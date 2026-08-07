Microsoft pide reabrir un vertedero ilegal para urbanizar su futuro centro de datos de Zaragoza

La multinacional tecnológica Microsoft propone reabrir el vertedero de Las Canteras, clausurado en el año 2010 por el Gobierno de Aragón tras una larga polémica vecinal y un recorrido por los juzgados, para arrojar dos millones de metros cúbicos de tierra y residuos procedentes de las obras de urbanización para el centro de datos que proyecta junto al complejo comercial Puerto Venecia. La compañía ha apostado por el citado depósito como una alternativa preferente al Ecoparque de Alfajarín, ubicado a 25 kilómetros, justificando que obligaría a sacar a la carretera una media de 576 camiones al día cargados de residuos y encarecería en 13 millones de euros el presupuesto de esta primera fase del proyecto.

Así consta en el recién presentado estudio ambiental para la urbanización de la parcela, un documento que el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) deberá estudiar en los próximos meses para dictaminar si avala la propuesta de Microsoft. El antiguo depósito, explotado otrora por Sudismin SL, una empresa que llevó la batalla legal con la DGA hasta el Tribunal Supremo antes de entrar en liquidación desde 2019, permitiría deshacerse del importante volumen de tierras del que la multinacional se tiene que deshacer, dado que estima utilizar un 10% del total (232.264 m³) para la creación de plataformas, rellenos y nivelaciones internas en el suelo del futuro centro de datos.

Según la empresa, llevando los residuos al vertedero Las Canteras, ubicado a un kilómetro del futuro centro de datos, podrían reutilizarse hasta 1,9 millones de m³ de tierras para acometer la restauración paisajística del terreno. Esa actuación sobre una zona de especial protección ambiental (uno de los motivos de su clausura) obligaría a usar la mayor parte de la tierra para esos trabajos, dado que en el vertedero tan solo hay espacio para unos 360.000 m3 antes de su sellado y clausura definitivo.

Hace seis meses, el Ayuntamiento de Zaragoza autorizó a Microsoft el inicio de los trabajos de limpieza y desescombro de varios acopios situados sobre la pastilla de 59 hectáreas sobre las que levantará su campus de datos. El objetivo era recuperar la rasante natural del suelo, algo que ya iba a obligar a remover 558.200 m3 de acopios, una misión para la que Microsoft ya había proyectado llevar los residuos al vertedero Las Canteras, hasta ahora ilegal.

Maquinaria de desescombro en los montículos de la parcela donde se levantará el centro de datos de Microsoft. / EL PERIÓDICO

Al no contar con la autorización del Gobierno de Aragón, la compañía está acumulando los residuos en la misma parcela hasta que el Inaga dictamine qué hacer con los residuos. "Únicamente se han transportado fuera del emplazamiento, para su gestión por empresas autorizadas, materiales que contienen amianto y residuos no peligrosos", explican fuentes de la multinacional a este diario.

La gestión del amianto

Según reconoce la propia Microsoft en la profusa documentación que conforma el estudio ambiental, entre los residuos hay restos de amianto, procedentes de tuberías en su mayor parte, lo que eleva los vertidos a la categoría de peligrosos. Para su gestión se han contratado los servicios de la empresa especializada AGD Optima Solution. La plataforma vecinal Salvemos Los Pinares de Venecia denunció ante la Fiscalía Provincial de Zaragoza un "posible delito ambiental" por el "inadecuado" transporte de restos contaminados. El ministerio fiscal todavía no se ha pronunciado sobre si acepta o no a trámite la denuncia. Microsoft asegura que estos escombros "no se están reciclando en el emplazamiento" y que los citados materiales que contienen amianto "se transportan a una instalación especializada de gestión de residuos".

En una nota de prensa emitida este jueves, Zaragoza en Común exigió al Gobierno municipal de Natalia Chueca que los servicios técnicos del Ayuntamiento emitan los informes correspondientes sobre la modificación del Plan Ambiental del macrocentro de datos que Microsoft proyecta en Puerto Venecia, ahora que el procedimiento vuelve a abrir un periodo de información a las administraciones públicas. Para ZeC resulta "absolutamente irresponsable" que el Gobierno municipal continúe actuando con pasividad ante un proyecto de enorme impacto para la ciudad y que afecta directamente a cuestiones esenciales como el abastecimiento y depuración del agua, el consumo energético, el ruido, la movilidad, la gestión de residuos o el riesgo de inundaciones.

En paralelo, la plataforma vecinal exige detener "inmediatamente" las obras que está ejecutando Microsoft en Puerto Venecia "y que se proceda a la limpieza de las escombreras en condiciones de seguridad para la ciudadanía (tanto las del recinto como las de parcelas aledañas) y que se recupere este espacio estepario para el disfrute de los ciudadanos en el entorno de los Pinares de Venecia".