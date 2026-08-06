La producción industrial en Aragón vuelve a crecer en junio tras salir de cifras negativas
El Índice de Producción Industrial vuelve a terreno positivo en la comunidad, aunque crece por debajo de la media nacional y acumula una caída del 0,4% en lo que va de año
El Índice General de Producción Industrial (IPI) ha crecido un 1,6% interanual el pasado mes de junio en Aragón, 2,2 puntos menos que la media nacional, que se ha incrementado un 3,8%, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La producción industrial sale así de cifras negativas en Aragón
La tasa anual de la producción industrial crece en doce comunidades autónomas y disminuye en otras 5. Castilla y León (+12,4%), Madrid (+9,9%) y Castilla-La Mancha (+9,2%) fueron las que mostraron las mayores alzas, mientras que en el lado contrario se sitúan Navarra, Asturias y La Rioja con retrocesos de un 7,7%, 7,7% y un 1,4%, respectivamente.
En lo que va de año la producción industrial en Aragón ha caído un 0,4%, frente a una incremento del 1,1% de la media nacional.
Por destino económico, los bienes de consumo en su conjunto subieron en la región un 0,5% con un descenso del 0,6%en el caso de los duraderos y un 0,9% más para los no duraderos. En cuanto al resto, los bienes de equipo disminuyeron un 4,3%, los bienes intermedios anotaron un 5,6% más y los de la energía, un 7,2% más.
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