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Salud pública

Tres nuevos casos de viruela del mono en Zaragoza y Huesca elevan el brote en Aragón

También se ha notificado un brote de síndrome boca-mano-pie en una escuela infantil de la provincia de Huesca, con 21 afectados

Una técnico de laboratorio sostiene una pruebas de análisis para la viruela del mono

Una técnico de laboratorio sostiene una pruebas de análisis para la viruela del mono / Europa Press/Archivo

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Ana Lahoz

Ana Lahoz

Zaragoza

Los casos de viruela del mono continúan apareciendo en Aragón, de tal modo que el brote que surgió a principios de junio en la comunidad sigue abierto. Según el último boletín epidemiológico de Salud Pública, en la última semana se han detectado tres casos más: uno en la provincia de Huesca y dos en la de Zaragoza.

Estos nuevos contagios se suman a los acumulados en semanas previas, siendo los últimos quince días bastante críticos porque entre el 13 y el 17 de julio se notificaron cinco casos y entre el 6 y el 12 julio fueron cuatro. En el acumulado también hay casos de mediados y finales de julio. Este brote de viruela del mono en Aragón ya deja más casos que en los tres últimos años, cuando hubo siete (2025), ninguno (2024) y cinco (2023), respectivamente. Fue 2022 cuando más contagios se produjeron, con 74 en Aragón, dentro de un contexto mundial de transmisión.

Los síntomas de la viruela del mono son parecidos a la gripe e incluyen los típicos dolores musculares, fiebre, escalofríos, agotamiento, dolor de cabeza, dolor de espalda, ganglios linfáticos inflamados. Y la típica erupción tan característica de la viruela, que en este caso suele comenzar por la cara para extenderse a otras zonas del cuerpo, sobre todo las palmas de las manos y las plantas de los pies.

Se trata de una enfermedad viral que se transmite por contacto estrecho con personas infectadas. El mecanismo de transmisión más frecuente es el contacto sexual, si bien también se puede producir el contagio en contactos muy estrechos no sexuales. Para tratar la viruela del mono se recomienda la vacunación a todos los contactos estrechos que no hayan pasado la enfermedad. 

Brote de síndrome boca-mano-pie en Huesca

Por otro lado, el boletín epidemiológico también informa de un brote de síndrome boca-mano-pie en una escuela infantil de la provincia de Huesca, con 21 afectados entre 37 expuestos, de forma escalonada. Se han tomado las medidas de control oportunas para el control del mismo, según Salud Pública.

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Además, también se han notificado dos brotes de escabiosis (sarna) en centros sociosanitarios en la provincia de Zaragoza, donde se han indicado medidas de prevención y control.

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