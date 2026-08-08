Las diputaciones provinciales de Aragón envían cubas de agua a una decena de pueblos desde el inicio de la sequía

Las tres diputaciones provinciales de Aragón han enviado dotaciones de bomberos cargadas con agua de boca a una decena de municipios en los últimos días para paliar las necesidades de los vecinos por la incipiente sequía en la margen izquierda del Ebro y para hacer frente al mayor estrés hídrico al que los pequeños municipios se enfrentan durante el periodo vacacional por la mayor afluencia de vecinos.

En el caso de Huesca, donde la escasez de agua es más acuciante, la diputación provincial ha enviado cubas a algunos municipios cuyas captaciones proceden de pozos y manantiales que se secan en sequías como la vigente. De este modo, han llegado solicitudes para llevar agua a Aguinalíu (pereneciente al municipio de Graus), Eripol (Bárcabo), Buira (Bonansa) y Pueyo de Marguillén (también en Graus).

A estos cuatro núcleos urbanos se debe agregar el caso de Formigal, perteneciente a Sallent de Gállego, que, por la falta de lluvias y la elevada afluencia de visitantes, sufrió durante el fin de semana pasado problemas en el abastecimiento. La situación obligó a aplicar, desde el pasado viernes 31 de julio, restricciones nocturnas en el suministro de agua para consumo en la urbanización, con el objetivo de permitir la recuperación del nivel de los depósitos. El ayuntamiento de Sallent, junto a la dirección general de Interior y el Instituto Aragonés del Agua del Gobierno de Aragón solucionó a través de una nueva bomba de impulsión que permitirá incrementar en un 40 % la capacidad de aporte de agua a los depósitos, con lo que se prevé cubrir las necesidades de la urbanización de Formigal.

Unos días antes, Jaca estableció limitaciones en el riego de jardines en dos de sus pueblos, mientras que Benasque dictó un bando con restricciones y Aínsa reclamó un menor consumo a sus vecinos.

Por otro lado, en el caso de la provincia de Zaragoza, los bomberos del servicio de la DPZ han suministrado durante esta semana agua a Ariza, Valtorres y Lorbés (perteneciente a Salvatierra de Esca). Este viernes, los bomberos tuvieron que volver a llevar agua a los dos primeros municipios, además de a la localidad de El Frasno.

Además, la Diputación Provincial de Teruel también ha tenido que hacer envíos de agua a dos municipios, aunque fuentes oficiales del organismo señalan este año son hechos "más puntuales que recurrentes". Aun así, los bomberos de la institución están enviando cubas a Libros y Nueros.

Las sucesivas olas de calor han llevado a la cuenca del Ebro, cuyos embalses estaban repletos al final del invierno, a una sequía que ya afecta a un 35% de la demarcación, según ha confirmado este viernes el organismo regulador, la Confederación Hidrográfica del Ebro. Los pantanos han sufrido su vaciado más rápido desde el año 1970 por la ausencia de precipitaciones y las temperaturas anormalmente altas que ha encadenado el territorio aragonés desde el final de la primavera.