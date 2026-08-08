La gigafactoría, la nueva Romareda y Goya, tres colosos en cuatro años en Aragón

La legislatura que lleva a Aragón hasta 2030 estará salpicada por grandes hitos. La puesta en marcha de la gigafactoría de baterías de Stellantis y CATL en Figueruelas, que dará más de 3.000 empleos, está llamada a ser uno de los motores industriales de la comunidad de las próximas décadas. Además, se verá el final de las obras de la nueva Romareda y la legislatura acabará a las puertas el Mundial de Fútbol 2030 que acogen de forma conjunta España, Marruecos y Portugal. Y en 2028 se celebrará el bicentenario de la muerte de Goya, el pintor aragonés más universal, que dos siglos después sigue poniendo de acuerdo a todos y sirviendo de nexo de unión entre Administraciones, aunque estén gobernadas por líderes de partidos políticos diferentes.

Este mandato vivirá un importante impás con las elecciones municipales de mayo de 2027, en las que el PP se juega su hegemonía actual y el PSOE tratará de resistir o mejorar los resultados del 2023 en un calendario electoral marcado por unas elecciones generales que no tienen fecha pero que llegan cargadas de polarización. En esa cita se verá si Vox mantiene su fuste o se diluye en la cita municipal, y quedará definido el papel del PAR, fuera ya de las Cortes de Aragón, y pendiente de integrarse en el PP o tratar de sobrevivir a la intemperie. El papel de las izquierdas, que habitualmente se han presentado por separado en los comicios municipales, también está por definir en este nuevo curso político.

Queda un año para que se entreguen las obras de la nueva Romareda, y dentro de cuatro años Zaragoza será una de las sedes del mundial de fútbol. Para entonces ya se sabrá si la ciudad o la comunidad han tenido que abonar ese canon del que se habla, y si las obras finalizan con algún tipo de sobrecoste.

Estado de las obras de la gigafactoría en Stellantis. / Pablo Ibáñez

Antes se producirá la apertura de la gigafactoría de Figueruelas de Stellantis y CATL con sus primeros trabajadores, a principios de 2027. Y se concretarán los desarrollos del automóvil chino de la mano de Leapmotor (en la fábrica de Stellantis), así como su impacto en otras industrias auxiliares en otras localidades.

Será esta la legislatura de la expansión de los nuevos colosos de la energía, los centros de datos de las multinacionales tecnológicas que salpicarán Aragón de almacenes de racks con proyectos sobre los que siguen pesando las dudas de su impacto en términos de empleo y su coste en términos de recursos hídricos y eléctricos. Amazon, Microsoft, Blackstone, Box2Bit, ACS o Merlin Properties formarán parte del ecosistema económico e industrial aragonés. Y el DAT Alierta deberá consolidarse como el espacio referente de la investigación tecnológica.

El pabellón de Aragón en la Expo de Zaragoza en la actualidad no tiene ningún tipo de uso. / El Periódico de Aragón

En estos próximos cuatro años se verá también el desarrollo de la Agencia Estatal de Salud Pública, la apuesta del Gobierno de España por descentralizar uno de sus organismos oficiales en Zaragoza. La llegada del organismo servirá para revitalizar el Pabellón de Aragón de la Expo 2008 y avanzar así en la reconversión de un recinto que mira al futuro también de la mano de la rehabilitación de la Torre del Agua en 'Faro de la Logística', la instalación de la universidad privada The Power o las instalaciones de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión.

Presentación del Bicentenario de la muerte de Goya, en La Cartuja del Aula Dei. / Josema Molina

En 2028, Aragón se vestirá de largo para celebrar el bicentenario de la muerte de Goya, el aragonés más universal, de la mano del Gobierno de España, en uno de los pocos proyectos en los que ambas instituciones caminan –por ahora– de la mano.

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En el ámbito cultural, debería ser esta la legislatura del retorno por fin de los bienes de Sijena a sus legítimos propietarios, en el monasterio monegrino, y el despegue del barrio de Arcosur, en Zaragoza, como el nuevo gran nicho de vivienda, que continúa siendo el principal problema para los aragoneses y los españoles. Los retos son múltiples pero los colosos son tres que deben resolverse en estos cuatro años.