podrían llegar por primera vez en mucho tiempo a Zaragoza capital, donde las únicas tormentas del verano han sido secas con fuertes rachas de viento. Según el pronóstico de la Aemet hay un 60% de probabilidad de lluvia en la capital aragonesa este mismo jueves. Una situación que podrá repetirse también el sábado por la tarde o el domingo a lo largo de todo el día.

El Periódico de Aragón

Las tormentas que van a descargar con fuerza en Aragón también llegarán a otras comunidades vecinas como el interior de Cataluña y Comunidad Valenciana. Cabe recordar que otras partes de España van a sufrir de nuevo los efectos del calor con los termómetros acercándose peligrosamente a los 40 grados en el valle del Guadalquivir, Extremadura o Canarias, que está inmersa en un episodio extremo.

Un calor que no tardará en regresar a Aragón ya que este viernes se activará de nuevo el aviso amarillo por temperaturas máximas de hasta 36 grados en la Ribera del Ebro, sur de Huesca, la mitad sur de las Cinco Villas y el Bajo Aragón. De esta forma, Aragón pasará de una jornada marcada por las tormentas fuertes a otra en la que convivirán la inestabilidad en zonas de montaña y Gúdar y Maestrazgo con el calor intenso en toda la franja central.

Las lluvias seguirán el fin de semana

El fin de semana tampoco será completamente estable. Según ElTiempo.es, el sábado se formarán chubascos y tormentas en buena parte del norte y este peninsular, especialmente durante la tarde. En Aragón, la previsión apunta a que podrán desarrollarse tormentas en amplias zonas de la comunidad, con posibilidad de que algunas sean intensas.

CALOR - ALTAS TEMPERATURAS - OLA DE CALOR EN ZARAGOZA / MIGUEL ANGEL GRACIA / EPA

El sábado, las tormentas podrían afectar al Pirineo, al alto Ebro, a buena parte de Aragón y a Cataluña. Las más fuertes se esperan precisamente en el entorno aragonés y catalán, por lo que conviene seguir la evolución de los avisos meteorológicos antes de hacer planes al aire libre, especialmente en zonas de montaña, piscinas, barrancos o rutas senderistas.

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De cara al domingo, la inestabilidad perderá algo de extensión, pero no desaparecerá. Los chubascos serán más aislados, aunque todavía podrían ser fuertes en el norte de Huesca, en zonas de Teruel y en el interior de Cataluña. La previsión dibuja, por tanto, un fin de semana variable: mañanas más aprovechables, tardes con más riesgo de tormenta y calor todavía presente en varias zonas de Aragón.