¿Cuántas personas centenarias hay en Aragón?

Aragón registró a 1 de julio de este año 1.398.298 habitantes, lo que supone un crecimiento del 0,5 % con respecto al 1 de enero, de los que el 16,1 % son extranjeros y el 20,6%, nacidos fuera de España, según la Estadística Continua de Población del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicada este jueves.

La población nacida en el extranjero -286.404 personas- es mayor que la de nacionalidad extranjera -223.584- debido a los procesos de adquisición de nacionalidad española. A 1 de julio, había en Aragón 82.931 personas españolas nacidas en el extranjero.

De este modo, el crecimiento de la población en Aragón se debió fundamentalmente a las personas nacidas en el extranjero, que pasaron de ser 277.383 en enero de 2026 a 286.404 en julio (un 3,25 % más), mientras que el número de personas nacidas en España ha bajado en el mismo periodo un 0,16 % al pasar de 1.104.652 a 1.102.894.

Teniendo en cuenta la nacionalidad, en el primer semestre del año el número de españoles pasó de 1.164.795 a 1.165.714 (un 0,07 % más) y el de extranjeros de 217.240 a 223.584 (un 2,9 % más). Además, el mayor número de nuevos migrantes durante el segundo trimestre de 2026 en Aragón fueron de nacionalidad colombiana (con 1.010 llegadas entre el 1 de abril y el 1 de julio), venezolana (630) y marroquí (600).

Por su parte, las nacionalidades más numerosas de los emigrantes que salen de Aragón fueron la rumana (con 300 salidas), la marroquí (200) y la colombiana (190).

En cómputo anual, el número de habitantes totales de Aragón ha pasado de 1.374.306 el 1 de julio de 2025 a 1.389.298 el 1 de julio de 2026 (un 1,08 % más).

Por provincias, en Huesca viven a 1 de julio 234.361 personas (un 0,58 % más que el 1 de enero), 137.488 en Teruel (un 0,23 % más) y 1.017.449 en Zaragoza (un 0,56 % más). Del total de habitantes en Aragón a 1 de julio de este año, 692.004 eran hombres (49,81 %) y 697.294, mujeres (50,19 %).

Respecto a la edad, a 1 de julio de 2026 había en Aragón 758 personas centenarias, 44 más que hace medio año (170 hombres y 588 mujeres). El número de personas de más de 80 años ha bajado, al pasar de 101.645 a 100.671, y lo mismo ha sucedido con el de más de 65, que pasan de 318.241 a 315.125.

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Por otro lado, el número de hogares aragoneses ha crecido en este primer semestre un 0,9% al pasar de 573.994 a 579.154. Los hogares unipersonales son los que más han crecido, un 2,31%, al pasar de 178.523 a 182.657.