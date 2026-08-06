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El refugio de Salva Reina y Kira Miró en Aragón: un precioso municipio con una fiesta popular única en toda España

La pareja mantiene una íntima relación con la localidad desde hace bastantes años: "Inolvidable"

BARCELONA, 28/02/2026.- Los actores Salva Reina y Kira Miró posan a su llegada a la ceremonia de entrega de la 40º edición de los Premios Goya, este sábado en el Auditorio Forum CCIB de Barcelona. EFE/ Quique Garcia. -SÓLO USO EDITORIAL/SOLO USO PERMITIDO PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE APARECE EN EL PIE DE FOTO (CRÉDITO OBLIGATORIO)-

BARCELONA, 28/02/2026.- Los actores Salva Reina y Kira Miró posan a su llegada a la ceremonia de entrega de la 40º edición de los Premios Goya, este sábado en el Auditorio Forum CCIB de Barcelona. EFE/ Quique Garcia. -SÓLO USO EDITORIAL/SOLO USO PERMITIDO PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE APARECE EN EL PIE DE FOTO (CRÉDITO OBLIGATORIO)- / Quique Garcia / EFE

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Vanesa Lacambra

Salva Reina y Kira Miró son una de las parejas del verano. Los actores mantienen una relación desde hace más de cuatro años, desde que se conocieron durante el rodaje de la película 'Todos lo hacen', quienes se han convertido en uno de los tándems más estables y queridos del panorama cinematográfico. Su historia personal está estrechamente ligada a una de las ciudades más emblemáticas de Aragón, tanto por su patrimonio arquitectónico como cultural.

La ciudad de Tarazona vuelve a convertirse en uno de los epicentros culturales del verano aragonés con la vigesimotercera edición del Festival Festival de Cine de Comedia de Tarazona y el Moncayo Paco Martínez Soria. Una semana entera dedica al humor, al cine y a los creadores que han sabido darle forma, y que este año reconocerá las trayectorias ya consolidadas de Salva Reina y Toni Acosta, además del talento emergente de Susana Abaitua y Mariona Terés. El certamen incorpora además una novedad que marca un punto de inflexión: la puesta en marcha de la Sección Oficial de Largometrajes Iberoamericanos de Comedia, una apuesta que amplía horizontes y confirma la evolución del festival.

Con las fechas del 15 al 22 de agosto reservadas en el Teatro Bellas Artes, Tarazona se prepara para acoger las proyecciones de cuarenta y cuatro cortometrajes seleccionados entre más de trescientas sesenta propuestas. El ganador tendrá acceso directo a la preselección de los Premios Goya, además de la posibilidad de optar a los Premios Forqué y entrar en la ‘short list’ de los Premios Fugaz. Entre las obras elegidas figuran dos producciones aragonesas: En trámite, de Víctor Izquierdo, y Sopitas, de Luis Larrodera, que también será protagonista del encuentro ‘Un vermú con…’ el sábado 22 de agosto.

El teatro Bellas Artes de Tarazona en la pasada edición del Festival de Cine y Comedia

El teatro Bellas Artes de Tarazona en la pasada edición del Festival de Cine y Comedia / El Periódico de Aragón

Una ciudad con significado

La presencia de Salva Reina en Tarazona tiene este año una doble connotación. Por un lado, presentará 'Prohibido echarle cacahuetes al mono', el viernes 21, en una sesión que requerirá entrada disponible desde el 17 de agosto en la Oficina Municipal de Cultura, en la web del festival o en la taquilla del teatro. El actor y humorisa malagueño, regresará a un escenario que conoce bien y formar parte de su historia profesional y personal.

De hecho, no es la primera vez que Reina se refugia en Tarazona: en agosto de 2023, él y Kira Miró, su actual pareja desde hace ya más de cuatro años, presentaron allí la película Cuánto me queda, dirigida por Carolina Bassecourt. La actriz canaria, recordó entonces que el primer premio de su carrera lo recibió en Tarazona en 2006, una experiencia que describió como “inolvidable”. Reina, por su parte, reconoció que “ya estar aquí es un premio”, consciente del vínculo que ha ido construyendo con la ciudad.

Salva Reina, Carolina Bassecourt y Kira Miró en Tarazona.

Salva Reina, Carolina Bassecourt y Kira Miró en Tarazona. / FESTIVAL DE TARAZONA

Fiesta de Interés Turístico Nacional

En la ciudad turiasonense, convivieron durante cuatro siglos tres culturas completamente distintas: cristianos, musulmanes y judíos. Sus calles, de aire mudéjar y trazado histórico, se preparan para las fiestas patronales, que culminan el 27 de agosto con la salida del Cipotegato, la tradición más emblemática de la ciudad y Fiesta de Interés Turístico Nacional desde 2009.

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En este contexto festivo y cultural la llegada de Salva Reina y Toni Acosta, adquiere un significado especial para el malagueño, porque regresan a una ciudad que le ha visto crecer profesionalmente y que se ha convertido en un refugio simbólico para una de las parejas más estables del panorama del cine español.

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