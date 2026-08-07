Diez observadores, entre ellos un fraile, fotografiarán la reacción de los animales en Aragón durante el eclipse: "Sirve para reivindicar nuestra riqueza biológica"

"Estamos aprovechando un evento histórico para dar a conocer nuestro país, su biodiversidad y su riqueza biológica". Así resume Ángel García-Rojo, documentalista durante más de dos décadas en la BBC y en otras cadenas internacionales y director del proyecto TriEclipse, el objetivo con el que nace una iniciativa en la que más de 200 observadores se repartirán por todo el país para grabar el comportamiento de la fauna ante los tres eclipses que hay previstos. El primero, el del próximo 12 de agosto, para el cual se han inscrito diez ciudadanos en otros tantos puntos de Aragón para filmar la reacción de distintos animales.

Las grabaciones se van a llevar a cabo dentro de la franja de la totalidad del eclipse, que en la comunidad aragonesa sucederá en torno a las 20.30 horas, dependiendo de la ubicación escogida, aunque también se han seleccionado puntos en zonas periféricas donde la ocultación del Sol supere el 98%. En el caso de Aragón, por ejemplo, tan solo habrá una grabación en una localización donde no habrá un eclipse total. Será en el zoológico Iris de Barbastro, donde Bea Cosculluela inmortalizará el comportamiento de los monos capuchinos. Lo hará desde las 20.28, cuando habrá una oscuridad del 99,94%, el máximo que alcanzará.

Pero habrá otros nueve observadores que sí captarán la reacción de distintos animales cuando la luna cubra de forma completa el sol. Entre ellos incluso habrá un fraile, Fray Fernando, que lo hará desde el Monasterio del Olivar turolense. En su caso, tendrá un minuto y 40 segundos, a partir de las 20.30 horas, para captar el comportamiento de los abejarucos. A esa misma hora, Javier Aula estará en la laguna de Gallocanta para fotografiar durante un minuto y 41 segundos la reacción de distintas aves y de los mamíferos que beben de su agua dulce.

El Monasterio del Olivar turolense, uno de los puntos de observación del eclipse. / EL PERIÓDICO

Los primeros que deberán estar atentos serán Manuel Raventos y Raúl Ferrer, a las 20.28 horas, ya que están en las zonas más al norte de la franja donde el eclipse solar sera total. El primero contará con apenas 30 segundos desde Vencillón para inmortalizar lo que hacen distintas aves y el segundo con solo 45 segundos en Belver de Cinca para filmar a los gansos, los gorriones y las gallinas.

Un minuto más tarde será el turno de Borja Duarte y José Antonio Pinzolas. Duarte tendrá un minuto y 13 segundos para, desde Farlete, filmar a los artrópodos, y Pinzolas estará a la vez en Zaragoza capital, entre San José y La Cartuja Baja, y dispondrá de un minuto y 18 segundos para observar el comportamiento de los alimoches.

Todo tipo de dispositivos

Y a las 20.31 horas se activarán las cámaras de los tres últimos observadores de la comunidad, que son los que verán el eclipse durante más segundos. En Caminreal, Antonio Torrijo contará con un minuto y 41 segundos que dedicará a filmar a las gallinas; José Unquera estará en las Cuencas Mineras durante ese mismo tiempo, pasado el municipio de La Hoz de la Vieja, para inmortalizar la reacción de la fauna del lugar; y Pedro Javier Pascual, miembro de la Asociación Española de Fotógrafos de la Naturaleza (Aefona) se ubicará al sur de la comunidad, entre Teruel y San Blas, para grabar a las aves esteparias, collalbas, buitres e insectos.

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Todos ellos cuentan con distintos dispositivos, desde cámaras profesionales hasta sus propios teléfonos móviles o dispositivos "trampa". No obstante, el director, Ángel García-Rojo, reconoce que, de los tres eclipses (el del 12 de agosto es el primero de una saga que continúa el 2 de agosto de 2027 y finaliza el 26 de enero de 2028), el de la próxima semana es el más complicado al producirse "cerca del anochecer". Con todo, reivindica que se trata de un fenómeno "que ha ilusionado a muchas personas". "Va a ser toda una experiencia", concluye.