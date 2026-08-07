Los bomberos forestales de Aragón se plantean huelga indefinida en plena campaña de incendios

Los sindicatos con representación en el Comité Intercentros de Sarga estudiarán la posibilidad de convocar una huelga indefinida a partir del 18 de agosto tras valorar la respuesta a las reivindicaciones del dispositivo de Extinción de Incendios en Aragón por parte de la empresa, con la que se han reunido este viernes.

En declaraciones a EFE, el presidente del Comité Intercentros de Sarga, Carlos Martínez, ha explicado que la empresa "no concreta nada" y lo que pretende es "dilatar" la respuesta sobre sus reivindicaciones para un mejor dimensionamiento del operativo, que vive una situación "cada vez más agravada" por los incendios de sexta generación y el cambio climático, y aunque ha admitido que algunas cuestiones podrían abordarse en una negociación, otras requieren soluciones "ya".

Por ello, tras la reunión de este viernes, una vez que los sindicatos representados en el comité intercentros -OSTA, CGT, CCOO, UGT y SOA— han ampliado el plazo de cinco días dado a la empresa para que estudiara sus reivindicaciones, analizarán la respuesta que previsiblemente abocará a movilizaciones y a la convocatoria de una huelga indefinida del operativo a partir del 18 de este mes.

El actual dispositivo de Extinción de Incendios en Aragón cuenta con entre 800 y 900 personas, según Martínez, entre las brigadas terrestres, las autobombas, las helitransportadas y los puntos de vigilancia.

Asegura que es insuficiente para hacer frente a incendios cada vez más virulentos y frecuentes, que suponen para los bomberos jornadas de más de 20 horas de trabajo y descansos de menos de 10 horas, que han llegado a encadenar durante 9 días seguidos este verano.

"Con más personal habría capacidad para mejorar las rotaciones", ha apuntado el presidente del comité, quien ha agregado que hasta ahora "no ha pasado nada" aunque algunos efectivos "se están durmiendo cuando vuelven a casa" y "siempre hay una primera vez" que no quiere que llegue.

Martínez ha recordado además la necesidad de extender la contratación del personal de Prevención y Vigilancia más de cuatro meses para detectar antes los riesgos y evitar que un conato pueda derivar en un incendio, ya que es "el primer eslabón de la cadena de prevención", porque en los meses de abril o mayo y octubre "no están activados".

Ha denunciado además la "perversión de las bolsas de horas" y que se hable de trabajo indefinido cuando en realidad son contratos "a tiempo parcial encubiertos" que se desarrollan en bases "sin luz, agua y sanitarios" en ocasiones, sin avituallamientos energéticos y nutricionales suficientes que la empresa deja "en manos de otras administraciones o de los pueblos".

También ha reclamado un complemento salarial específico que reconozca "de forma real" y retribuya, conforme a la Ley 5/2024 de Bomberos Forestales, la peligrosidad, el esfuerzo físico, la toxicidad, la morbilidad, la penosidad y el riesgo psicofísico derivado del estrés en emergencias.

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La situación de la plantilla del operativo, según Martínez, es "insoportable", por lo que los sindicatos estudiarán la posibilidad de acudir a la huelga en defensa de los derechos de los trabajadores.