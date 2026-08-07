Amazon se lanza a contratar 150 trabajadores para su nuevo macrocentro logístico en Zaragoza: estos son los salarios y los turnos previstos

La multinacional Amazon tiene previsto estrenar en septiembre un nuevo macrocentro logístico en La Muela y acaba de dar un paso decisivo para confirmar los plazos y preparar su puesta de largo: las contrataciones del personal que necesitará para que esté operativo de lunes a domingo. La empresa, con la ayuda del Instituto Aragonés de Empleo (Inaem), ya ha iniciado el proceso de selección para incorporar 150 empleados en el puesto de mozo de almacén.

Cientos de aspirantes han acudido ya a la llamada de la multinacional en la localidad zaragozana en este impulso a un proyecto que renace con fuerza y solidez después de un paréntesis preocupante en unas instalaciones que quedaron varadas cuando ya estaban prácticamente acabadas en el polígono industrial Centrovía. Ahora su estreno está garantizado y solo queda dotar de personal a un macrocentro logístico desde el que se gestionarán miles de envíos de la compañía.

"El Instituto Aragonés de Empleo (INAEM), a través de Espacio Empresas, está colaborando con Amazon en el proceso de selección de personal para la apertura de su nuevo centro logístico en La Muela, cuya puesta en marcha está prevista para el próximo mes de septiembre", ha informado en redes sociales el propio Ayuntamiento de La Muela, que es quien explica que este proceso "contempla la incorporación de 150 mozos y mozas de almacén y ha despertado un gran interés".

Interior de la nave de Amazon en Centrovía, que se estrenará el 7 de septiembre. / Pablo Ibáñez

Se basa en que "más de 400 personas han sido preseleccionadas para participar en las sesiones grupales organizadas por el Inaem, en las que se presenta la compañía, se explican las características del puesto y se informa sobre las diferentes fases del proceso de selección", detalla el consistorio muelano en su comunicado, que añade que "esta colaboración forma parte del servicio de intermediación laboral que presta Espacio Empresas Inaem, facilitando a las empresas la búsqueda de profesionales y acompañándolas en todas las fases del proceso de selección, desde la difusión de las ofertas hasta la preselección de candidaturas".

Dos turnos para empezar

Al parecer, según ha podido saber este diario, se plantea empezar a operar en dos turnos, uno de mañana y otro de tardes, descartando la noche de momento. Serían turnos de ocho horas para un funcionamiento que refuerza y complementa el trabajo que se realiza desde el otro gran macrocentro logístico de la multinacional en Zaragoza, ubicado en la Plataforma Logística de Plaza, a pocos kilómetros de estas nuevas instalaciones levantadas en Centrovía.

"Con iniciativas como esta, el Inaem continúa reforzando su compromiso con la generación de oportunidades laborales en Aragón y con el apoyo a las empresas que impulsan la creación de empleo en nuestra comunidad", destaca también el ayuntamiento muelano en su comunicado en redes sociales. Su estreno oficial está previsto para el próximo 7 de septiembre y prevé comenzar con un centenar de trabajadores, aunque las previsiones de la compañía es la de crecer todavía más en los próximos tres años y reforzar la plantilla para picos importantes de demanda como la campaña de Navidad.

Amazon ya anunció el pasado mes de julio la fecha del estreno de este centro logístico en La Muela y que servirá para centralizar la distribución de los productos más vendidos de la plataforma de envíos rápidos. Cuando esté a pleno rendimiento llegará a los 600 trabajadores porque se espera que tenga capacidad para almacenar cerca de 8,9 millones de pedidos como cremas, cepillos de dientes, piensos y chucherías para mascotas o carretes de camáras analógicas, entre otros.

El Inaem está colaborando con Amazon en el proceso de selección para La Muela. / Ayuntamiento de La Muela

Aunque en el caso de sus instalaciones en la localidad zaragozana quizá lo más significativo es que haya conseguido poner en valor un centro que empezó a construir y dejó abandonado a finales de 2023. Menos de tres años le ha costado retomar el proyecto y finalizarlo para su estreno, al reconvertir una nave industrial en un centro, según ellos mismos aseguran, "único" en España y que apenas tiene réplicas en Europa.

Cuando esté funcionando, recibirá entre 30 y 35 camiones al día cargados con palés de mercancías que serán clasificadas en La Muela antes de volver a la carretera rumbo a los 13 centros de primera milla o media milla que Amazon tiene repartidos por España. Desde ahí, la red de distribución llegará a los centros de última milla, como se denomina a las instalaciones de proximidad, según explicaron el pasado mes de julio. Para conseguir este objetivo, han desembolsado cerca de 100 millones de euros de inversión, solo 30 para el equipamiento que ya está prácticamente instalado en la nave. Los otros 70 corresponden a la compra de la nave y la maquinaria.

Respecto a las condiciones que ofrece la multinacional a los trabajadores a contratar, ya se desveló en primavera que se ofrecería un salario de entrada superior a los 1.600 euros brutos mensuales para estos trabajadores, al que se suman beneficios, valorados en unos 3.500 euros anuales, según destaca la compañía. Entre ellos figuran plan de pensiones, seguro médico, ayudas para comidas, programas de formación, descuentos en la plataforma y permisos parentales ampliados y retribuidos.