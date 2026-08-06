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¿Cuántas personas centenarias hay en Aragón?

Aragón roza los casi 1,4 millones de habitantes, según los últimos datos del INE

Un hombre mayor pasea por las calles de Zaragoza, en una imagen de archivo.

Un hombre mayor pasea por las calles de Zaragoza, en una imagen de archivo. / ANGEL DE CASTRO

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El Periódico de Aragón

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Zaragoza

Aragón registró a 1 de julio de este año 1.398.298 habitantes, lo que supone un crecimiento del 0,5 % con respecto al 1 de enero, de los que el 16,1 % son extranjeros y el 20,6%, nacidos fuera de España, según la Estadística Continua de Población del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicada este jueves.

La población nacida en el extranjero -286.404 personas- es mayor que la de nacionalidad extranjera -223.584- debido a los procesos de adquisición de nacionalidad española. A 1 de julio, había en Aragón 82.931 personas españolas nacidas en el extranjero.

De este modo, el crecimiento de la población en Aragón se debió fundamentalmente a las personas nacidas en el extranjero, que pasaron de ser 277.383 en enero de 2026 a 286.404 en julio (un 3,25 % más), mientras que el número de personas nacidas en España ha bajado en el mismo periodo un 0,16 % al pasar de 1.104.652 a 1.102.894.

Teniendo en cuenta la nacionalidad, en el primer semestre del año el número de españoles pasó de 1.164.795 a 1.165.714 (un 0,07 % más) y el de extranjeros de 217.240 a 223.584 (un 2,9 % más). Además, el mayor número de nuevos migrantes durante el segundo trimestre de 2026 en Aragón fueron de nacionalidad colombiana (con 1.010 llegadas entre el 1 de abril y el 1 de julio), venezolana (630) y marroquí (600).

Por su parte, las nacionalidades más numerosas de los emigrantes que salen de Aragón fueron la rumana (con 300 salidas), la marroquí (200) y la colombiana (190).

En cómputo anual, el número de habitantes totales de Aragón ha pasado de 1.374.306 el 1 de julio de 2025 a 1.389.298 el 1 de julio de 2026 (un 1,08 % más).

Por provincias, en Huesca viven a 1 de julio 234.361 personas (un 0,58 % más que el 1 de enero), 137.488 en Teruel (un 0,23 % más) y 1.017.449 en Zaragoza (un 0,56 % más). Del total de habitantes en Aragón a 1 de julio de este año, 692.004 eran hombres (49,81 %) y 697.294, mujeres (50,19 %).

Respecto a la edad, a 1 de julio de 2026 había en Aragón 758 personas centenarias, 44 más que hace medio año (170 hombres y 588 mujeres). El número de personas de más de 80 años ha bajado, al pasar de 101.645 a 100.671, y lo mismo ha sucedido con el de más de 65, que pasan de 318.241 a 315.125.

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Por otro lado, el número de hogares aragoneses ha crecido en este primer semestre un 0,9% al pasar de 573.994 a 579.154. Los hogares unipersonales son los que más han crecido, un 2,31%, al pasar de 178.523 a 182.657.

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