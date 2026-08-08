La Aemet lo confirma con un nuevo pronóstico para el día del eclipse: las nubes pueden entorpecer la visibilidad en estas zonas de Aragón

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha publicado este sábado su segundo boletín especial por el eclipse total solar: mayormente ese día se prevé un tiempo marcado por la estabilidad y cielos despejados, pero por la tarde podrían formarse nubes en puntos de Galicia, Cantábrico y este peninsular, entorpeciendo la observación. Una pronóstico que redunda en el temor de que las nubes puedan afectar a la observación del eclipse en municipios de la provincia de Teruel y Zaragoza incluidos en la franja donde se espera un 100% de visibilidad.

España está situada al final de la franja de totalidad del eclipse, por lo que esta sucederá cuando el Sol se esté poniendo muy cerca del horizonte. El fenómeno se verá como total en casi toda la mitad norte peninsular, mientras que en la mitad sur se podrá ver como parcial. Así, la franja de totalidad cruzará el 12 de agosto la península ibérica de oeste a este, hasta Baleares. Numerosas capitales de provincia, si las nubes lo permiten, serán puntos privilegiados de observación, como A Coruña, León, Bilbao, Zaragoza, Valencia o Palma.

Pero según el nuevo parte de la Aemet, parecido al de ayer, habrá predominio de cielos poco nubosos o despejados. Sin embargo, al final de la tarde del miércoles, en torno a la hora del eclipse, se prevén cielos nubosos o cubiertos con nubosidad baja en varias regiones, aunque de momento la probabilidad es más alta en otros puntos de la península distintos a Aragón, como es el área cantábrica, y con mayor incertidumbre en litorales de Galicia y Alborán.

Asimismo, durante la tarde se formarán intervalos de nubes de evolución en montañas del norte peninsular, zonas de Andalucía oriental y especialmente en el tercio este, pudiendo interferir en la visualización del eclipse. Además, la Aemet añade que la nubosidad podría traer consigo alguna tormenta o chubasco aislado poco importante en zonas de montaña del citado tercio este peninsular, con mayor probabilidad en el Pirineo oriental y sistemas Béticos orientales. En el resto, al menos, no se prevén precipitaciones.

Temperaturas muy altas en Zaragoza

Por otra parte, otra de las notas relevantes para ese día 12 de agosto la marcarán los termómetros, ya que se espera que las temperaturas máximas ascenderán de forma entre ligera y moderada en la mayor parte del país, quedando únicamente el Estrecho con descensos ligeros. Con ello se prevé superar los 35 grados en la mayor parte de interiores de la Península y Baleares, exceptuando el norte de Galicia, área cantábrica y litorales y montañas peninsulares. Pero los puntos donde se alcanzan las temperaturas más altas sí se ubican dentro de Aragón. Más concretamente en el Valle del Ebro, donde se prevé que se logren alcanzar los 40 grados durante el día en Zaragoza capital, y también se estima que lo hará en la cuenca del Guadalquivir, en Andalucía, pudiendo hacerlo también en otros valles atlánticos del sudoeste.

Por otra parte, el índice de peligro de incendios para el día del eclipse se prevé extremo en el norte y centro peninsular y muy alto en el resto de la Península y Baleares, por lo que la Aemet pide a la ciudadanía mucha precaución si se sale al campo. Una petición que se suma en Aragón a las recomendaciones que también han hecho desde la DGA, Protección Civil o la Guardia Civil, entre otros, después de la celebración de cada junta de seguridad previa al eclipse.