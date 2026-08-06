Un problema que se enquista: el 60% de las urgencias de este año en los hospitales de Aragón se podrían haber resuelto en los centros de salud

En los hospitales de Aragón se repite una constante: muchos de los pacientes que acuden a Urgencias podrían solucionar su dolencia en los centros de salud porque la gravedad de la misma podría ser resuelta en Atención Primaria. Sin embargo, una y otra vez sucede que esas urgencias menores acaban en los hospitales, lo que provoca, especialmente en los meses de invierno, una saturación de los servicios y largas demoras en la atención.

En detalle, en lo que va de año (entre enero y julio) cerca del 60% de las 372.034 urgencias registradas en los hospitales públicos de Aragón se podían haber solucionado en los centros de salud, según los datos del Departamento de Sanidad. Esto supone un total de 221.898 urgencias, de las que cerca de 199.300 son del nivel IV de triaje y 22.602 del nivel V, es decir, los que se consideran de menor nivel de complejidad.

Entre los motivos por los cuáles esta situación se repite está la comodidad del paciente que, antes de acudir a las urgencias de tarde de Atención Primaria, opta por ir directamente al hospital con la esperanza de ser atendido antes y no esperar en el centro de especialidades de referencia, en el caso de Zaragoza. Esta situación, por el contrario, perjudica a los pacientes de los hospitales que llegan con un nivel de triaje de más gravedad, ya que los profesionales tienen que atender a un elevado número de usuarios y ahí es cuando se genera la saturación.

Los propios sanitarios han denunciado en varias ocasiones este mal uso del sistema por parte de los pacientes, alegando que falta educación sanitaria al respecto. Sin embargo, del lado de los usuarios también son constantes las quejas por las demoras para conseguir cita con el médico de Atención Primaria para tratar una gripe o un fuerte resfriado, por lo que optan por ir al hospital.

¿Cómo funciona el triaje?

El triaje en las Urgencias de los hospitales de Aragón (y de toda España) se rige por cinco niveles que determinan la gravedad del paciente y, por tanto, la prioridad a la hora de ser atendido. Es el personal de Enfermería el encargado de realizar esta evaluación que se basa en los síntomas del usuario y que es clave para el funcionamiento de estos servicios, saturados durante muchas épocas del año.

El nivel I significa prioridad absoluta con atención inmediata y sin demora. El nivel II se refiere a situaciones muy urgentes, de riesgo vital, que deben ser atendidas entre un tiempo de 10 y 15 minutos.

El nivel III se fija cuando son casos urgentes pero estables hemodinámicamente (los flujos sanguíneos están correctos) y hay un potencial riesgo vital. Aquí, la atención en Urgencias debe darse en un plazo de una media hora.

El nivel IV son casos de urgencia menor que, en muchas ocasiones, pueden ser atendidos en Atención Primaria. Sí hay situaciones de nivel IV que precisan ir al hospital, pero en su mayoría pueden ser vistas por un médico de familia.

Por último, el nivel V se refiere a los casos que no son urgentes y que, por tanto, no es necesario acudir al hospital.

El objetivo del triaje, un modelo implantado y extendido en España en los años 90, es identificar rápidamente a los pacientes graves con el fin de priorizar su asistencia y, por tanto, determinar el área de tratamiento más adecuada. Del mismo modo, este sistema también permite disminuir la congestión de las áreas de Urgencias, al distribuir a los usuarios por zonas según su gravedad. Esto permita aliviar la presión asistencial en el servicio, sobre todo en invierno, cuando se da una alta demanda por los virus respiratorios.