Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Vox reparto menoresObra nueva ZaragozaMuere Jorge MessiReal ZaragozaFichaje Casademont ZaragozaPiscina pueblo de Zaragoza
instagramlinkedin

Política autonómica

La gigafactoría, la nueva Romareda y Goya, tres colosos en cuatro años en Aragón

La comunidad vivirá varios hitos hasta 2030 claves para su desarrollo futuro

Obras en la nueva Romareda.

Obras en la nueva Romareda. / Pablo Ibáñez / EPA

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Laura Carnicero

Laura Carnicero

Zaragoza

La legislatura que lleva a Aragón hasta 2030 estará salpicada por grandes hitos. La puesta en marcha de la gigafactoría de baterías de Stellantis y CATL en Figueruelas, que dará más de 3.000 empleos, está llamada a ser uno de los motores industriales de la comunidad de las próximas décadas. Además, se verá el final de las obras de la nueva Romareda y la legislatura acabará a las puertas el Mundial de Fútbol 2030 que acogen de forma conjunta España, Marruecos y Portugal. Y en 2028 se celebrará el bicentenario de la muerte de Goya, el pintor aragonés más universal, que dos siglos después sigue poniendo de acuerdo a todos y sirviendo de nexo de unión entre Administraciones, aunque estén gobernadas por líderes de partidos políticos diferentes.

Este mandato vivirá un importante impás con las elecciones municipales de mayo de 2027, en las que el PP se juega su hegemonía actual y el PSOE tratará de resistir o mejorar los resultados del 2023 en un calendario electoral marcado por unas elecciones generales que no tienen fecha pero que llegan cargadas de polarización. En esa cita se verá si Vox mantiene su fuste o se diluye en la cita municipal, y quedará definido el papel del PAR, fuera ya de las Cortes de Aragón, y pendiente de integrarse en el PP o tratar de sobrevivir a la intemperie. El papel de las izquierdas, que habitualmente se han presentado por separado en los comicios municipales, también está por definir en este nuevo curso político.

Queda un año para que se entreguen las obras de la nueva Romareda, y dentro de cuatro años Zaragoza será una de las sedes del mundial de fútbol. Para entonces ya se sabrá si la ciudad o la comunidad han tenido que abonar ese canon del que se habla, y si las obras finalizan con algún tipo de sobrecoste.

Estado de las obras de la gigafactoría en Stellantis.

Estado de las obras de la gigafactoría en Stellantis. / Pablo Ibáñez

Antes se producirá la apertura de la gigafactoría de Figueruelas de Stellantis y CATL con sus primeros trabajadores, a principios de 2027. Y se concretarán los desarrollos del automóvil chino de la mano de Leapmotor (en la fábrica de Stellantis), así como su impacto en otras industrias auxiliares en otras localidades.

Será esta la legislatura de la expansión de los nuevos colosos de la energía, los centros de datos de las multinacionales tecnológicas que salpicarán Aragón de almacenes de racks con proyectos sobre los que siguen pesando las dudas de su impacto en términos de empleo y su coste en términos de recursos hídricos y eléctricos. Amazon, Microsoft, Blackstone, Box2Bit, ACS o Merlin Properties formarán parte del ecosistema económico e industrial aragonés. Y el DAT Alierta deberá consolidarse como el espacio referente de la investigación tecnológica.

El pabellón de Aragón en la Expo de Zaragoza en la actualidad no tiene ningún tipo de uso.

El pabellón de Aragón en la Expo de Zaragoza en la actualidad no tiene ningún tipo de uso. / El Periódico de Aragón

En estos próximos cuatro años se verá también el desarrollo de la Agencia Estatal de Salud Pública, la apuesta del Gobierno de España por descentralizar uno de sus organismos oficiales en Zaragoza. La llegada del organismo servirá para revitalizar el Pabellón de Aragón de la Expo 2008 y avanzar así en la reconversión de un recinto que mira al futuro también de la mano de la rehabilitación de la Torre del Agua en 'Faro de la Logística', la instalación de la universidad privada The Power o las instalaciones de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión.

