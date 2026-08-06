El pequeño pueblo de Teruel conocido por su castillo medieval y ligado al Camino del Cid: perfecto para ver el eclipse

Huesa del Común es un municipio aragonés ubicado en la provincia de Teruel. Cuenta con apenas 55 habitantes. Sin embargo, en esta localidad cuenta con varios puntos de interés para visitarlo y, además será uno de esos puntos de la comunidad y de toda España donde se podrá ver el eclipse de forma perfecta.

Esta localidad turolense se encuentra acostada en la falda de un farallón rocoso y por el pueblo transcurren dos ríos: el río Aguasvivas, que pasa por la localidad definiendo un cañón natural calizo de gran belleza, y el río Marineta. El cerro rocoso está dominado por un castillo que se trata del principal atractivo turístico del municipio.

Huesa y el Cid

El castillo de Peñaflor data del S. XII, por lo que se trata de una fortificación medieval. Este lugar es mencionado en el Cantar del mio Cid, ya que según la historia, Rodrigo Díaz de Vivar casi 10 meses después de abandonar, desterrado, Burgos, el Cid se instala en Alucant (Olocau del Rey o Gallocanta según versiones) y lanza una correría de diez días saqueando las tierras de Huesa del Común y de Montalbán.

El Castillo de Peñaflor en Huesa del Común / SERVICIO ESPECIAL

El Cantar cita este lugar como territorio islámico, y es probable que lo fuera, de forma interrumpida, durante el siglo XII, alternando su titularidad en aquellos tiempos convulsos. Esto hace que Huesa del Común aparezca en la ruta turística y cultural llamada camino del Cid.

Qué ver en Huesa

Además, del castillo se puede encontrar un puente de origen bajomedieval sobre el río Aguasvivas. De la antigua ciudad amurallada se conservan todavía tres de sus puertas de acceso. El Portal de San Miguel que presenta un arco de medio punto en la parte exterior de la muralla y otro rebajado en el interior, además incorpora un torreón cuyo piso superior fue transformado en capilla. Por su parte, el Portal occidental que tiene un arco de sillería de medio punto en la cara interna y un precioso adintelamiento en el exterior. Finalmente, el Portal de la Virgen del Pilar, el más llamativo de los tres, combina un arco ojival en uno de sus accesos con tres arcos apuntados que enmarcan la capilla abierta dedicada a la Virgen del Pilar.

Una de las puertas de la ciudad amurallada de Huesa del Común / Turismo Aragón

También en Huesa destaca su alfarería, aunque ya esté extinta desde finales del siglo XX. Otro atractivo digno de mención es su escuela de escalada y sus vías ferratas. Esto se debe a que la zona tiene posibilidades tanto para la práctica de escalada clásica como artificial aptas para todos los niveles. El paisaje permite disfrutarlo más allá de la escalada. Las estribaciones de la cordillera ibérica, con cañones, ríos, montañas y barrancos permite que el lugar sea perfecto para hacer ciclismo en carrera o rutas de bicicleta de montaña.

Lugar idóneo para ver el eclipse

El municipio será afortunado este agosto, ya que es uno de los puntos donde se podrá ver el eclipse del 12 de agosto de forma total. Desde el municipio se podrá apreciar la totalidad del eclipse durante poco más de un minuto. Se estima que empezará en torno a las 20:29 horas, alcanzará su momento central sobre las 20:30 y finalizará alrededor de las 20:31 horas.

Gracias a su ubicación dentro de la franja de totalidad, Huesa del Común espera recibir numerosos visitantes durante el eclipse del 12 de agosto. Quienes acudan podrán contemplar uno de los fenómenos astronómicos más espectaculares de las últimas décadas mientras descubren un municipio con patrimonio medieval, naturaleza y una larga historia ligada al Camino del Cid.