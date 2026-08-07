Aragón reforzará los servicios de Urgencias, Oftalmología y Enfermería de cuatro hospitales con motivo del eclipse

El eclipse sanitario del próximo 12 de agosto también va a obligar a reforzar en Aragón los servicios sanitarios por las posibles afecciones que provoque la observación solar. Por este motivo, el Salud reforzará los servicios de Urgencias, Oftalmología y Enfermería de los hospitales de Alcañiz, Miguel Servet de Zaragoza, Ernest Lluch de Calatayud y Obispo Polanco de Teruel, según han confirmado a este diario fuentes del Departamento de Sanidad.

Asimismo, el Salud activará en fase de alerta el Plan de Intervención ante Incidentes de Múltiples Víctimas y Catástrofes Externas (PLAMUVISALUD), que supone una situación de especial seguimiento y preparación, sin alterar el funcionamiento ordinario del sistema sanitario, permitiendo anticipar necesidades y adoptar las medidas organizativas que resulten necesarias en función de la evolución del evento.

La práctica totalidad de Aragón va a ser un lugar privilegiado para observar el eclipse, por lo que estarán operativos todos los recursos ordinarios existentes en la comunidad del dispositivo de Urgencias y Emergencias, garantizando la cobertura asistencial habitual. Eso sí, habrá una especial atención a los sectores sanitarios relacionados con los principales Puntos Oficiales de Observación, que son Javalambre, Alcañiz, Épila y Calamocha.

En Teruel y Alcañiz, las UVIS tendrán médico las 24 horas, mientras que en Javalambre se ha dispuesto la presencia una UVI de 061 Aragón el día del eclipse.

El 061, centro neurálgico de las comunicaciones

La coordinación operativa de todo este dispositivo recaerá en la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061 Aragón. De este modo, el Centro Coordinador de Urgencias (CCU) del 061 Aragón constituirá el centro neurálgico de las comunicaciones sanitarias durante todo el dispositivo y dispondrá de un médico más respecto a la plantilla habitual.

El objetivo es que, gracias a la comunicación continua que se establecerá, se podrán movilizar recursos extraordinarios si son necesarios, a través del Centro Coordinador de Urgencias, atendiendo a criterios de necesidad asistencial, disponibilidad operativa y evolución del evento.

Una ambulancia de SVB del 061. / EL PERIÓDICO

Cada uno de los puntos oficiales contará con un recurso de Cruz Roja coordinado por el 061: un vehículo de Soporte Vital Básico (SVB), dotado con al menos dos Técnicos en Emergencias Sanitarias (TES). Se trata de un puesto sanitario de primera intervención, coordinado con el Centro Coordinador de Urgencias del 061 Aragón.

Los recursos en los puntos de observación

En detalle, en Épila se contará con el citado puesto Sanitario de primera intervención de Cruz Roja, con 6 ambulancias de Soporte Vital Avanzado (SVA) y con dos ambulancias de Soporte Vital Básico (SVB). Todas ellas del 061 Aragón. Aquí, el centro de salud de la localidad será el de referencia, mientras que el hospital de referencia de la zona será el Clínico Universitario Lozano Blesa (Zaragoza).

En Calamocha, estará el puesto de Cruz Roja con ambulancia de Soporte Vital Básico con dos Técnicos en Emergencias Sanitarias (TES), mientras que por parte del 061 habrá tres ambulancias de SVA y cuatro de SVB. Los centros de referencia serán el propio centro de salud y el hospital Obispo Polanco de Teruel.

En el caso de Alcañiz, además del puesto de la Cruz Roja, se contemplan como recursos asignados dos ambulancias SVA y seis de SVB. Los puntos de referencia serán el centro de salud de Alcañiz y el hospital nuevo, que asiste a todo el Bajo Aragón.

Por último, en Javalambre el dispositivo es un poco más amplio debido a que se trata de un punto de observación clave por su orografía y por la disposición de edificios exclusivos orientados a la observación, como el centro de Galáctica, situado en Arcos de las Salinas. Allí se prevé la asistencia de un nutrido grupo de expertos y especialistas en la materia, además numerosas actividades y la asistencia de mucho público.

Así pues, además del puesto sanitario de Cruz Roja, por parte del 061 se dipondrá una ambulancia SVA con médico, enfermero y conductor el 12 de agosto en el punto de observación, que implementa los recursos sanitarios asignados de dos 2 SVA y 3 SVB. El centro de salud de referencia será el de Teruel Ensanche, en la capital turolense, y el hospital de referencia será el Obispo Polanco.

Gafas homologadas

La observacion del eclipse del 12 de agosto debe realizarse con gafas certificadas, adquiridas en canales oficiales y tiendas especializadas. Solo se consideran seguras las que cumplan la norma internacional ISO 12312-2:2015 y llevar el marcado CE. Además, se recomienza dejarse las gafas siempre puestas durante el visionado de este fenómeno.

Unas gafas homologadas para observar el eclipse. / Josema Molina

Las gafas de sol convencionales; radiografías, CDs/DVDs, cristales ahumados o filtros caseros; gafas 3D de cine o lentes oscuras sin certificación no son seguras para ver el eclipse.

Por tanto, hay que comprobar que las gafas cumplen con los requisito, y no presentan defectos visibles para evitar potenciales daños oculares graves e irreversibles, como quemaduras retinianas, pérdida de agudeza visual o puntos ciegos permanentes que produciría la observación directa del sol sin la protección adecuada, incluso aunque este esté parcialmente cubierto durante el momento del eclipse.