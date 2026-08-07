El Gobierno de España activa el nivel 1 de preemergencia en Aragón y varias comunidades por los riesgos del eclipse
La comunidad activará a partir del lunes el nivel 2, dos días antes del fenómeno astronómico
El Gobierno de España, a través de la Secretaría General de Protección Civil y Emergencias, ha activado este viernes la fase de Preemergencia en Situación Operativa 1 del Plan Estatal General de Emergencias ante los "riesgos potenciales" asociados al eclipse solar total del 12 de agosto que atravesará España, con buena parte de Aragón como uno de sus puntos más destacados, y se espera movilice a millones de personas.
La decisión se ha producido una vez desactivada la Situación Operativa 2 declarada por los recientes incendios forestales y busca reforzar el seguimiento y la coordinación entre administraciones, especialmente en materia de fuegos y movilidad. Como parte del dispositivo, Protección Civil mantendrá reuniones diarias con las comunidades autónomas hasta el día del eclipse para compartir información y coordinar las medidas de prevención y respuesta.
La secretaria general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, ha destacado en un comunicado de prensa "la colaboración institucional, el intercambio permanente de información y la planificación compartida" para anticipar los riesgos derivados de la elevada movilidad. Según ha explicado, el objetivo es que "millones de ciudadanos puedan disfrutar con las máximas garantías de este acontecimiento histórico".
Varias comunidades situadas en la franja de totalidad del eclipse ya han elevado o prevén hacerlo su nivel de activación a Situación Operativa 2, entre ellas Castilla y León, Cantabria, Galicia y Comunidad Valenciana. Baleares, Navarra y Aragón lo harán a partir del lunes, mientras que Asturias activará este nivel el mismo día 12 de agosto.
Desde el lunes también se instalará en las instalaciones del Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias un Puesto de Mando Unificado, integrado por Protección Civil, Guardia Civil, Policía Nacional y Dirección General de Tráfico.El centro coordinará el operativo antes, durante y después del eclipse mediante un visor específico que permitirá seguir en tiempo real los puntos de observación y cualquier incidencia.
Extremar las precauciones
Protección Civil recomienda observar el eclipse únicamente con gafas homologadas conforme a la norma ISO 12312-2 y evitar mirar al Sol con cámaras, prismáticos o telescopios sin filtros específicos.
Asimismo, aconseja evitar desplazamientos innecesarios, no detenerse en los arcenes, extremar las precauciones ante el riesgo de incendios y respetar los espacios naturales para evitar daños a la fauna y al entorno.
- El refugio de Salva Reina y Kira Miró en Aragón: un precioso municipio con una fiesta popular única en toda España
- Una de las carreteras más utilizadas de Zaragoza capital se cortará al tráfico durante 11 horas cada día a partir de este domingo
- Las familias de un colegio de Zaragoza se ponen manos a la obra para arreglar los desperfectos del centro: 'Lo hacemos por nuestros hijos
- La Aemet activa la alerta naranja por tormentas en Aragón: cuándo lloverá con más fuerza y qué pasará el fin de semana
- Zaragoza no se libra del ERE del 'Primark holandés': Zeeman cerrará su tienda en un popular barrio
- La gasolinera más barata de Zaragoza: llenar el depósito puede costar hasta 20 euros menos
- Amazon se lanza a contratar 150 trabajadores para su nuevo macrocentro logístico en Zaragoza: estos son los salarios y los turnos previstos
- Los mejores lugares de Aragón para ver el eclipse solar el 12 de agosto: encuentra la mejor localidad en este buscador