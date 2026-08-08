Denuncian el vertido de aguas residuales al río Cinca en Monzón

Cambiar Monzón–Izquierda Unida denuncia la falta de información ofrecida a la ciudadanía tras la interrupción del funcionamiento de la depuradora de Monzón, provocada por dos robos consecutivos de cable eléctrico, registrados el viernes 31 de julio y el sábado 1 de agosto. Según denuncian, esta situación ocasionó que, durante buena parte del fin de semana, las aguas residuales procedentes de la ciudad fueran vertidas directamente al río Cinca sin recibir el tratamiento correspondiente.

La instalación recuperó su funcionamiento normal el lunes 3 de agosto, al mediodía. Cambiar Monzón–Izquierda Unida agradece el trabajo realizado durante todo el fin de semana por el personal de la depuradora para solucionar el problema en el menor tiempo posible. Según la información disponible, cuando se produjo el incidente, la depuradora lo comunicó al Instituto Aragonés del Agua y también informó a la Guardia Civil para que se adoptaran las medidas oportunas. Sin embargo, critican desde el partido de izquierdas, no se ofreció información pública sobre el vertido ni sobre las precauciones que debía adoptar la ciudadanía.

Cambiar Monzón–Izquierda Unida denuncia la "pasividad de las administraciones implicadas" —Gobierno de Aragón, Ayuntamiento de Monzón y Diputación Provincial de Huesca— a la hora de informar públicamente sobre lo sucedido y advertir a las poblaciones afectadas.

El portavoz de Cambiar Monzón y coordinador de Izquierda Unida Alto Aragón, Vicente Guerrero, considera especialmente grave que no se avisara a las localidades situadas aguas abajo de Monzón. "Era imprescindible informar a los vecinos y vecinas del Cinca Medio y del Bajo Cinca de que se estaban vertiendo al río aguas residuales sin ningún tipo de tratamiento. Tenían derecho a conocer lo que estaba ocurriendo para poder adoptar las precauciones necesarias”, afirma Guerrero.

La formación también considera que se debería haber advertido a la población de Monzón de la necesidad de hacer un uso especialmente responsable de la red de alcantarillado mientras la depuradora permanecía fuera de servicio. “También se debería haber pedido a la ciudadanía de Monzón que redujera, en la medida de lo posible, el vertido de residuos a la red de alcantarillado, porque esas aguas no iban a ser tratadas antes de llegar al río”, añade el portavoz.

La formación ha presentado un escrito dirigido al Ayuntamiento de Monzón para solicitar información sobre las actuaciones realizadas desde que se tuvo conocimiento de la avería, las comunicaciones efectuadas y las medidas adoptadas para proteger el río y advertir a la población.

Asimismo, Izquierda Unida formulará una pregunta en las Cortes de Aragón para conocer con exactitud qué ocurrió, cuándo y a qué administraciones y organismos se comunicó el incidente, así como los protocolos de actuación existentes ante este tipo de situaciones.

Vicente Guerrero subraya la importancia de garantizar una información pública inmediata y transparente ante cualquier incidente que pueda afectar al medioambiente y a la salud de las personas. “La información es fundamental para que la ciudadanía pueda tomar decisiones y protegerse. Queremos saber a quién se avisó, en qué momento y qué protocolos se activaron. Un asunto que afecta a la salud medioambiental y a la salud de las personas no puede ocultarse ni tratarse sin la debida transparencia”, señala.

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Cambiar Monzón–Izquierda Unida continuará reclamando que cualquier incidente que pueda afectar a la calidad de las aguas del río Cinca se comunique inmediatamente y con total transparencia tanto a la población de Monzón como a los municipios situados aguas abajo.