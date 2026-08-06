Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Fichaje Real ZaragozaCEIP Jerónimo BlancasAmazon vacantesPasarelas MontfalcóIbai GómezTiempo eclipse
instagramlinkedin

La producción industrial en Aragón vuelve a crecer en junio tras salir de cifras negativas

El Índice de Producción Industrial vuelve a terreno positivo en la comunidad, aunque crece por debajo de la media nacional y acumula una caída del 0,4% en lo que va de año

Trabajadores del taller de baterías de la planta de Stellantis en Figueruelas (Zaragoza).

Trabajadores del taller de baterías de la planta de Stellantis en Figueruelas (Zaragoza). / Ángel de Castro

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

El Índice General de Producción Industrial (IPI) ha crecido un 1,6% interanual el pasado mes de junio en Aragón, 2,2 puntos menos que la media nacional, que se ha incrementado un 3,8%, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La producción industrial sale así de cifras negativas en Aragón

La tasa anual de la producción industrial crece en doce comunidades autónomas y disminuye en otras 5. Castilla y León (+12,4%), Madrid (+9,9%) y Castilla-La Mancha (+9,2%) fueron las que mostraron las mayores alzas, mientras que en el lado contrario se sitúan Navarra, Asturias y La Rioja con retrocesos de un 7,7%, 7,7% y un 1,4%, respectivamente.

En lo que va de año la producción industrial en Aragón ha caído un 0,4%, frente a una incremento del 1,1% de la media nacional.

Noticias relacionadas y más

Por destino económico, los bienes de consumo en su conjunto subieron en la región un 0,5% con un descenso del 0,6%en el caso de los duraderos y un 0,9% más para los no duraderos. En cuanto al resto, los bienes de equipo disminuyeron un 4,3%, los bienes intermedios anotaron un 5,6% más y los de la energía, un 7,2% más.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Lío en un pueblo de Zaragoza por la cancelación de sus fiestas patronales a tres semanas de su celebración: 'Esperamos que el ayuntamiento recapacite
  2. El refugio de Salva Reina y Kira Miró en Aragón: un precioso municipio con una fiesta popular única en toda España
  3. Los primeros trámites que dejarán de tener cita previa en Aragón: se aplicará en cuestión de 'semanas
  4. Cortada durante dos horas la AP-2 en Zaragoza por un espectacular incendio junto a la calzada: retenciones de más de seis kilómetros y miles de coches desviados
  5. Reabre uno de los bares más emblemáticos del centro de Zaragoza: 'Nueva imagen, nuevos sabores y el mismo espíritu de siempre
  6. Cierra el relevo de un bar histórico de Zaragoza: de marisquería a bar-restaurante y ya busca un nuevo dueño
  7. Nolasco (Vox) cambia los requisitos para trabajar en los centros de menores no acompañados en Aragón
  8. La Aemet activa la alerta naranja por tormentas en Aragón: cuándo lloverá con más fuerza y qué pasará el fin de semana

Ya es oficial: el tramo de autovía más importante (y polémico) del Pirineo aragonés se ejecutará por 135 millones

Ya es oficial: el tramo de autovía más importante (y polémico) del Pirineo aragonés se ejecutará por 135 millones

Las famosas pasarelas de Montfalcó en Aragón, cerradas por un desprendimiento de rocas: "es prácticamente imposible que se puedan reabrir este verano"

Obras en Zaragoza: estas son todas las afecciones al tráfico previstas para la próxima semana

Obras en Zaragoza: estas son todas las afecciones al tráfico previstas para la próxima semana

Los bomberos forestales de Aragón se plantean huelga indefinida en plena campaña de incendios

Los bomberos forestales de Aragón se plantean huelga indefinida en plena campaña de incendios

Huesca ultima los preparativos de las ferias de San Lorenzo: puesta a punto del reciento ferial

Huesca ultima los preparativos de las ferias de San Lorenzo: puesta a punto del reciento ferial

El tiempo para el eclipse en Aragón: los municipios donde las nubes pueden complicar la observación

El tiempo para el eclipse en Aragón: los municipios donde las nubes pueden complicar la observación

La sequía vacía los embalses del Pirineo de la forma más rápida desde 1970

La sequía vacía los embalses del Pirineo de la forma más rápida desde 1970

Cada vez más locales se convierten en viviendas en Zaragoza, con el doble de permisos concedidos en lo que va de 2026

Cada vez más locales se convierten en viviendas en Zaragoza, con el doble de permisos concedidos en lo que va de 2026
Tracking Pixel Contents