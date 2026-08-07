Las gasolineras más baratas de la A-2, AP-68, A-23 y A-68 para repostar este verano

Los precios de la gasolina y el diésel siguen al alza en pleno verano, una época en la que miles de conductores utilizan el coche para sus vacaciones. Si vas a viajar por la A-2, AP-68, A-23 o A-68, conocer las gasolineras más baratas de Aragón puede ayudarte a ahorrar varios euros en cada repostaje.

Las razones por las que ha subido el precio del repostaje, sin importar si se trate de diésel o gasolina, son varias y vienen desde hace unos meses. Por un lado, la tensión internacional. Los diferentes conflictos geopolíticos, especialmente, los que involucran a Estados Unidos, Israel e Irán están causando problemas en las petrolíferas y en consecuencia afectan al precio de los combustibles.

Una persona reposta gasolina en una estación / El periódico

Subida del IVA y del IEH

Por otro y más concreto de España, el IVA de los carburantes vuelve a ser del 21% debido a la expiración de las reducciones temporales. También, a comienzos de agosto se aplica una nueva subida al Impuesto Especial sobre Hidrocarburo que supone un aumento de 6 céntimos más por litro.

En este contexto, Aragón cuenta con algunas de las estaciones de servicio más económicas de las carreteras mencionadas, lo que permite ahorrar en los desplazamientos estivales. Todo esto sin tener en cuenta las diferentes promociones que las compañías pueden ofrecer por tener tarjetas con puntos, por sus sistemas de fidelización y otros posibles descuentos.

Depósitos de gasolina / EUROPA PRESS

Las gasolineras más baratas de la A-2

La A-2 conecta Zaragoza con Madrid y Barcelona. Además de por Aragón, pasa por la Comunidad de Madrid, Cataluña y Castilla-La Mancha. Si se quiere repostar gasolina 95, la estación de servicio más barata se encuentra en el polígono de Plaza. A la gasolinera de Plenergy de la plataforma logística se le suma la de Bonarea en Jorbas (Barcelona) y la de esta misma marca en Torrefarera, Lérida. En el caso del diésel, las opciones más económicas son las mismas y en ese mismo orden. Primero, Plenergy de Plaza seguida de las gasolineras de Bonarea en Jorbas y Torrefarera.

Dónde repostar más barato en la AP-68

Otra importante vía, en este caso, autopista, es la AP-68. La carretera, todavía de pago (se liberará en noviembre de 2026), une Bilbao y Zaragoza pasando por La Rioja. Repostar gasolina del 95 es más barato en Pedrola (Zaragoza), concretamente, en la gasolinera Beroil; seguida de Gmoil en Logroño y Eurocam también en la capital de La Rioja. Por su parte, si se quiere llenar el depósito de diésel, la más barata es la de Gmoil de Logroño. El ranquin lo completan otras dos estaciones de servicio riojanas. Norpetrol en Agoncillo y la misma marca pero en La Portadala (Logroño). Si miramos en Aragón la opción más barata para este tipo de carburante sigue siendo Beroil en Pedrola.

Persona repostando gasolina / El periódico

Las estaciones de servicio más económicas de la A-23

Seguimos con la A-23. La carretera conocida como Autovía Mudéjar, conecta la Comunidad Valenciana con Aragón, comenzando en Sagunto (Valencia) y finalizando en el túnel de Somport (Huesca). En ella, las gasolineras más baratas para repostar gasolina 95 están las tres en Aragón. La más barata es la de Bonarea en Villanueva de Gállego, la segunda es la de Plenergy en Cuarte de Huerva y la tercera la de Alcampo en Huesca capital. Por su parte, en cuanto a diésel, la más rentable es la ubicada en Monreal del Campo (Teruel) de Fycasa Logística S.L., el podio lo completa la gasolinera Bonarea de Villanueva de Gállego y la valenciana Sel en Estivella.

Dónde repostar gasolina y diésel al mejor precio en la A-68

Terminamos con la Autovía del Ebro. La A-68 inicia en Vinaroz y finaliza en Miranda de Ebro pasando por la Comunidad Valenciana, Aragón, Navarra, La Rioja y Castilla y León. Las opciones más económicas para los depósitos de gasolina 95 son las estaciones de servicio de Petroprix Tudela, la de Bonarea también en Tudela y Plenergy en El Bocal (Navarra). Si miramos en Aragón la opción más rentable es la de la gasolinera de Bonarea en Utebo. En el caso del diésel, se mantienen las dos más baratas las de Tudela (tanto Petroprix como Bonarea). A estas se les suma otra en la misma localidad pero de la marca Eroski. En Aragón, Utebo sigue siendo la más barata. Además de la ya mencionada de Bonarea entre las opciones se encuentra la gasolinera de Alcampo.

Comparar los precios de las gasolineras antes de iniciar un viaje puede suponer un ahorro de varios euros por depósito, especialmente este verano, cuando gasolina y diésel continúan encareciéndose. Elegir una de estas estaciones de servicio permitirá reducir el coste del repostaje y del viaje, sobre todo en trayectos largos.