Presentación del Bicentenario de la muerte de Goya, en La Cartuja del Aula Dei.

Presentación del Bicentenario de la muerte de Goya, en La Cartuja del Aula Dei. / Josema Molina

En 2028, Aragón se vestirá de largo para celebrar el bicentenario de la muerte de Goya, el aragonés más universal, de la mano del Gobierno de España, en uno de los pocos proyectos en los que ambas instituciones caminan –por ahora– de la mano.

Noticias relacionadas

En el ámbito cultural, debería ser esta la legislatura del retorno por fin de los bienes de Sijena a sus legítimos propietarios, en el monasterio monegrino, y el despegue del barrio de Arcosur, en Zaragoza, como el nuevo gran nicho de vivienda, que continúa siendo el principal problema para los aragoneses y los españoles. Los retos son múltiples pero los colosos son tres que deben resolverse en estos cuatro años.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El refugio de Salva Reina y Kira Miró en Aragón: un precioso municipio con una fiesta popular única en toda España
  2. Una de las carreteras más utilizadas de Zaragoza capital se cortará al tráfico durante 11 horas cada día a partir de este domingo
  3. Las familias de un colegio de Zaragoza se ponen manos a la obra para arreglar los desperfectos del centro: 'Lo hacemos por nuestros hijos
  4. La Aemet activa la alerta naranja por tormentas en Aragón: cuándo lloverá con más fuerza y qué pasará el fin de semana
  5. Zaragoza no se libra del ERE del 'Primark holandés': Zeeman cerrará su tienda en un popular barrio
  6. La gasolinera más barata de Zaragoza: llenar el depósito puede costar hasta 20 euros menos
  7. Amazon se lanza a contratar 150 trabajadores para su nuevo macrocentro logístico en Zaragoza: estos son los salarios y los turnos previstos
  8. Los mejores lugares de Aragón para ver el eclipse solar el 12 de agosto: encuentra la mejor localidad en este buscador

Denuncian el vertido de aguas residuales al río Cinca en Monzón

Denuncian el vertido de aguas residuales al río Cinca en Monzón

Nuevo cierre de un negocio de decoración en el centro de Zaragoza: "Las tiendas pequeñas vamos a caer todas"

Nuevo cierre de un negocio de decoración en el centro de Zaragoza: "Las tiendas pequeñas vamos a caer todas"

La marca turística de Zaragoza recibe dos prestigiosos premios internacionales, los "Óscar del diseño"

La marca turística de Zaragoza recibe dos prestigiosos premios internacionales, los "Óscar del diseño"

El Gobierno de Aragón pide "paralizar el reparto de 'menas' y devolverlos a Marruecos"

El Gobierno de Aragón pide "paralizar el reparto de 'menas' y devolverlos a Marruecos"

Extremadura y Castilla y León se suman a Aragón y también rechazan el reparto de menores migrantes de Ceuta

Extremadura y Castilla y León se suman a Aragón y también rechazan el reparto de menores migrantes de Ceuta

74.700 euros de entrada y una hipoteca de 777 euros para vivir en la calle Graus: el mapa de la vivienda de obra nueva en Zaragoza

74.700 euros de entrada y una hipoteca de 777 euros para vivir en la calle Graus: el mapa de la vivienda de obra nueva en Zaragoza

Francisco Torcal, profesor de la Universidad de Zaragoza: "El eclipse del 12 de agosto será un espectáculo visual y permitirá ver las perseidas de día"

Francisco Torcal, profesor de la Universidad de Zaragoza: "El eclipse del 12 de agosto será un espectáculo visual y permitirá ver las perseidas de día"

Huesca ya huele a albahaca: todo lo que tienes que saber para disfrutar de San Lorenzo

Huesca ya huele a albahaca: todo lo que tienes que saber para disfrutar de San Lorenzo
Tracking Pixel Contents