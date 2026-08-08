231.000 euros de partida por una VPO de 90 metros cuadrados con garaje y trastero: estos son los precios en Aragón tras la última subida

El Boletín Oficial de Aragón (BOA) ya refleja, desde este viernes, la subida del módulo de las viviendas de protección oficial en la comunidad. Un incremento del 14% que repercute al alza en el metro cuadrado y que arroja un precio de algo más de 2.104 euros, dejando atrás los 1.845 en los que estaba desde abril de 2025, cuando se produjo la actualización anterior. En cambio, este coste no aplica a todos los pisos protegidos por igual, ya que depende tanto de su propia tipología como de la ubicación donde se construyan.

Así las cosas, esos 2.104 euros/m2 se refieren a las VPO de régimen general, el más habitual en la comunidad, en las zonas del grupo A, que incluyen las tres capitales de provincia: Zaragoza, Huesca y Teruel. En base a este precio, un piso de 90 metros cuadrados partiría desde más de 189.000 euros. Si se le agrega el garaje y el trastero (los anexos tienen un coste algo inferior, de unos 1.262 euros/m2, y pueden computarse un máximo de 33 metros cuadrados), esa VPO se elevaría por encima de los 231.000 euros.

Esto, eso sí, tan solo sería el punto de partida, ya que luego habría que agregar los impuestos, los gastos de gestión (notaría, registro...) y la propia hipoteca. En el primer caso, a los pisos protegidos de obra nueva se les aplica un IVA del 4% o del 10%, mientras que la media de los gastos estimados es de entre 1.700 y 2.000 euros. Con una hipoteca a 30 años de un tipo fijo medio, de en torno al 3% y una cuota mensual de 775 euros, el coste total quedaría fijado por encima de los 336.000 euros, con un aval bancario del 80%.

Por tanto, el comprador debería disponer, de entrada, de más de 56.000 euros. Un punto que la DGA va a intentar compensarlo a través de dos vías: ayudas directas que oscilarán entre los 5.000 y los 18.000 euros, en función del IPREM, y un aval del 15% que acompañe a la financiación bancaria. En el mejor de los casos, el usuario podría recibir más de 50.000 euros que le servirían para esa entrada.

Cartel de una VPO nueva en Zaragoza. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

La línea está dotada con unos 4,5 millones de euros en las partidas presupuestarias del Ejecutivo autonómico, por lo que ese es el tope al que se podría acceder, que de hecho se amplió con la anterior subida del módulo, en 2025, eliminando las subvenciones a los promotores. En un piso de 70 metros cuadrados sería de 147.280 euros, casi 174.000 con garaje y trastero, sin contar aquí todos los gastos derivados (impuestos, notaría, hipoteca...).

Resto de precios

Existen otros dos regímenes de VPO en Aragón: la especial, para las rentas más modestas y mucho menos habitual, que parte de 1.646 euros/m2 en las tres capitales; y la tasada, algo más presente en el mercado aragonés, con 2.367 euros/m2 en esos mismos parámetros. Solo en un piso de 90 metros, sin contar garaje, trastero ni otros gastos, el precio de salida serían 148.000 y 213.000 euros, respectivamente.

El módulo, eso sí, desciende en las VPO de los grupos B (Jaca, Utebo, Barbastro...) y C (Alcañiz, Ejea, Fraga, La Muela...). Para los primeros, el metro cuadrado está en 1.508 euros en régimen especial, 2.044 euros en el general y 2.299 en el tasado. Por tanto, una VPO de 90 m2 costaría de partida 135.700, 183.900 y 206.910. En el grupo C el módulo se sitúa en 1.440 euros (especial), 1.892 euros (general) y 2.129 euros (tasado), dando costes de salida en esos mismos parámetros de 129.600, 170.280 y 191.600 euros.

El consejero de Vivienda del Gobierno de Aragón, Octavio López, durante el anuncio de la subida de la VPO. / DGA

No obstante, en estas dos últimas simulaciones no se han tenido en cuenta ni el IVA, ni los gastos asociados a la compra ni la hipoteca, por lo que el coste final se elevaría bastante. Con todo, las promociones activas en este momento se concentran mayoritariamente en Zaragoza (en un 93%, con el tirón de Arcosur como principal baza) más algunas excepciones en Huesca y Jaca.

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De hecho, en el anteproyecto de la ley de vivienda autonómica de la pasada legislatura, que no se llegó a aprobar, se suprimían estos tres grupos y se dejaba en uno solo, por lo que no es descartable que esta idea se retome en las próximas semanas. Otra de las novedades de esta norma, la primera propia de la historia de la comunidad en esta materia, será que las VPO no podrán descalificarse y mantendrán esa protección a perpetuidad.