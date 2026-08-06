"Se ha visto en la dana: lo que más impacta es la angustia de las primeras horas"

-¿Qué sensación tiene al tener que recordar la tragedia de Biescas cada cierto tiempo?

-Creo que es un capítulo triste, pero forma parte indiscutible de la historia de Biescas. El momento clave para superar aquel doloroso trauma fue la conmemoración del veinte aniversario. Sirvió para crear el espacio de la memoria y para reencontrarnos tanto con los afectados y damnificados como con todas las personas que ayudaron en el auxilio: voluntarios, bomberos, Cruz Roja. Todas aquellas personas también lo pasaron muy mal en los momentos tan duros del rescate y el traslado a los hospitales. Esa angustia la vivimos y la compartimos todos. Esa conmemoración fue un momento de comunión para superar una situación muy triste.

-Este treinta aniversario no se ha previsto ningún acto oficial de recuerdo. ¿Cree que hubiera sido necesario?

-Hace diez años la conmemoración se dio en unas circunstancias especiales: el hijo de una de las fallecidas se implicó mucho a la hora de recuperar y dignificar el espacio del camping para que hubiera un lugar de explicación y memoria. Eso se consiguió y el evento salió bien. Ahora, con todo el respeto y la dignidad que merece este episodio, hay que mirar hacia adelante. No debemos estar retroalimentándonos continuamente con efemérides.

-Tras lo sucedido con la dana en Valencia, donde se vieron imágenes similares, ¿qué sintió al ver esas noticias?

-Afloraron muchos recuerdos. Lo que más me impactó fue revivir esa indefinición sobre cuánta gente había afectada. Es lo mismo que vivimos aquí cuando estaba a punto de caer la noche y el agua ya había arrasado con todo. Nadie sabía exactamente cuántos afectados podía haber ente el barro. Con la llegada de la oscuridad ya no se podían localizar y se sentía todo el dolor de los familiares buscando a sus allegados. Esa incertidumbre sobre las cifras y la lentitud en el hallazgo de las víctimas genera una angustia muy amarga.

Luis Estáun, exalcalde de Biescas, en la zona donde se encontraba el camping de Las Nieves. / Miguel Angel Gracia

-A veces parece que estas tragedias ocurren en una sola tarde, pero la experiencia muestra que el proceso se alarga mucho más...

-La normalidad tardó muchos meses en llegar porque las infraestructuras básicas quedaron destruidas tras el paso de las tormentas. La carretera principal, el abastecimiento de agua y muchos otros servicios desaparecieron por completo. Esa desgracia marcó por completo todo el mandato municipal de cuatro años. Además del impacto emocional, golpeó con fuerza a la economía de Biescas, que se fundamenta en el turismo. Aquello lo cambió todo durante muchos años. Pero para la vida cotidiana de Biescas, la normalidad no empezó a recuperarse mínimamente hasta el mes de septiembre.

-¿Cómo se valora el cierre judicial del proceso y la resolución de las indemnizaciones?

-Desde el Ayuntamiento de Biescas nuestro empeño fue que se resarciera a los damnificados lo máximo posible. Participamos en comisiones para articular ayudas europeas y fijar pautas de indemnización. Era de justicia que recibieran ese apoyo, ya que muchas familias quedaron en una situación económica y emocional muy precaria al perder a sus seres queridos. Aunque todo llegó tarde y con dificultades, con complicaciones especiales para quienes no se personaron inicialmente en la causa penal, afortunadamente por la vía civil sí se logró resarcir en cierta medida a las víctimas.

-En la mente de todos la tragedia de Biescas también está asociada a un cambio radican en las políticas de asistencia y prevención.

-La riada sirvió para reforzar de manera determinante las medidas de prevención y modificar la legislación sobre campings. Se tomó conciencia de que un camping es una instalación muy vulnerable. Todavía se puede ver en la zona afectada: solo el edificio de la recepción resistió la riada, el resto fue arrastrado. Ahora vemos como los coches, caravanas o tiendas de campaña son muy frágiles y no ofrecen protección frente a una avenida de agua. A partir de entonces, cualquier actuación en suelo rústico o instalación vulnerable requiere un análisis riguroso de riesgos.

-¿Ha cambiado también la mentalidad de los ciudadanos respecto a la seguridad?

-Totalmente. Todos somos más exigentes con los parámetros de seguridad, tanto con las administraciones como con nosotros mismos. Ocurre igual que cuando compramos un coche: antes se valoraba la estética o la velocidad, y hoy la seguridad es prioritaria. Hemos mejorado, pero todavía queda camino por recorrer, especialmente en crear una mayor cultura de autoprotección y saber cómo reaccionar y afrontar situaciones de riesgo por nosotros mismos.