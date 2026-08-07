Las familias de un colegio de Zaragoza se ponen manos a la obra para arreglar los desperfectos del centro: "Lo hacemos por nuestros hijos"

El CEIP Jerónimo Blancas, ubicado en el barrio zaragozano de Valdefierro, se ha convertido estas semanas en un escenario de obras y reformas en las que participan decenas de familias con el fin de arreglar los desperfectos del centro. Donde otros años habría silencio durante las vacaciones, este verano hay brochas, rodillos, cubos de pintura y vecinos trabajando codo con codo a través de la iniciativa Manos a la Obra, cuyo objetivo es preparar el centro para comenzar septiembre en unas condiciones dignas junto con dos aulas imprescindibles.

Las familias aseguran a este diario que llevan cerca de dos años reclamando mejoras en las instalaciones del centro, sin obtener ningún tipo de respuesta que resuelva sus principales necesidades como la adaptación del aula TEA o la presencia del ascensor para los alumnos con movilidad reducida. Según explica Eva Cristóbal, madre y miembro de la junta del AMPA, desde el Ayuntamiento de Zaragoza les trasladaron que "las actuaciones previstas en el interior del colegio no llegarían hasta 2029" y ante esa perspectiva decidieron actuar por su cuenta.

"Es una situación complicada, pero al mismo tiempo la afrontamos con alegría porque es una mejora para el colegio y lo hacemos por nuestros hijos", explica Eva, mientras muestra los avances realizados. Además, asegura que tanto las familias como el personal que colabora lo hace con la ilusión de ayudar a mejorar la escuela pública del barrio.

Las actuaciones se centran en dos espacios que se consideran prioritarios, según comenta Miguel Vera, oficial de mantenimiento del centro: "Vamos a poner dos aulas que son las más prioritarias, una de ellas es el aula TEA, que vamos a adaptarla a las necesidades y vamos a ponerle un suelo específico para que ellos puedan jugar y hacer actividades. Y después el aula de la planta baja para el alumno con problemas de psicomotricidad, para que no sea el trastero en el que estaba antes".

En imágenes I Así avanzan las obras del colegio Jerónimo Blancas de Zaragoza / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

La situación de este último espacio se prolonga desde hace ya varios cursos y este será el tercer año consecutivo en el que los estudiantes afectados tengan que permanecer en un aula de la planta baja por la ausencia de ascensor que garantice la accesibilidad. Las familias creen que esta solución provisional podría ser algo permanente si las inversiones continúan sin llegar.

Los trabajos avanzan gracias al esfuerzo voluntario de padres, madres, personal del centro y vecinos del barrio que se acercan para ayudar. A lo largo de cada jornada se organizan para limpiar, pintar, retirar mobiliario antiguo y acondicionar los espacios, muchos incluso acompañados de sus hijos durante las vacaciones. "Es gratificante ver cómo las familias van colaborando con el tiempo de sus vacaciones. Traen a los niños porque tienen que atenderlos, pero poco a poco el trabajo que se está haciendo es muy bonito y las clases van a estar mucho mejor cuando lleguen los alumnos en septiembre", remarca Eva sobre la participación.

En el turno de la mañana de este jueves, por ejemplo, Estefanía Vicente, secretaría del AMPA del CEIP Jerónimo Blancas, y Lola, una de las alumnas del centro, acompañaban a Eva y Miguel en las labores de pintura y limpieza del aula TEA, tratando de terminar este proceso antes de que el centro cierre a partir del 15 de agosto hasta el 1 de septiembre que vuelvan los docentes.

Mientras avanzan los trabajos, las familias insisten en que su iniciativa no exime a las administraciones de actuar, a pesar de que el Ayuntamiento de Zaragoza realizó el alicatado del comedor escolar del centro, pero no realizó ninguna mejora más allá. Por ello, su objetivo es que los alumnos encuentren unas aulas aptas en septiembre, pero que las instituciones recuerden que el centro "sigue necesitando inversiones estructurales para garantizar unas instalaciones accesibles y adecuadas para todo el alumnado".