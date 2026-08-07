El producto aragonés que podría colarse en la boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez: "Somos unos enamorados"
La pareja, que se conoció hace más de diez años, se prepara para su boda en Funchal, Madeira, culminando una década de relación y una familia numerosa
Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo son una de las parejas más mediáticas e influyentes en todo el mundo. La relación entre ambos acapara titulares y portadas en la prensa desde los comienzos de su vínculo amoroso. Hace ya más de diez años, se conocieron mientras ella trabajaba en una tienda como dependienta en Madrid. Con el paso del tiempo, se han convertido en una de las parejas más estables del panorama internacional, formando una familia numerosa, con cinco hijos.
La empresaria siempre ha tenido un gran arraigo por Aragón, debido a los años que ha transcurrido allí gran parte de su infancia y adolescencia entre Graus y Jaca. Estos dos municipios marcaron su vida mucho antes de convertirse en una figura internacional. Allí creció, estudió y desarrolló un hobbie por el baile que le acompañó durante esta etapa de su vida. En la capital de la comarca de La Jacetania, estuvó residiendo desde los tres años hasta los diecisiete.
Un producto que no puede faltar
Graus ocupa otro capítulo importante en la vida de la hispano-argentina, donde trabajó durante diez meses en el Hotel Lleida. Uno de los motivos por los que el municipio grausino es conocido a nivel internacional, es por sus prductos cárnicos y embutidos, y en especial, la longaniza de Graus. Un hecho del que la mujer del futbolista quiso dejar constancia en su docureality de Netflix 'Soy Georgina'. Según relata, ella misma compraba en Embutidos Aventín y recordó que le dieron allí un pequeño curso para distinguir cada embutido.
Además, Georgina reconoció que tanto ella como sus hijos son unos 'enamorados' de la longaniza y de los productos ibéricos. Gracias a la visibilidad que ganó la empresa con el documental de una figura mediática de tal calibre, la empresa vió multiplicadas sus ventas, especialmente de la secallona. Numerosos pedidos llegaron, incluso, desde Centroamérica para conseguir algunos de los productos más solicitados durante ese período. Embutidos Aventín es actualmente la empresa con mayor producción de Graus y factura alrededor de cuatro millones de euros al año.
En declaraciones a El Periódico de Aragón, la empresa de embutidos grausina no ha querido ni confirmar ni desmentir la presencia de alguno de los productos en el enlace del astro luso y la empresaria. Algo que podría indicar un posible encargo de Georgina Rodríguez para que la Longaniza de Graus sea uno de los platos estrella en uno de los momentos más importantes de sus vidas.
Un enlace después una década de noviazgo
Mientras tanto, la vida de Georgina y Cristiano Ronaldo avanza hacia otro capítulo: su boda. Aunque muchos pensaron que Graus podría ser el lugar elegido, la pareja ha decidido casarse en Funchal, Madeira, la tierra natal del futbolista. Según el diario inglés, The Sun. el enlace tendrá lugar el sábado 8 de agosto, casi un mes después de la final del Mundial 2026 entre España y Argentina.
La boda estará repleta de invitados, lujos y tradición portuguesa, en una ciudad conocida por sus paseos en trineo de mimbre, el Mercado dos Lavradores, la Rua de Santa Maria o el Forte de São Tiago.
Aun así, el arraigo de Georgina con Aragón no desaparece y la longaniza de Graus es un producto que podría cobrar importancia en uno de los días más importantes de uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos y la empresaria hispano-argentina.
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