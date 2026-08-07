Las famosas pasarelas de Montfalcó en Aragón, cerradas por un desprendimiento de rocas: "es prácticamente imposible que se puedan reabrir este verano"

Una de las pasarelas más conocidas de Aragón, las de Montfalcó, en la comarca de Ribagorza, se han cerrado temporalmente. Los responsables de esta instalación han lanzado un aviso urgente en redes sociales para alertar de esta clausura explicando que se debe a un desprendimiento de rocas en la zona que ha provocado importantes daños en este icono turístico enclavado en el Pirineo aragonés.

"Anoche cayó una tormenta muy fuerte y provocó daños importantes que ahora tenemos que evaluar. Tenemos que evaluarlo con la empresa contratada para el mantenimiento, Prames, aún no sabemos cuánto ha podido afectar a la estructura y si está localizado solo en el punto donde cayeron o ha afectado a otras zonas", ha detallado a EL PERIÓDICO DE ARAGÓN el presidente de la comarca, Roque Vicente, quien a priori tiene claro que "es prácticamente imposible que se puedan reabrir este verano".

"Por las imágenes que hemos podido ver aventuramos que es complicado y que la reparación va a ser compleja, porque algunas partes han quedado inservibles", ha explicado Vicente, quien resume que "la reparación no va a ser rápida ni sencilla". Y tampoco barata: "ya se sabe que los trabajos en altura suelen ser bastante caros y largos", ha añadido Roque Vicente.

La decisión del cierre temporal se ha adoptado este viernes, a las puertas del fin de semana y en plena temporada alta del turismo por el verano, tras constatar los daños que ha causado este accidente a la infraestructura. Por motivos de seguridad, era mejor suspender las visitas a la pasarela hasta que se puedan reabrir de forma segura, ya que recibe numerosos usuarios. No en vano, es una de las zonas más visitadas por el turista.

"La Comarca de Ribagorza informa de que, debido a un desprendimiento de rocas que ha causado daños en la infraestructura, las Pasarelas de Montfalcó quedan cerradas al público desde este momento y hasta nuevo aviso". Con este mensaje se lanzaba el aviso de que no se podrán visitar a partir de ahora, mostrando imágenes de los desperfectos que han provocado las rocas al golpear en zonas de paso habilitadas para el público y otras que no tienen acceso.

"El acceso permanecerá clausurado por motivos estrictamente de seguridad, mientras se proceda a la inspección técnica de la zona, la valoración de los daños y la posterior ejecución de las labores de reparación necesarias para garantizar que el recorrido vuelva a estar en plenas condiciones de seguridad para los visitantes", ha detallado la comarca en su comunicado.

Daños registrados por el desprendimiento en la pasarela de Montfalcó. / Comarca de Ribagorza

A su vez, alertaban a los turistas y visitantes en general que es preferible no acercarse a la zona hasta su reparación. "Rogamos a todos los senderistas, visitantes y empresas de turismo activo que respeten la señalización y eviten desplazarse hasta la zona. Agradecemos vuestra comprensión y colaboración. Informaremos puntualmente por nuestros canales oficiales en cuanto la infraestructura sea reabierta", concluye la alerta lanzada desde Ribagorza.

Desde la comarca se han movido con rapidez para difundir el cierre de unas instalaciones que reciben numerosas visitas, sobre todo procedentes de Aragón y Cataluña. "Hemos cerrado el camino y el acceso por el albergue de Viacamp y en Cataluña hemos avisado a la comarca de Nogueras, colindante con la comarca y el el acceso por La Masieta y el puente de Montañana", ha explicado Roque Vicente, quien detalla que los daños se localizan "en la parte más visible de las pasarelas, a muchos metros de altitud y con el embalse debajo".

Desperfectos en un tramo de las pasarelas de Montfalcó, este viernes, con el embalse abajo. / Diputación de Huesca

"Es un emblema de la comarca de Ribagorza", recuerda el presidente comarcal, que lamenta el impacto que lo sucedido puede tener en toda la comarca. "Hay mucha gente que elige este destino solo por recorrer las pasarelas", asegura Vicente. "Al final todo suma en la oferta turística de Ribagorza y este atractivo tiene mucha afluencia en la zona más oriental".

La DPH ofrece su ayuda económica para repararlas

La Diputación de Huesca (DPH) ayudará económicamente a la Ribagorza para reabrir cuanto antes las pasarelas de Montfalcó. Así lo ha comunicado este viernes, pocas horas después de darse a conocer el cierre, la institución provincial que preside Isaac Claver, ahora a la espera del informe de los técnicos para conocer el alcance y el coste de una reparación obligada para recuperar este atractivo turistico que cada año visitan más de 20.000 personas.

Claver ha tenido conocimiento de estos daños por parte del presidente de la comarca, Roque Vicente. "Estamos ante un problema que afecta no solo a La Ribagorza, sino al conjunto de la provincia, porque las pasarelas de Montfalcó se han convertido en uno de nuestros grandes atractivos turísticos y generan cada año un importante flujo de visitantes hacia este territorio”, ha declarado el presidente provincial.

Este visitó recientemente el refugio de Montfalcó y ha incidido en que “lo prioritario en estos momentos es conocer con precisión el alcance de los daños y ayudar para que la reapertura se produzca cuanto antes con todas las condiciones de seguridad”. Por ello, ha asegurado, “la Diputación va a estar al lado de la Comarca de La Ribagorza y de Viacamp y Litera para colaborar en todo aquello que sea necesario y conseguir que este importante recurso turístico pueda volver a estar operativo cuanto antes”.