Los efectos de las urgencias de tarde en Zaragoza se notan en los hospitales: cerca de 15.000 consultas menos en siete meses

El nuevo modelo de urgencias de tarde en la ciudad de Zaragoza, que se puso en marcha el 1 de diciembre y supuso derivar la atención en los centros de salud a partir de las 15.00 horas y hasta las 22.00 a cuatro centros de especialidades, ya se deja notar de manera positiva en las Urgencias de los hospitales de la capital aragonesa, donde han descendido las consultas.

La ciudad es la que aglutina el mayor volumen de pacientes y solo entre enero y julio sus hospitales arrojan un descenso de más del 3% de las urgencias respecto al mismo periodo de 2025. Esto supone unas 15.000 consultas menos en el Miguel Servet, el Clínico, el Royo Villanova y el Provincial.

En global, los hospitales públicos aragoneses han atendido 372.034 urgencias entre enero y julio de 2026, lo que supone un descenso del 4,2% respecto al mismo periodo de 2025 (388.169) y del 2,1% respecto a 2024 (380.069). De todos estos datos, la mayoría están centrados en Zaragoza capital, donde el efecto de las urgencias de tarde en Atención Primaria ha logrado absorber una buena parte de la demanda de los pacientes.

Lo que no ha variado es el porcentaje de Urgencias que terminan en ingreso en planta, porque este sigue en el 11,5% (42.776 personas), un dato parecido al 11,22% de 2025 y similar al 11.5% de 2024, según los datos aportado por el Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón.

Acceso a las urgencias del Miguel Servet de Zaragoza. / Laura Trives

En detalle, las urgencias en los hospitales han bajado en todos los meses de lo que va de año, de enero a julio. Teniendo en cuenta que las nuevas urgencias de tarde en Zaragoza se pusieron en marcha el 1 de diciembre, es evidente que su estreno ha condicionado el descenso de las atenciones en los hospitales desde principios de año con respecto al mismo periodo de 2025. Y no solo eso, también con respecto a 2024, salvo en este último mes de julio cuando ha habido más que en julio de 2024.

Atenciones en los centros de especialidades

Respecto a las atenciones registradas en los cuatro centro de especialidades de Zaragoza tras la puesta en marcha del modelo de urgencias de tarde, el total entre diciembre de 2025 y lo que va de agosto de 2026 es de 118.105 consultas, según los datos recientes aportados por el Departamento de Sanidad. De ellas, la mayoría se han dado en el centro de San José (Pablo Remacha), con 36.712; seguido del Inocencio Jiménez, donde ha habido 312.274. En tercer lugar está el Grande Covián, con 27.173 y, por último, el Ramón y Cajal, con 22.947.

Varios pacientes en el DUAP de Grande Covián, hace unos meses, en una imagen de archivo. / Jaime Galindo

Estos espacios, llamados de Demanda Urgente en Atención Primaria (DUAP), han registrado el mayor volumen de visitas entre los meses de diciembre (18.539) y enero (16.655), es decir, en pleno invierno, que es cuando surgen los casos de gripe y de fuertes resfriados. Esta época es, precisamente, también la de mayor demanda en los servicios de Urgencias de los hospitales, donde se registran picos de presión asistencial y saturación.

Conforme ha ido evolucionando el año y también han mejorado las temperaturas, las consultas en los centros de especialidades han ido descendiendo. Según las cifras, el descenso se nota a partir de junio, cuando hubo 13.124 en las urgencias de tarde de Zaragoza después de tres meses con una media de 14.200 pacientes. En julio, por ejemplo, el dato todavía fue menor con 11.964 personas en los DUAP, influido también por las vacaciones de verano.

Un modelo que nació con polémica

Los DUAP se pusieron en marcha el 1 de diciembre después de meses de polémica. El anuncio de la reorganización del modelo no fue visto con buenos ojos por algunos sindicatos, que terminaron por convocar una huelga contra el que denominaron «decretazo». Entre las críticas estaba que los profesionales de Atención Continuada (AC), que reforzaban Primaria, no podrían llegar a tiempo a los nuevos puntos de atención, los cuatro CME de Zaragoza, porque se amplió el horario pasando de ser de 17.00 a 20.00 horas a ser de 15.00 a 22.00 entre semana y de 9.00 a 21.00 los fines de semana y festivos.

Finalmente, las partes llegaron a un acuerdo porque los profesionales fueron contratados solo para el DUAP y no para reforzar la Primaria del centro de salud. El horario es de 15.00 a 22.00 horas, de lunes a viernes; y de 9.00 a 21.00 horas, sábados, domingos y festivos. Esto, según argumentó Sanidad en su momento, supone pasar de unas 46.000 horas de atención continuada al año a unas 100.000 horas.

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Cada punto DUAP está dotado de 3 o 4 equipos de médico y enfermera, además de 1 Administrativo, 1 TCAE, 1 celador y un técnico de Radiología en cada DUAP. En total, la plantilla está formada por 28 médicos, 26 Enfermeras, 8 TCAEs, 8 celadores y 8 administrativos. La atención domiciliaria, durante el horario de apertura de los DUAP, se presta por el Servicio del 061 Aragón, también los fines de semana.