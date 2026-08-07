El tiempo para el eclipse en Aragón: los municipios donde las nubes pueden complicar la observación

El próximo miércoles 12 de agosto Aragón vivirá uno de los acontecimientos astronómicos más esperados de las últimas décadas. Un eclipse total de sol atravesará la Península Ibérica y situará a España entre los principales puntos de observación a nivel internacional. Aragón será una de las comunidades privilegiadas para contemplarlo. La franja de totalidad atravesará España de oeste a este e incluirá a numerosos municipios aragoneses, especialmente los de las provincias de Zaragoza y Teruel.

Los expertos recomiendan buscar espacios elevados o llanos, sin edificios, árboles ni montañas hacia el oeste, que será la dirección en la que se encontrará el astro durante la fase total. Sin embargo, hay un factor importante que tener en cuenta. Este es el tiempo. Más allá del calor que pueda hacer en esta especial tarde de verano, preocupa que el cielo se nuble y no se pueda apreciar de forma adecuada el eclipse en determinados municipios.

Personas con las gafas del eclipse / El periódico

Las previsiones de la AEMET

Aunque, a cinco días vista, aún es pronto para conocer demasiados detalles meteorológicos, tanto la AEMET como el Instituto Geográfico Nacional empiezan a dar datos sobre las previsiones del miércoles. Por parte de la AEMET podemos ver si se espera que el municipio estará algo nublado y el porcentaje de precipitaciones. Sin embargo, no se puede conocer en que franja de tiempo se darán.

De este modo, en Zaragoza capital se espera un cielo poco nublado, con unas máximas de 40 grados y un 5% de probabilidad de lluvias. En Teruel capital el cielo contará con intervalos nubosos y las probabilidades de lluvia son mayores (50%) para el miércoles. Las temperaturas también serán más bajas con unas máximas esperadas de 37 grados.

Imagen de un eclipse / Archivo

Una de las zonas de la provincia de Teruel más recomendable para ver el eclipse es la zona de Gúdar-Javalambre. En su capital, Mora de Rubielos, habrá intervalos nubosos con lluvia escasa. La probabilidad de que llueva es de un 55%. Otras opciones destacadas son Calamocha, Monreal del Campo y MotorLand en Alcañiz. En todos ellos se esperan intervalos nubosos y la probabilidad de lluvia es de un 30%, un 25% y un 15% respectivamente.

El mapa del Instituto Geográfico Nacional

Por su parte, en el mapa del Instituto Geográfico Nacional, se puede ver la franja de totalidad y añadir una capa donde se prevé el nivel de nubes que habrá en la zona. Según la institución, en Aragón no se esperan muchas zonas nubladas. Sin embargo y especialmente en la provincia de Teruel es más que probable que algunas zonas cuenten con cúmulos de nubes.

El mapa muestra que serán las regiones más al oeste y al este de la provincia las que experimenten más nubes. Comarcas como la de Jiloca tendrán nubes altas y medias y en el este, en la zona de Alcañiz, Calanda y la comarca del Maestrazgo también se espera que haya nubes altas.

Mapa de nubosidad del Insituto Geográfico Nacional / El Periódico

Zonas de Huesca y Zaragoza con nubes

En la provincia de Zaragoza, según la previsión, estas nubes altas estarán por Caspe, Chiprana, Fayón, Nonaspre, Fabara y Maella. En el oeste también. Sobre todo, en los municipios al sur del Moncayo. Es decir, en las comarcas de Aranda, Calatayud y Campo de Daroca habrá cielos con nubes altas y medias.

En Huesca, aunque no toda la provincia entra dentro de la franja, también habrá localidades nubladas. Se trata de las ubicadas en el Bajo Cinca: Fraga, Ballobar, Velilla de Cinca y Zaidín. Lugares donde sí que pasa la franja de la totalidad del eclipse.

Por completar con la provincia al norte de Aragón, en su capital, aunque está en la frontera de la franja, es probable que haya intervalos nubosos y tiene un 15% de probabilidad de lluvia, según la AEMET.

Aunque todavía quedan varios días para el eclipse y la previsión puede cambiar, los modelos apuntan a que Aragón disfrutará, en líneas generales, de buenas condiciones para observar el fenómeno. La evolución de la nubosidad entre 48 y 72 horas antes será clave para determinar cuáles serán los mejores municipios desde los que contemplar el eclipse total de Sol.