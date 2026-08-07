¿Qué municipio será el Pueblo Tecnológico e Innovador de Aragón en 2026? Estos son los cuatro aspirantes

La innovación y la transformación digital se han convertido en herramientas fundamentales para impulsar el desarrollo del medio rural. La incorporación de nuevas tecnologías a la administración pública, la educación, el tejido empresarial o el turismo está permitiendo que muchos municipios afronten con mayores garantías desafíos como la despoblación, la modernización de los servicios o la creación de nuevas oportunidades económicas.

El Burgo de Ebro, Utrillas, Jaca y Ricla aspiran a alzarse con el reconocimiento como Pueblo Tecnológico e Innovador dentro de los Premios Pueblo del Año en Aragón que organiza EL PERIÓDICO DE ARAGÓN y La Crónica, con la colaboración de Ambar, Embou, CVO Security y Comarca de las Cinco Villas. Unos galardones que tienen otras dos categorías (Pueblo Sostenible y Pueblo Cultural y Turístico) .

El Burgo de Ebro, innovación al servicio del territorio

El Burgo de Ebro ha reforzado en los últimos años su posición como uno de los municipios con mayor proyección tecnológica de Aragón. La implantación del segundo centro de datos de Amazon Web Services (AWS) ha supuesto un impulso para el desarrollo de proyectos vinculados a la digitalización, la formación y la innovación aplicada al territorio.

Junto a esta importante inversión, el municipio ha promovido iniciativas dirigidas tanto a la ciudadanía como al sector agrícola. A través de soluciones basadas en inteligencia artificial y computación en la nube, se busca mejorar la productividad de las explotaciones y optimizar el consumo de agua, favoreciendo un modelo agrícola más eficiente y sostenible.

El ayuntamiento también ha apostado por modernizar la administración mediante una sede electrónica, una plataforma de empleo, una página web de servicios y una aplicación municipal con información georreferenciada. A ello se suma la creación de una comunidad energética impulsada junto a AWS y Ecodes, reforzando su compromiso con la transición energética y la innovación.

El Burgo de Ebro: ha reforzado en los últimos años su posición como uno de los municipios con mayor proyección tecnológica de Aragón. / Servicio especial

Jaca, un referente en turismo inteligente

Jaca ha consolidado durante los últimos años un modelo de desarrollo basado en la innovación aplicada al turismo y al emprendimiento. Su reconocimiento como Destino Turístico Inteligente sitúa a la ciudad entre los municipios que utilizan la tecnología para mejorar la experiencia de los visitantes y gestionar de forma más eficiente los recursos del territorio.

Entre los proyectos más destacados figura Factor_iA – Jaca Pirineos, un espacio de innovación que impulsa la creación de empresas y favorece la colaboración entre emprendedores, pymes e instituciones. A ello se suma el Centro de Innovación Digital, orientado al desarrollo de soluciones tecnológicas y a la transformación digital del tejido empresarial.

El ayuntamiento continúa avanzando además en la implantación de herramientas propias de una ciudad inteligente mediante aplicaciones para comunicar incidencias urbanas y proyectos como Spain Living Lab, que emplea inteligencia artificial y análisis de datos para optimizar la gestión del turismo de naturaleza y reforzar la competitividad del destino.

Jaca: ha consolidado durante los últimos años un modelo de desarrollo basado en la innovación aplicada al turismo y al emprendimiento. / Servicio especial

Utrillas, tecnología para conectar generaciones

La transformación digital también pasa por garantizar que nadie quede atrás. Ese es uno de los principios que guía la estrategia desarrollada por Utrillas, municipio turolense que ha convertido la formación tecnológica y la inclusión digital en algunos de sus principales ejes de actuación.

La localidad fue el punto de partida de la Academia Rural Digital, una iniciativa que ha recorrido numerosos municipios aragoneses acercando las nuevas tecnologías a la población rural. Además, acoge el proyecto intergeneracional Acercando la Tecnología, en el que estudiantes del IES Fernando Lázaro Carreter ayudan a las personas mayores a adquirir competencias digitales y desenvolverse en el uso cotidiano de herramientas tecnológicas.

El compromiso con la innovación también se refleja en la oferta educativa del instituto, con programas relacionados con programación, robótica e ingeniería, así como en la digitalización de los servicios municipales mediante una sede electrónica y una aplicación móvil que facilita la comunicación entre la administración y la ciudadanía.

Utrillas: La localidad fue el punto de partida de la Academia Rural Digital, una iniciativa que ha recorrido numerosos municipios aragoneses acercando las nuevas tecnologías a la población rural. / Servicio especial

Ricla, innovación desde la educación y la administración

Ricla completa la lista de candidatos gracias a una estrategia que combina la digitalización de la administración pública con una firme apuesta por la innovación educativa.

El ayuntamiento dispone de un área específica de Comunicación y Nuevas Tecnologías y ha impulsado diferentes acciones formativas para mejorar las competencias digitales de la población, entre ellas los cursos gratuitos de Reto Digital, desarrollados junto a Fundación El Tranvía.

Uno de los proyectos más destacados del municipio tiene como protagonista al CEIP Maestro Monreal, convertido en el primer centro público de España en obtener la certificación Google Reference School, un reconocimiento que pone en valor su metodología innovadora y el uso de herramientas digitales en el proceso educativo.

La combinación entre administración electrónica, formación ciudadana e innovación en las aulas ha situado a Ricla entre los referentes aragoneses en transformación digital del medio rural.

Ricla: Uno de los proyectos más destacados del municipio tiene como protagonista al CEIP Maestro Monreal, convertido en el primer centro público de España en obtener la certificación Google Reference School. / Servicio especial

Cuatro caminos hacia un mismo objetivo

Las cuatro candidaturas seleccionadas por un jurado especializado reflejan cómo la innovación puede adaptarse a las necesidades de cada territorio. El Burgo de Ebro destaca por atraer inversiones tecnológicas y aplicar la inteligencia artificial al sector agrícola; Jaca utiliza la tecnología para consolidar un modelo de turismo inteligente y fomentar el emprendimiento; Utrillas apuesta por reducir la brecha digital a través de la formación y la inclusión; mientras que Ricla sitúa la educación y la modernización de la administración en el centro de su estrategia.

Todas ellas comparten una misma meta: aprovechar las oportunidades que ofrece la transformación digital para mejorar la calidad de vida de sus vecinos, generar nuevas oportunidades económicas y contribuir al futuro del medio rural.

Ahora la decisión corresponde a los lectores. Las votaciones permanecerán abiertas hasta el 30 de agosto y el municipio ganador se dará a conocer durante la gala de los Premios Pueblo del Año que se celebrará el 10 de septiembre en Zaragoza.

Utrillas: / Servicio especial

Nominados a los Premios Pueblo del Año en Aragón 2026 Categoría Pueblo Cultural y Turístico Belchite

Biota

Cretas

Robres Categoría Pueblo Sostenible Borja

Magallón

Perales de Alfambra

Sabiñánigo Categoría Pueblo Tecnológico e Innovador El Burgo de Ebro

Jaca

Ricla

Utrillas