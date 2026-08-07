Una de las carreteras más utilizadas de Zaragoza capital se cortará al tráfico durante 11 horas cada día a partir de este domingo

Las obras de mejora planificadas por el Ministerio de Transportes en la A-2 a su paso de Zaragoza volverá a causar importantes afecciones en uno de los tramos más utilizados de la capital, en la denominada Ronda Norte de la capital, perteneciente al cuarto cinturón de la ciudad, por la que circulan habitualmente decenas de miles de vehículos al día.

Los trabajos comenzarán a ejecutarse el próximo domingo y pertenecen a una inversión global en la Ronda Norte de Zaragoza valorada en 4,3 millones de euros que está ejecutando el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Esta intervención, que ya tuvo una primera afección importante en el tráfico el pasado mes de julio, se enmarca en un proyecto que engloba la renovación de las zonas deterioradas de los enlaces de la autovía desde Calatayud hasta Alfajarín.

De hecho, este viernes se ha anunciado desde el propio ministerio que estos trabajos tendrán continuidad en los próximos meses, ya que se plantean culminar todos los tramos a reparar en el próximo mes de octubre, aunque se hará por fases y en los horarios que puedan perjudicar lo menos posible al tránsito de los usuarios, tanto en los desplazamientos cotidianos de los zaragozanos como en los trayectos de largo recorrido que pasan por la capital aragonesa, en un corredor de alta capacidad que conecta Madrid con Barcelona.

Así, la estimación de estos trabajos de renovación de la Ronda Norte implicará actuaciones en el firme entre el próximo domingo, 9 de agosto, y el próximo 2 de octubre, una semana antes del inicio de las fiestas del Pilar de Zaragoza. En todas estas actuaciones está previsto intervenir en horario nocturno. Al menos en esta primera así se hará, aunque obligará a cortar la Ronda Norte durante 11 horas, concretamente desde las 19.00 horas del domingo hasta las 6.00 del lunes, 10 de agosto. Y así todos los días de la semana salvo el 12, por el eclipse, y los fines de semana.

Los trabajos a acometer, al igual que durante el pasado mes de julio, consisten en el fresado y reposición del firme de varios tramos de la Ronda Norte. Serán los mismos que se ejecuten durante los próximos meses en varios tramos, hasta renovar más de 20 kilómetros de la A-2 a su paso por Zaragoza. Concretamente serán casi diez en la calzada que discurre en dirección a Barcelona y el resto, casi 12, en el sentido contrario, hacia Madrid.

Los tramos afectados hasta octubre

Y se acometen en estos meses porque el flujo diario de vehículos disminuye por las vacaciones de verano, aunque las complicaciones en la circulación pueden provocar igualmente importantes retenciones, como ya pasó en julio, y problemas para los conductores que desconozcan los itinerarios alternativos que se ofrecen. Y es que el corte total de la calzada les permite agilizar las obras a realizar.

El ministerio ha informado este viernes que se va a actuar en la calzada que discurre en dirección a Barcelona entre los puntos kilométricos 316,85 y 318,5, muy cerca de la conexión de la A-2 con la A-68, luego del 320,7 al 326, entre la zona de Ranillas y el desvío hacia Santa Isabel, y por último del 327,5 al 330,1, desde Santa Isabel hasta el polígono de Malpica. En el sentido contrario, la calzada decreciente de la A-2 que va en dirección a Madrid, se actuará entre los kilómetros 327,3 y 325,1, en las inmediaciones del desvío a Santa Isabel y de la A-123, y entre el 318,5 y 314, a su paso por el Actur, Miralbueno y el entronque con la A-68.

No obstante, desde el ministerio ya han advertido de que "no habrá afectaciones durante los fines de semana ni durante la noche del miércoles 12 al jueves 13 de agosto, coincidiendo con el eclipse solar". Y también ha indicado que mientras duren las obras el tráfico será desviado a través de la vía colectora que discurre en paralelo de la calzada principal en el mismo sentido de circulación. "El desvío estará convenientemente señalizado", han subrayado, así como que "estos cortes podrán verse alterados en caso de condiciones meteorológicas adversas.